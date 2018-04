Last minute zájezdy: na co máte nárok a jakou slevu můžete získat

Jedu na dovolenou last moment. Zaplatím za pobyt podstatně méně než spolurekreanti. Nemůže to však znamenat, že budu chodit na oběd až jako poslední a na pláži mi bude vyhrazeno místo vedle odpadkového koše?

Na místě samotném delegát cestovní kanceláře ani personál hotelu nijak nerozlišují, zda klient platil plnou cenu, či kupoval zájezd ve zvýhodněném režimu první či poslední minuty. Pokud to zákazník ostatním rekreantům sám neřekne, nemusí se nikdo dozvědět, kolik za zájezd zaplatil.

Na nákup zájezdu last minute se prostě vztahují stejná pravidla jako na zájezdy s katalogovými cenami. Cestovní kancelář s klientem uzavře smlouvu o zájezdu, která je upravena občanským zákoníkem. Znění smlouvy je pro klienta zásadní.

Ušetřete za ubytování Výměnné ubytování funguje na jednoduše: zaregistrujete se, nabídnete svůj dům k pobytu jiným a sami využijete ubytování u někoho v soukromí. Levněji než v hotelu či penzionu. Pozor ale na rizika. Ti, kdo chtějí někoho ubytovat, a ti, kdo ubytování hledají, se najdou na stránkách takzvaného zprostředkovatele. Známý je například systém Airbnb. Existuje ale řada podvodných serverů, proto se vyplatí web si prověřit na internetu.

I když hledáte na osvědčených stránkách, počítejte s tím, že ne každý ubytovatel musí být solidní. Zjistěte si kontaktní údaje a prověřte, jestli fungují a jsou správné. Prostě zavolejte či napište přímo tomu, u koho chcete bydlet.

Pokud ubytovatel napíše, abyste peníze neposílali zprostředkovateli, ale přímo jemu, mějte se na pozoru. Ušetříte sice na provizi, ale stalo se, že po zaplacení se po ubytovateli slehla zem.

Když se přes všechna prověření stanete obětí podvodníka, nevzdávejte se. U obchodníků z EU může poškozený podat žalobu prostřednictvím návrhu na vydání evropského platebního rozkazu. Formulář je jednotný pro všechny státy Unie.

Kde hledat pomoc: www.evropskyspotrebitel.cz www.vasenaroky.cz

Vzhledem k tomu, že tyto zájezdy nakupují turisté na poslední chvíli, i pouze několik dní předem, nevěnují formalitám dostatečnou pozornost. Doporučujeme však klientům před podpisem smlouvy seznámit se pečlivě s podmínkami zájezdu, službami v ceně balíčku a všeobecnými smluvními podmínkami.

Může cestovní kancelář inzerovat pobyt jako last minute, ale přitom vůbec nesnížit cenu? Respektive ji uměle zvýšit a pak snížit, aby to jako sleva vypadalo?

Drtivá většina cestovních kanceláří vydává tištěné katalogy zájezdů na sezonu, proto porovnání snížené ceny a té původní je velmi jednoduché. Solidní cestovní kanceláře uvádějí skutečnou výši slevy last minute v porovnání s původní katalogovou cenou a případně odkazují na katalogovou nabídku a detailní popis zájezdu.

S uměle navýšenými cenami pobytů a inzerovanými vysokými slevami se setkáváme například u slevových portálů, kde však inzeruje jen velmi malý počet cestovních kanceláří.

Jak je to s reklamací dovolené zakoupené na poslední chvíli? Má nějaká speciální pravidla?

Zákazník, který zakoupil zájezd na first minute či last minute, má stejná práva jako ti, kdo nakupovali za běžnou cenu. Pokud má turista pocit, že na zájezdu nejsou takové služby, za které zaplatil, pak se v prvé řadě obrací na zástupce cestovní kanceláře v místě pobytu. Pokud ten nedokáže zajistit nápravu,

Ještě se pojistit! Pokud nechcete, aby se vám dovolená prodražila, nezapomeňte na cestovní pojištění. On-line sjednáte i v den odjezdu.

sepíše s klientem reklamační protokol. Zákazník po návratu (nejpozději do jednoho měsíce od skončení zájezdu) podá reklamaci do cestovní kanceláře, která ji vyřídí do 30 kalendářních dní.

Je nějak dána výše slevy za pobyt? Dříve byly tyto zájezdy opravdu výhodné, ale teď jsou někdy slevy jen symbolické, třeba jen 5 procent z ceny zájezdu.

Cestovní kanceláře dobře volí nasmlouvané kapacity a pak nejsou nuceny těsně před pobytem poskytovat příliš vysoké slevy na neobsazená místa. Podle zkušeností z předchozích let si čeští turisté zvykli vybírat více z nabídky zájezdů first minute než čekat na poslední chvíli.

V loňském roce se podíl prodejů na first minute zvýšil na 45 procent všech prodaných zájezdů, podíl last minute se snížil na 38 procent. Turisté si uvědomují výhody prvních nabídek - poskytované slevy, široká nabídka k výběru i další výhody (děti zdarma, dárky, lepší pokoje a podobně)

.