Leasing a DPH: kolik zaplatíte?

Před datem vstupu ČR do EU upravoval problematiku DPH zákon č. 588/1992 Sb., o DPH. K nejvýznamnějším změnám týkajícím se DPH a majícím přímý vztah k leasingu, přijatým v roce 2004 a účinným od 1. 5. 2004 patří:

1. Změna základní sazby DPH z 22 % na 19 %.

2. Zvýšení sazby DPH u finanční služby z 5 % na 19 %, tzn. že s účinností od 1. 5. 2004 došlo k přeřazení finančních služeb ze snížené sazby DPH do sazby základní.

3. Nemožnost odpočtu DPH u marže leasingové společnosti při leasingu osobních automobilů.

4. DPH podléhají zálohy (rozumí se tím platby přijaté před datem uskutečnění vlastního zdanitelného plnění).

Aby to však bylo celé ještě poněkud komplikovanější, v přechodných ustanoveních k zákonu č. 235/2004 Sb., o DPH (dále jen ZDPH), konkrétně v § 111 odst. 12 lze nalézt následující:



„Pro smlouvy o finančním pronájmu, které byly uzavřeny a předmět smlouvy byl předán do užívání do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 30. 4. 2004) se použijí příslušná ustanovení zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném do dne předcházejícího datu nabytí účinnosti tohoto zákona.”

K omentář: Z hlediska leasingových smluv týkajících se finančního pronájmu uzavřených před 1. 5. 2004 za podmínky, že i předmět smlouvy byl předán do uvedeného data nájemci, tzn. že se postupuje i v období po vstupu ČR do EU, tj. po 1. 5. 2004 podle původního zákona o DPH č. 588/1992 Sb.! Tzn. mj. i skutečnost, že se u těchto smluv uplatňují původní sazby DPH.

Z hlediska leasingových smluv týkajících se finančního pronájmu platí, že smlouvy uzavřené před 1. 5. 2004 za podmínky, že i předmět smlouvy byl předán do uvedeného data nájemci, se stále řídí zákonem č. 588/1992 Sb., tzn. že jsou u nich uplatňovány původní sazby DPH a to 5 % a 22 %!!! Teprve u leasingových smluv na finanční pronájem uzavřených počínaje datem 1. 5. 2004 se uplatňuje nová základní sazba 19 %.

Z hlediska uplatňování DPH u záloh platilo v období 1. 5. 2004 – 31. 12. 2004, že povinnost přiznávat a odvádět DPH u záloh mají jak plátci DPH vedoucí účetnictví, tak i osoby vedoucí daňovou evidenci. Novelou ZDPH účinnou ode dne 1. 1. 2005 došlo ke změně § 21 odst. 3 ZDPH na toto znění:



„Při dodání zboží včetně převodu nemovitostí a při poskytování služeb, které uskutečňují osoby, které v souladu s příslušnými předpisy nevedou účetnictví, vzniká povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.”

Podle čeho vybírat leasingovou společnost? Co potřebujete k uzavření smlouvy a jak řešit problémy se splácením? Čtěte ZDE .

K omentář: Změna tohoto ustanovení znamená, že s účinností od 1. 1. 2005 nemusí plátce DPH vedoucí daňovou evidenci (ve smyslu § 7b ZDP) přiznávat a odvádět DPH. Tato skutečnost se týká záloh, které uvedený plátce přijal po datu 1. 1. 2005 (z hlediska leasingu jde o situace, kdy je především v souvislosti s finančním leasingem dohodnuta akontace v podobě zálohy, a to ať již jako záloha na splátky nájemného nebo záloha na kupní cenu, přičemž pronajímatelem je subjekt vedoucí daňovou evidenci).

Ze záloh přijatých v období před 1. 5. 2004 se DPH nepřiznávala. V období od 1. 5. 2004 – 31. 12. 2004 museli všichni pronajímatelé bez výjimky přiznávat a odvádět DPH v situaci, kdy byla v souvislosti s leasingem dohodnuta záloha na splátky nájemného nebo záloha na kupní cenu, a to již ke dni přijetí zálohy (v souladu s § 21 odst. 1 ZDPH). V tomto případě bylo nutno, aby pronajímatel vystavil daňový doklad a zaslal jej nájemci, který poté mohl případně uplatňovat nárok na odpočet DPH. Od 1. 1. 2005 nemá povinnost přiznávat a odvádět DPH u přijatých záloh plátce DPH vedoucí daňovou evidenci. Povinnost přiznávat a odvádět DPH z přijatých záloh zůstává po datu 1. 1. 2005 zachována u subjektů vedoucích účetnictví.

