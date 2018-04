Leasing: co dělat v případě havárie nebo krádeže

Dopravní nehoda

V případě nehody najatého auta nebo třeba poškození vozu vandalismem musíte informovat nejen policii a pojišťovnu, nýbrž i leasingovou společnost. Auto je totiž až do konce smlouvy jejím majetkem. Klient přitom pochopitelně splácí dál. Poté, co policie nehodu zdokumentuje a sepíše o ní protokol, v pojišťovně vyplníte hlášení o pojistné události a protokol o nehodě jí poskytnete. Leasingovou společnost o nehodě informujte co nejdříve, písemně nebo telefonicky, nezapomeňte jí poskytnout všechny důležité údaje. Zpravidla jde o datum nehody, protokol o nehodě, SPZ auta, číslo leasingové smlouvy a přibližný rozsah škody.

Ještě před opravou auta je nutné, aby likvidátor pojišťovny provedl prohlídku a zdokumentoval rozsah poškození. Finanční náhrada škod pak probíhá několika způsoby: zaplatíte opravu přímo v servisu a poté vám ji proplatí pojišťovna, případně pojišťovna pošle úhradu leasingové společnosti, která peníze předá vám nebo opravu zaplatí servisu přímo pojišťovna. Opravu je zpravidla nutno provádět v autorizovaném servisu. „Klient má na výběr, zda opravu v servisu uhradí sám, nebo nechá zaplatit pojišťovnu. Pokud provádí opravu v autorizovaném servisu, zpravidla odpadá nutnost prohlídky auta likvidátorem pojišťovny, protože obě společnosti úzce spolupracují,“ dodává Roman Pokorný ze společnosti ČP Leasing.

Totální zničení auta

Jestliže je vaše auto poškozeno natolik, že již nepřichází v úvahu jeho oprava, dochází k předčasnému ukončení leasingové smlouvy. O tom, zda jde o totální havárii, kdy je vozidlo trvale vyřazeno z provozu, rozhoduje pojišťovna. Postup je v podstatě totožný jako v případě méně závažné nehody - o nehodě informujete policii, pojišťovnu i leasingovou společnost.

Finanční vypořádání klienta se pak odvíjí od toho, jaké pojistné plnění poskytne leasingové společnosti pojišťovna a kolik poté z této částky po konečné kalkulaci zbývá na vás. Do konečného finančního vyrovnání také bývají zahrnuty poplatky za předčasné ukončení leasingové smlouvy, finanční spoluúčast - obvykle okolo 10 procent - nebo cena vraku. Některé společnosti od vás vrak odkoupí nebo umožní jeho prodej. Chcete-li si vrak nechat, je započítán do finančního vyrovnání a k němu dostanete originál neodhlášeného technického průkazu.

Někdy je potřeba ještě doplatit Za určitých okolností se může stát, že místo inkasování alespoň části peněz z pojistky v případě havárie i krádeže budete leasingové společnosti naopak doplácet. Záleží totiž na tom, kolik činila počáteční akontace nebo za jak dlouho od uzavření leasingové smlouvy k události došlo, tedy jakou část z ceny auta už máte splacenu. Lze předpokládat, že byla-li vaše akontace nižší - například okolo deseti procent - a ke krádeži došlo krátce po uzavření leasingové smlouvy, budete muset určitou částku doplatit. Řada leasingových společností nabízí klientům poškozeným havárií nebo krádeží auta uzavření nové smlouvy s tím, že se jako akontace použije právě částka, která zákazníkovi náleží po provedení konečné kalkulace.



„Do data rozhodnutí pojišťovny klient i nadále platí pravidelné splátky dle splátkového kalendáře, a to z důvodu předcházení leasingovým podvodům,“ říká Ota Mandys ze společnosti ČSOB Leasing. „Tato suma je po rozhodnutí pojišťovny o totální havárii zaúčtována jako přeplatek a v případě, že je vše ostatní v pořádku, je částka v rámci konečného vyúčtování klientovi vrácena,“ dodal Mandys.

Protože auto je až do ukončení smlouvy majetkem společnosti, pojišťovna vždy vyplácí pojistné plnění leasingové společnosti a poté vy - nájemce auta - obdržíte vyúčtování předčasného ukončení smlouvy. Dostanete zpět, nebo naopak doplatíte částku, která představuje rozdíl mezi přijatým pojistným plněním od pojišťovny a výší vaší pohledávky vůči leasingové společnosti. Tato pohledávka se skládá z dlužných částek dle splátkového kalendáře, smluvních úroků z prodlení, popřípadě jiných náležitostí.

Krádež

I v případě krádeže je potřeba informovat neprodleně policii, leasingovou společnost a pojišťovnu. Leasingová smlouva je předčasně ukončena poté, co policie vydá usnesení o odložení pátrání po vozidle. Až do tohoto data jste však povinni splácet auto podle splátkového kalendáře, teprve poté dochází ke konečnému vypořádání. Usnesení o odložení pátrání je třeba doručit jak pojišťovně, tak i firmě, s níž jste uzavřeli smlouvu o leasingu.

„Pokud klient není s finančním vypořádáním spokojen, měl by se nejprve obrátit přímo na leasingovou společnost,“ říká Martin Kofroň z Asociace leasingových společností ČR. Podle jeho slov neexistuje důvod, aby společnost reklamaci klienta neprověřila a neposkytla mu podrobné vysvětlení konečného vypořádání. „Nebude-li klientovi toto vysvětlení přesto vyhovovat, má k dispozici standardní právní nástroje. V každém případě má možnost na případné nekorektní jednání upozornit Asociaci leasingových společností,“ doplnil Kofroň.