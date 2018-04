Leasing dostal od reformy největší zásah, příští rok nás vyjde draho

Leasing v sobě doposud skrýval jednu velkou daňovou výhodu oproti pořízení za hotové nebo na úvěr. Při splnění určitých podmínek mohl dostat podnikatel lidově řečeno do nákladů celou pořizovací cenu předmětu finančního pronájmu rychleji než při běžném odpisování. To samozřejmě vedlo mnoho finančně silných podnikatelů k preferenci leasingu před koupí za hotové, přestože měli volné prostředky.

Minimální doba pronájmu musí trvat přinejmenším stejně dlouho jako doba odpisování majetku

Současná právní úprava říká, že doba pronájmu s následnou koupí (finančního leasingu) musí být delší než 20 procent stanovené doby odpisování (nejméně však tři roky). V případě nemovitostí za současné platné právní úpravy platí podmínka minimálně osmiletého trvání finančního leasingu.

Vládní reforma výše uvedené podmínky mění tak, že minimální doba finančního pronájmu musí trvat přinejmenším jako doba odpisování dle příslušných odpisových skupin. U finančního pronájmu nemovitostí se potom prodlužuje doba finančního leasingu bez ohledu na odpisovou skupinu příslušné nemovitosti na 30 let. Nejlépe si takovou změnu demonstrujme na tabulce uvádějící podmínky od 1. 1. 2008.



Minimální doba smluv o finančním pronájmu od 1. 1. 2008 Odpisová

skupina Minimální

doba

smlouvy Doba

odpisování Movité věci 1 3 roky 3 roky 2 5 let 5 let 3 10 let 10 let 4 20 let 20 let Nemovité věci 4 30 let 20 let 5 30 let 30 let 6 30 let 50 let

Pozornému čtenáři jistě neunikl fakt, že v tabulce chybí odpisová skupina 1a, která se týkala osobních automobilů. Doba odpisování v této skupině trvala čtyři roky a s účinností daňové reformy zmizí.

Osobní automobil pořízený od nového roku budeme muset daňově odepisovat pět let (při koupi za hotové nebo na úvěr je v druhé odpisové skupině). Pokud se rozhodneme pro finanční leasing, tak musí být opět přinejmenším pětiletý.

Z pohledu podnikatelů je tedy konec tříletých leasingů na osobní auto, kdy bylo možné během tří let trvajícího leasingu dostat měsíční splátky do daňově účinných výdajů. Nyní dostane podnikatel stejný předmět leasingu do daňově účinných výdajů až za pět let.



Co se týče osobních automobilů, lze očekávat přesun části zájmu podnikatelů nejen k jiným formám financování (například úvěru), ale také k leasingu operativnímu. Na operativním leasingu se totiž negativně nepromítla prodloužená doba odpisování osobních aut. Tento produkt lze charakterizovat jako obvyklý nájemní vztah, kdy předmět nájmu z pohledu vlastnictví nepřechází na nájemce. Pravidelné měsíční nájemné nadále zůstává v celé své výši daňově účinným nákladem a účtovaná daň z přidané hodnoty se uplatní v celé své výši jako daň na vstupu (dojde ke snížení daňové povinnosti u nájemce).

Ve srovnání s úvěrovým financováním ztrácí v důsledku legislativních změn leasing své kouzlo, již nelze při jeho využití zkrátit dobu promítnutí pořizovací ceny předmětu do nákladů (viz příklad tříletého leasingu o několik odstavců výše). Leasing tím pádem pravděpodobně přestanou volit zejména firmy se silným peněžním tokem a vysokou daňovou povinností, které si v kratší době než u úvěru či koupě za hotové snížily základ daně.

Jedno procento z nájemného neúčinné - jen u dražších předmětů leasingu

Za poměrně kuriózní považuji nové ustanovení týkající se jednoho procenta z ročního nájemného na základě smlouvy o finančním leasingu, které bude pro poplatníka daňově neúčinné.

Zde naštěstí platí podmínka, že se ustanovení týká pouze dražších předmětů. Osobních aut se tedy nedotkne, protože roční úhrn splátek pětiletého leasingu na osobní auto asi nepřevýší jeden milion korun. Na druhou stranu u podnikatelů, kteří investují prostřednictvím leasingu do technologií či například nákladních aut, se může stát, že roční nájemné jeden milion klidně překročí. V takovém případě je stát potrestá právě tímto jedním procentem daňově neúčinných nákladů.

Drahé osobní automobily - novela ruší hranici 1,5 milionu

Jedinou potěšitelnou novinkou, kterou asi ocení movití podnikatelé, je zrušení limitu na osobní automobily. Současná právní úprava pracuje s limitem 1,5 milionu, který je mezní hodnotou pro uplatnění pořizovací ceny automobilu do daňově účinných výdajů. Automobily dražší než 1,5 milionu se doposud daňově odepisovaly pouze, jako by stály 1,5 milionu. Od roku 2008 již toto omezení neplatí, milovníci dražších automobilů si přijdou na své, neboť si vše zohlední v daních.

Negativní změny v leasingovém financování postihnou nejvíce drobné podnikatele

Leasing se dá v obecné rovině považovat ve srovnání s ostatními finančními produkty za největšího poraženého daňové reformy. Kombinace daňových změn povedou podnikatele ke hledání výhodnějších zdrojů jinde. Nejhorší ranou jsou tyto změny především pro drobné nebo začínající podnikatele. Ti většinou nemají ani hotové prostředky, ani solidní historii, aby získali bankovní úvěr. Především pro ně bude daňová reforma těžko stravitelným soustem.