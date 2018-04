Leasing: K uzavření smlouvy stačí málo

Vidíte u dealera hezké auto? Za hodinu v něm můžete odjet. Jak je to možné? Proč vás neposílají pro razítko od zaměstnavatele? Příjmy a výdaje vám uvěří, jiné zadlužení si ověří v registru. Za pár vteřin pak budou vědět, kolik máte jiných půjček a zda všechny řádně splácíte. Za jednoduchost se však platí. Pravděpodobně vám i na starší ojetinu nabídnou leasing a ten může u nákladnějšího auta vyjít i o pár desítek tisíc dráž.

I když je sjednání leasingové smlouvy jednoduché (nebo právě proto), člověk může snadno udělat chybu. Ujasněte si předem, jak postupovat, abyste se případným problémům vyhnuli.

Vybírejte pečlivě a s rozvahou

Našli jste auto svých snů a prodejce vám nabízí okamžitou koupi. Napočítejte do deseti a nejprve si nechte udělat cenovou kalkulaci. Kromě ceny vyhlédnutého auta byste měli mít představu o době splácení a o akontaci, kterou jste schopni na počátku složit. Budete potřebovat orientační údaje o svých příjmech a výdajích, počtu a věku dětí, zeptají se vás pravděpodobně na povolání a typ bydlení, ve kterém žijete. Dostanete propočet, z něhož by mělo být patrné, kolik vás bude vaše nové auto stát – splátka je vysoká, ale únosná, autíčko se leskne, chcete ho... V tuto chvíli řekněte „ne“ a nedbejte na informaci, že o vyhlédnuté auto se dnes už zajímali dva jiní lidé. Požádejte prodejce o propočty a podmínky navrhovaných smluv k prostudování domů.

Podívejte se na internetové stránky nabízených i konkurenčních leasingových i splátkových společností i bank. Pokud objevíte zajímavou nabídku, nechte si ji propočítat také. Když nic jiného, zjistíte, jaký k vám mají přístup jako k zákazníkovi. Bude-li konkurenční nabídka lepší, domluvte se s prodejcem, že ji budete akceptovat. Tomáš z internetové diskuse na iDNES s tím má zkušenost: „Tvárného zákazníka se dealer snaží přesvědčit, že to nejde. Nakonec však, když vidí, že by šel zákazník jinam, vzpomene si, že by se všechno nějak dalo zařídit.“

Proklepněte nabídku z více stran

Už jste si udělali obrázek a jedna z nabídek se vám nejvíc zamlouvá – za příznivou cenu očekáváte dobrou službu. Zajděte do pobočky společnosti, zavolejte na její zelenou linku, ptejte se a porovnávejte, zda se odpovědi nevylučují, i to se totiž stává. Pečlivě prostudujte malá písmenka zvaná „Všeobecné obchodní podmínky“ a ptejte se na vše, co si potřebujete ujasnit. Jste-li spokojeni, pak teprve uzavřete smlouvu. Jaké otázky byste měli mít v zásobě?

- Vážou se k uzavření smlouvy nebo k jejímu průběhu nějaké poplatky?

- U jaké pojišťovny bude auto pojištěno?

- Jaké jsou asistenční služby? Budete mít v případě poruchy nárok na zapůjčení náhradního vozidla? Bude to bez poplatků?

- Jaká je spoluúčast při pojistné události, včetně spoluúčasti minimální?

- Jaký bude postup v případě nehody nebo krádeže vozu? Namodelujte konkrétní případ a chtějte vědět, jaké bude vyrovnání.

- Jaká je odkupní cena vozidla?

- Je možné smlouvu předčasně splatit? Jaký je v tom případě poplatek?

- Jaký bude postup, když budete chtít auto v průběhu trvání smlouvy upravit nebo prodat?

Co budete potřebovat při podpisu leasingové smlouvy

soukromé osoby

– občanský průkaz

– druhý průkaz totožnosti (řidičský průkaz, pas, ...)

– informaci o současném zaměstnání

– informaci o počtu vyživovaných osob

– souhlas manžela s uzavřením leasingové smlouvy

– nic nezkazíte potvrzením o příjmu od zaměstnavatele – některé společnosti ho vyžadují

podnikatelé

– občanský průkaz

– doklad o registraci

– živnostenský list nebo koncesní listinu

– doklad o přidělení IČO

– stav účtu u banky

Nekupujte kradené

Současně se zkoumáním možností, jak nejlépe auto financovat, jste jistě začali zkoumat i auto samotné. Dobrý prodejce vám nabídne servisní prohlídku, ke které si můžete přivést „svého“ odborníka. Udělejte to, vyplatí se zaplatit pár stovek a ušetřit případné tisíce na opravách dobře zamaskované „bouračky“. Zkontrolujte databázi o vozidlech, po kterých bylo vyhlášeno pátrání. Naleznete ji na internetu na stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz/auta/. Dřív než se do svého objevu naprosto zamilujete, ověřte ho podle VIN (kód, který naleznete u motoru a musí souhlasit s údajem v technickém průkazu).

Leasingové společnosti mají na svých internetových stránkách přehled, jestli u nich někdo auto nesplácí. To pro případ, že by se nějaký šikula snažil prodat auto, které patří leasingové společnosti. Kontrolu můžete udělat na webu České asociace leasingových společností www.clfa.cz. Aktuálnější informace získáte, když projdete stránky leasingových společností.

Kde hledat informace

- www.cac.cz/cz/vyhledavani-vozidel.html

- www.ccbfinance.cz/cz/vin.php

- www.gemoney.cz/ge/cz/001/001/002/007

- ww.leasingcs.cz/strana.php?strana=vin

- www.skofin.cz/pages/vin.asp

- www.unileasing.cz/vin.php

- ww.vltavinleas.cz/ora/karos_search_form.php

- www.csobleasing.cz/online/vin.php/

- www.dsleasing.cz/vozidla.asp