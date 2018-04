Leasing: komplikace při havárii nebo krádeži

Dopravní nehoda

Když je škoda při autonehodě větší než 20 tisíc korun, je nájemce povinen přivolat Policii České republiky. Po sepsání protokolu na policii musí ohlásit událost pojišťovně, kde vyplní hlášení o pojistné události a předá pojišťovně policejní protokol. „Pojišťovně předává nájemce vyplněný formulář - Oznámení pojistné události, kopii protokolu o nehodě sepsaného Policií ČR, kopii velkého technického průkazu,“ říká Marek Pičman z Leasingu České spořitelny. Současně s tím je nutné informovat i majitele vozidla - to znamená leasingovou společnost. Obecně platí, že byste měli firmu kontaktovat co nejdříve, konkrétní termín je vždy uveden ve smluvních podmínkách - obvykle do tří až pěti dnů.

Auto musí prohlédnout likvidátor pojišťovny

Ještě než je automobil opraven, musí ho prohlédnout likvidátor pojišťovny. Jana Tůmová z VB Leasingu k tomu uvádí: „Likvidátor si poškozené vozidlo vyfotografuje a sepíše o něm zápis. V žádném případě nesmí dojít k opravě dřív, než bude prohlédnuto likvidátorem.“

Hledáte další informace o leasingu automobilů? Naleznete je spolu s našimi radami a nabídkami leasingových společností ve speciální příloze leasing.idnes.cz

A kdo tedy platí opravu v servisu? V podstatě existuje několik možností, ale vždycky záleží na podmínkách leasingové společnosti. První variantou je, že motorista sám zaplatí opravu v servisu, fakturu zašle do pojišťovny, která mu pak peníze proplatí. Druhou možností je, že pojišťovna rovnou uhradí opravu v autoservisu. „Před zasláním pojistného plnění klientovi nebo servisu si musí klient vyžádat od leasingové společnosti takzvanou devinkulaci - to znamená souhlas s výplatou plnění právě těmto subjektům,“ vysvětluje Michal Bílek ze ŠkoFIN. Vyžádání souhlasu je nutné, protože jinak by pojišťovna vyplatila peníze leasingové společnosti jako majiteli vozidla.

Pokud je škoda hrazena z havarijního pojištění, je vyžadována spoluúčast, která se obvykle pohybuje kolem deseti procent. Jestliže ovšem byla dopravní nehoda způsobena jiným účastníkem, probíhá veškerá úhrada škod z povinného ručení viníka.

Pozor! I když je vaše auto dočasně nepojízdné a probíhá oprava v servisu, musíte nadále hradit pravidelné splátky, jinak si totiž leasingová společnost může naúčtovat penále.

Leasingová společnost vyžaduje tyto doklady: