Leasing ojetiny je o něco dražší než úvěr, avšak méně náročný na papírování a čas

O dynamickém rozvoji leasingu ojetých automobilů v posledním roce není pochyb a lidé si ho oblíbili především kvůli jeho rychlosti. Získat ojetinu na leasing je dnes při předložení všech požadovaných dokumentů již během několika minut přímo v autobazaru. Vše má velmi jednoduchý průběh. Klient si vybere vůz a leasingová společnost mu nabídne splátkový kalendář s ohledem na jeho bonitu a také s ohledem na stáří a cenu vozu.

Pro klienta není nic jednoduššího než si porovnat cenu ojetiny za hotové s celkovou sumou splátek a akontace a zjistit leasingové navýšení. Tuto triviální kalkulaci si bezesporu provede každý, avšak ta není o výhodnosti či nevýhodnosti leasované ojetiny příliš vypovídající. Alternativou leasingu je nákup vozidla na bankovní úvěr. Porovnat jejich výhodnost je nejvhodnější přes efektivní úrokovou míru, což budeme demonstrovat na následujícím příkladu.

Finanční kalkulace leasingu

Seat Toledo 1,6 100 PS, rok výroby 1999, najeto 56 800 km. Pořizovací cena nového vozu byla 428 055 Kč.



Cena auta za hotové nyní činí 249 000 Kč

36 splátek

Poplatek za uzavření smlouvy = 5 229 Kč

Akontace 20% = 49 800 Kč

výše měsíční splátky = 7 154 Kč

Celkem zaplatí (bez pojištění)= 312 573 Kč

Efektivní úroková míra = 19,45 %

Finanční kalkulace bankovního úvěru

Účelový bezhotovostní úvěr u KB na tři roky má minimální sazbu 10,4 procenta a tu jsme nadsadili na 11 procent, což je reálně dostupná sazba pro klienta. Vzhledem k povinné akontaci minimálně 20 procent u leasingu je třeba porovnávat stejné částky, a proto budeme testovat úvěr snížený o částku shodnou s akontací a nikoliv tedy 249 000, nýbrž 199 200 Kč.



Výše úvěru 199 200 Kč

Splácení ve formě měs.anuitních splátek(36)

Úr.sazba = 11%

Poplatek za poskytnutí úvěru = 1 547 Kč

Měsíční správa úvěru a vedení účtu = 120 Kč

Výše měsíční splátky = 6 522 Kč

Celkem zaplatí (všechny splátky a poplatky) = 240 659 Kč

Efektivní úroková míra = 12,85 %

K tomu je třeba ještě připočíst 49 800, které jsme dali stranou, abychom mohli porovnat leasing a úvěr.

Celkem tedy zaplatí (opět bez pojištění)= 290 459 Kč.

Z uvedeného srovnání vyplývá, že úvěr je pro klienta finančně méně náročný než leasing. Jak ale vychází srovnání leasingu ojetých aut či úvěru z více úhlů?

Získat úvěr je administrativně i časově pro klienta mnohem náročnější než leasing. K žádosti o úvěr bude muset klient přiložit mnohem více dokumentů než u leasingu a navíc banky je chtějí v předepsané formě, což je náročné na čas klienta. Kromě toho bude určitě banka na klientovi požadovat některou z forem jištění. Zpravidla jde o ručení za závazek třetí osobou a získat ručitele bývá v mnoha případech velký problém.

Za posouzení žádosti si banka samozřejmě účtuje poplatek v závislosti na výši úvěru, který v některých případech bývá nevratný. Na to by se měli klienti hned na první schůzce informovat, neboť by také mohli odejít z banky o několik tisícovek lehčí a bez úvěru. Poplatek za uzavření smlouvy u leasingových společností je ryze individuální a některé si neúčtují poplatek žádný, zatímco ostatní kupříkladu jedno procento z prodejní ceny vozidla.

Obecně platí, že leasing ojetých aut je dražší než leasing nových aut. Tato disproporce se zvýrazňuje u starších ojetin, které mají pro klienta mnohem méně výhodný leasingový koeficient. V případě, že máte v úmyslu si pořídit levnější ojetinu, pak se určitě vyplatí bankovní úvěr. Tento fakt lze vysvětlit tím, že pro leasingové společnosti přináší jakákoli ojetina stejné náklady. Kromě toho je třeba počítat s tím, že čím starší vozidlo si chcete pořídit na leasing, tak tím s vyšší akontací budete muset počítat. To je další faktor, který relativně znevýhodňuje leasing ojetých vozidel.

V případě bankovní půjčky tato povinnost odpadá a banka při posuzování žádosti se bude soustředit pouze na klientovu bonitu a nebude klást důraz na momentální hotovost. Naopak pojištění hovoří pro leasing, neboť pojistka vyjde leasingovou společnost levněji než jednotlivce. To lze odůvodnit výhodněji nastavenými smlouvami a také určitými bonusy plynoucími z vysokého množství uzavřených obchodů mezi těmito subjekty. Kromě toho silný konkurenční boj dnes nutí leasingové společnosti i k ojetým vozům nabízet povinné ručení či havarijní pojištění zdarma, což je velké plus v porovnání s koupí vozidla na úvěr, kde si pojištění musí klient zajistit sám.

Jak je vidět, tak výběr mezi leasingem a úvěrem je v případě ojetiny poměrně komplikovaný. Každý si tedy musí sám zhodnotit, která varianta pořízení je pro něj výhodnější.

Jaké máte zkušenosti s pořizováním ojetin právě vy? Zdá se vám leasing příliš drahý? Podělte se s námi o vaše názory.