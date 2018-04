Leasing už nefrčí, auto se vyplatí koupit na úvěr

rada mf dnes: peníze nechte až nakonec Jarní sezona autobazarů začíná, letos bude velmi silná, ceny aut jsou rekordně nízké. Až se i vy vydáte na místo, kde stojí desítky nebo stovky naleštěných krasavců s lákavými cenovkami, nenechte se nachytat. Je snadné podlehnout vábení prodejců, nabízejících desetiprocentní nebo dokonce nulovou akontaci a nízké splátky úvěru rozložené třeba do deseti let, takže "teď zaplatíte jenom 19 tisíc, měsíčně pak 1 900 a můžete hned jet!" Úžasná představa, jenže na něco se přitom často zapomíná: na auto samotné. Finanční stránku věci byste měli řešit až nakonec, až vyberete to správné auto, které má jasnou minulost, za sebou dobrou péči svého majitele(ů), a tedy i nadějnou budoucnost. Největší chybou, kterou můžete udělat, je nadchnout se pro nějaký vůz, protože je modrý nebo má senzační úložný prostor, a hned si ho chtít odvézt. Stejně tak je naprostá hloupost přistoupit na obchod typu "cena platí jen dnes, zítra bude vyšší". To je nesmysl, trh je dnes tak přeplněný desetitisíci aut, že snadno narazíte na stejný nebo ještě lepší vůz. Mnohem lepší než obligátní rada "smlouvejte, dostanete slevu", je investovat těch třeba pět tisíc slibovaného snížení ceny a najmout si mechanika, který auto zkontroluje. Asi nejlepší je pak využít nabídky některého z velkých bazarů, které vám auto do tří nebo do pěti dnů vymění za jiné, pokud se při prohlídce v servisu ukáže, že je něco

v nepořádku. Případně se na "výměnné lhůtě" dohodněte s bazarem, v němž nakupujete. Nebude-li chtít, jděte klidně jinam. Lepší než koupit levně auto, do kterého budete následně cpát desetitisíce.