Leasing versus spotřebitelský úvěr

Leasingové financování lze použít k mnoha účelům, ale nejvíce se ho v oblasti osobních financí využívá k financování koupě nového či ojetého osobního automobilu. Proto budeme i v následujícím srovnání vycházet z předpokladu, že mají být půjčené peníze u spotřebitelských úvěrů užity právě ke koupi automobilu.

Bankovní spotřebitelské úvěry

Banky je poskytují ve dvou formách. První je hotovostní úvěr, u kterého banka nezkoumá účel použití zapůjčených prostředků a peníze převede na běžný účet klienta. Druhou formou je úvěr bezhotovostní (neboli účelový), u kterého banka zkoumá nejprve účel půjčky a až na základě jeho vyhodnocení úvěr poskytne či nikoli. Rovněž čerpání úvěru je jiné – dlužník zde s penězi reálně nedisponuje, ale banka například proplácí faktury.

Leasing

Podstatou leasingu je pronájem určité movité věci. Vyskytuje také v zásadě ve dvou formách. Může se jednat o operativní leasing, kdy je předmět leasingu pronajímán na dobu výrazně kratší než je doba životnosti a doba odpisování předmětu leasingu. Na konci operativního leasingu zůstává předmět leasingu v majetku leasingové společnosti. Druhou formou je leasing finanční, kdy je předmět leasingu pronajímán na delší dobu a po ukončení této doby je na základě kupní smlouvy převeden majetek na leasingového nájemce. V drtivé většině případů je u leasování fyzickými osobami využíván právě finanční leasing a operativní leasing je využíván především v podnikatelské sféře.

Rozdíly mezi leasingem a spotřebitelským úvěrem

Snad nejpodstatnější rozdíl mezi těmito dvěma instrumenty spočívá ve vlastnictví nakupovaného zboží. Zatímco je totiž při financování nákupu úvěrem kupující ihned majitelem pořizovanéhozboží, v případě leasingu je majitelem leasingová společnost až do skončení leasingové smlouvy nebo převodu předmětu leasingu na pronájemce. Leasingová společnost je tudíž ve vztahu k nájemci v mnohem silnější právní pozici než banka vůči dlužníkovi. V případě špatné platební morálky tak může leasingová společnost poměrně snadno předmět leasingu zabavit.

Další rozdíly již nejsou tak podstatné, i když rozhodování mezi leasingem a bankovním úvěrem ovlivnit mohou. Jedná se například o snadnost vyřízení půjčky. Zatímco leasingovou smlouvu můžete při předložení všech požadovaných dokladů uzavřít během několika desítek minut, u bankovních úvěrů je celá procedura značně složitější. Banka zde totiž prověřuje důkladněji bonitu žadatele o úvěr a často požaduje určité formy zajištění, především ve formě ručitelského prohlášení třetí osoby.

Základní rozdíly mezi úvěrem a leasingem shrnuje následující tabulka (z hlediska vlastnictví automobilu, předčasného splacení, z hlediska pojištění, ceny, doby a místa vyřízení, z hlediska předčasného ukončení z důvodu odcizení či totálního zničení a z hlediska vymáhání dluhů):

Leasing Úvěr Vyhrává Automobil je po dobu trvání leasingové smlouvy ve vlastnictví leasingové společnosti. Pokud si vezmete úvěr, stáváte se vlastníkem auta při jeho nákupu. Úvěr Leasing většinou nelze splatit dříve než stanovuje smlouva (výjimkou je např. "úvěrový leasing" od CAC nebo "osobní leasing" od ČSOB Leasingu). Úvěr je zpravidla možné splatit předčasně, obvykle bez sankce. Úvěr S leasingovými splátkami se splácí také pojištění, a to na účet leasingové společnosti (měsíčně nebo kvartálně). U úvěru se pojištění platí zvlášť, a to většinou v ročních platbách předem, což je o trochu nevýhodnější než u leasingu (časová hodnota peněz). Leasing Leasing bývá překvapivě celkově levnější než úvěr. Úvěr obvykle přijde celkově dráže než leasing. Leasing Rychlost vyřízení žádosti bývá mnohem rychlejší než u úvěru. Vyřízení žádosti trvá obvykle déle než u leasingu (v závislosti na objemu). Leasing Smlouva se vyřizuje většinou u prodejce automobilu, což šetří Váš čas. Úvěrovou smlouvu je zpravidla nutné vyřídit v bance. Leasing Je třeba se připravit na problémy v případě předčasného ukončení leasingové smlouvy (odcizení nebo totální zničení auta). Protože vůz je v majetku leasingové společnosti, na leasingovou společnost také směřuje pojistné plnění od pojišťovny a leasingové společnosti samozřejmě nerady cokoli v těchto případech vracejí - spíše ještě žádají doplatek. Nic naplat, že jste již většinu leasingu splatili. Při odcizení nebo totálním zničení auta dostane pojistné plnění majitel auta, čímž se lze vyhnout problémům spojeným s leasingem. Úvěr Při vymáhání případných dluhů je leasingová společnost obvykle daleko agilnější než banky, protože vlastnictví předmětu leasingu je staví do značně výhodné situace. V případě vymáhání dluhů je banka ve slabší pozici než leasingová společnost. Úvěr

Je lepší leasing nebo spotřebitelský úvěr?

O samotné výhodnosti jednoho či druhého nástroje nelze rozhodnout jednoznačně bez bližších znalostí situace a preferencí kupujícího. Lze však nastínit to, zda se jeden instrument od druhého nějak zásadně liší co do ekonomické výhodnosti. Využijme následujícího jednoduchého příkladu, ve kterém zájemce o úvěr nakupuje nový automobil v hodnotě 300 000 Kč a v hotovosti má k dispozici 10% ceny vozu. Předpokládejme splatnost 3 roky.

Kalkulace leasingu * Kalkulace spotřebitelský úvěr ** Akontace 10% 30 000 Kč Platba v hotovosti 30 000 Kč Výše úvěru 270 000 Kč Výše úvěru 270 000 Kč Poplatek za uzavření smlouvy 3 150 Kč Poplatek za zpracování žádosti o úvěr 1 610 Kč Kupní cena na konci leasingu 1 220 Kč Správa úvěru 80 Kč měsíčně 2 880 Kč Pravidelná měsíční splátka (celkem 36) 8 916 Kč Měsíční splátka úvěru (při minimální sazbě 15,09% p.a.) 9 372 Kč CELKEM ZAPLACENO 325 346 Kč CELKEM ZAPLACENO 371 882 Kč

* pro příklad jsou použity podmínky společnosti ČSOB Leasing

** podmínky pro Osobní úvěr Komerční banky, hotovostní

Pozn.: Kalkulovaná úroková sazba u úvěru Komerční banky je minimální a pobočka ji může v závislosti na bonitě a historii klienta zvýšit.

Obecným pravidlem leasingových společností je také znevýhodnění leasingu starších vozidel. Obecně zde platí, že čím starší je vozidlo, tím vyšší je koeficient navýšení. To ostatně vyplývá i z následující tabulky, která vychází z výše uvedeného zadání. Automobil ovšem není nový, ale je starší než jeden rok a v závislosti na požadavcích leasingové společnosti je nutné uhradit předem 20% ceny vozu.

Kalkulace leasingu ojetého vozu Akontace 10% 60 000 Kč Výše úvěru 240 000 Kč Poplatek za uzavření smlouvy 6 300 Kč Kupní cena na konci leasingu 0 Kč Pravidelná měsíční splátka (celkem 36) 8 619 Kč CELKEM ZAPLACENO 376 584 Kč

Pro co se tedy rozhodnout?

Ve většině případů vypadá na první pohled výhodněji bankovní úvěr, protože u něj bývá nižší úroková sazba než u leasingu. Srovnání celkových plateb ovšem velmi často vychází příznivěji právě pro leasing. To je dáno tím, že při úvěru je třeba z vlastních zdrojů financovat i 22 procentní DPH z ceny vozu, kdežto u leasingu si tuto částku může leasingová společnost odečíst. U leasingové společnosti se tedy úrok počítá z nižší částky než u bankovního úvěru. Pro leasing hovoří také v mnoha případech ještě jeden faktor. Leasingové společnosti přicházejí poslední dobou v důsledku tvrdého konkurenčního boje s velmi zajímavými prodejními akcemi týkajícími se zejména havarijního pojištění a povinného ručení. To bývá velmi často zdarma nebo za velmi výhodných podmínek. Obecně se však dá říci, že pro nákup nového vozu je téměř vždy výhodnější leasing než spotřebitelský úvěr.

Je podle Vás výhodnější leasing nebo spotřebitelský úvěr? Co říkáte tomu, že některé leasingové společnosti poskytují nyní také nákupy na splátky a vozidlo je tak hned od počátku Vaším majetkem?