Leden: terno v zahraničních fondech

Měsíc leden byl z pohledu akciových trhů v růstové náladě a na trh přicházely pozitivní zprávy, které potvrzovaly, že americká ekonomika stále zlepšuje svůj výkon. Již více než dvě třetiny společností z indexu S&P 500 oznámily výsledky a více než dvě třetiny překročily i tak pozitivní očekávání investorů.

Oživení světové ekonomiky a politika nízkých úrokových sazeb vede investory k přesouvání investic z fondů peněžního a dluhopisového trhu do akciových fondů. Analytici ve svých předpovědích očekávají, že investice do akcií budou výnosnější než investice do dluhopisů a podle průzkumu prováděného společností Merrill Lynch si téměř dvě třetiny portfolio manažerů myslí, že růst akciových trhů bude v tomto roce do 10%. I domácí odhady vývoje burzovních indexu jsou velice příznivé.

P eníze jsou stále levné

Americkým akciím hraje do karet politika daňových škrtů a nízkých úrokových sazeb, což bude hnát nejsilnější ekonomiku světa kupředu. Základní úroková sazba amerického Fedu zůstává na jednom procentě a je tak nejnižší od roku 1958. Americká centrální banka ponechává klíčové úrokové sazby beze změny, ale v komentáři Fedu se objevil náznak možného zvýšení úrokových sazeb dříve, než investoři očekávali.

ZAHRANIČNÍ FONDY AKCIOVÉ Název fondu Správce Měna Změna VJ/PL za 1 měsíc (v %) Změna VJ/PL za 12 měsíců (v %) Nejlepší výkonnost za měsíc KBC EQUITY FUND EURO TECHNOLOGY KBC AM EUR 14,84 75,65 ESPA STOCK VIENNA - REINV. ERSTE-SPARINVEST EUR 13,18 56,05 HGIF-HONG KONG EQUITY HSBC GLOBAL INVEST FUNDS USD 13,07 57,80 Nejhorší výkonnost za měsíc CI GOLD STOCK - REINV. CAP.INVEST (HVB GROUP) EUR -6,13 15,61 ING (L) INVEST MATERIALS ING INVESTMENT USD -4,32 41,58 CS EF (LUX) GLOBAL RESOURCES CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT USD -1,33 51,10 Nejlepší a nejhorší výkonnost za rok CS EF (LUX) SMALL & MID CAP GERMANY CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT EUR 11,83 98,62 RISK MANAGED CORE FUND - A $ JANUS INTERNATIONAL LIMITED USD 2,93 0,00 Průměrná výnosnost zahraničních akciových fondů 2,97 23,49

Nejvyšší výnos si z akciových fondů připsal KBC Equity Fund Euro Technology, a to téměř 15%. Fond investuje do akcií evropských společností z oblasti technologického sektoru. Akcie rakouské burzy vynesly fondu ESPA Stock Vienna více než 13%. Čínské akcie byly hitem minulého roku a daří se jim i teď. HGIF-Hong Kong Equity se svým výnosem 13% skončil na třetím místě.

ZAHRANIČNÍ FONDY DLUHOPISOVÉ Název fondu Správce Měna Změna VJ/PL za 1 měsíc (v %) Změna VJ/PL za 12 měsíců (v %) Nejlepší za měsíc TEMPLETON GLOBAL BOND FUND BX ACC USD FRANKLIN TEMPLETON INVESTFUNDS USD 4,39 20,34 FRANKLIN HIGH YIELD FUND A ACC FRANKLIN TEMPLETON INVESTFUNDS USD 3,89 3,89 VOLKSBANK-DOLLAR-RENT VOLKSBANKEN - KAG USD 3,82 -0,01 Nejhorší za měsíc BOND COMBIRENT A ERSTE-SPARINVEST EUR -4,15 -6,89 BOND EURO-RENT A ERSTE-SPARINVEST EUR -3,42 -0,61 RAIFFEISEN "VIZE EVROPY" RAIFFEISEN KAG EUR -1,39 -9,85 Nejlepší a nejhorší výkonnost za rok ABN AMRO FUNDS-GL.EM.MARK.B.F. ABN AMRO IF USD 1,37 48,55 BOND DOLLAR A ERSTE-SPARINVEST EUR -0,99 -15,96 Průměrná výnosnost zahraničních dluhopisových fondů 0,47 2,94

Ceny dluhopisů mírně rostly, ale očekává se, že dojde ke zvýšení velice nízkých úrokových sazeb, což povede ke snížení cen dluhopisů. Zahraniční dluhopisové podílové fondy si v průměru připsaly jenom 0,47%, což nedosahuje ani průměrného výnosu z termínovaného vkladu v české měně, který je v současnosti 1,27%. Za pozornost však stojí dluhopisové fondy s rizikovější investiční strategií, které investují do zemí s rozvíjejícími se trhy. Jako příklad lze uvést Global Emerging Markets Bond Fund (USD), kterému tato strategie v minulém roce vynesla neskutečných 48,55%.

ZAHRANIČNÍ FONDY PENĚŽNÍHO TRHU Název fondu Správce Měna Změna VJ/PL za 1 měsíc (v %) Změna VJ/PL za 12 měsíců (v %) Nejlepší za měsíc ESPA CASH EURO-PLUS - REINV. ERSTE-SPARINVEST CZK 2,03 n/a KBC MULTI CASH CAD MEDIUM KBC AM CAD 0,82 4,82 RAIFFEISEN DOLAROVÝ RAIFFEISEN KAG USD 0,61 4,01 Nejhorší za měsíc TEMPLETON US DOLLAR LIQIUD RESERVE FRANKLIN TEMPLETON INVESTFUNDS USD 0,00 -0,40 ČESKÝ HYPOTEČNÍ ERSTE-SPARINVEST CZK 0,00 n/a JB SWISS FR. CASH JULIUS BAER MULTICASH CHF 0,02 -0,07 Nejlepší a nejhorší výkonnost za rok KBC MULTI CASH CAD MEDIUM KBC AM CAD 0,82 4,82 TEMPLETON US DOLLAR LIQIUD RESERVE FRANKLIN TEMPLETON INVESTFUNDS USD 0,00 -0,40 Průměrná výnosnost zahraničních fondů peněžního trhu 0,23 1,76

Průměrný výnos fondu peněžního trhu dosahuje skromných 0,23%. Velmi vysokého zhodnocení za leden dosáhl ESPA Cash Euro-Plus, a to více než 2%. Fond investuje svěřené prostředky do termínovaných vkladů nebo krátkodobých obligací v EUR.



K oruna slábne

Česká koruna je slabá a poprvé se za poslední více než dva roky dostala nad 33,30 CZK/EUR. Především zahraniční banky korunu prodávají. Českou měnu oslabují i nižší domácí úrokové sazby vůči měnám středoevropského regionu. Koruně se příliš nedařilo ani vůči dolaru, kdy blízká možnost zvedání sazeb v USA posunula dolar z úrovní 26 CZK/USD až na 27 CZK/USD. Na eurodolarovém trhu dolar oslabuje již po dva roky a vysoký deficit jak běžného účtu tak i státního rozpočtu USA zřejmě ještě k určitému oslabení přispějí.



H odnota majetku v zahraničích fondech vzrostla o rekordních 49,5%

Během loňského roku majetek ve správě zahraničních podílových fondů vzrostl o rekordních 49,5%. Optimistická nálada na kapitálových trzích a oživení světových ekonomik lákalo i české investory. Celková hodnota majetku v domácích a zahraničních fondech tak překročila 150 mld Kč. Fondy zaznamenaly velký přísun investic od fyzických osob, zároveň však musely čelit 30 mld. odlivu investic, který byl způsobený odkupy podílových listů institucionálních investorů kvůli změně zákona o DPH.

Český investor zůstává velice konzervativní a z nabídky 800 registrovaných podílových fondů má pouze čtvrtinu investovaných prostředků v akciových nebo smíšených fondech. První místo patří jednoznačně fondům peněžního trhu (45%), které jsou následovány fondy dluhopisovými (26% trhu).