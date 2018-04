Lednový efekt – tentokrát u stavebního spoření

Smlouva uzavřena 1. vklad vlož en Kdy je splněno 5 let spoření a lze disponovat celým vkladem Kolik let je vázán 1. vklad ve stavebním spoření Počet obdržených státních podpor Leden 2001 Prosinec 2001 Leden 2006 4 roky 5 (6. podporu lze získat již z nové smlouvy) Prosinec 2001 Prosinec 2001 Prosinec 2006 5 let 6

Pokud jste si koncem minulého roku během předvánočního shánění a spěchu nestihli uzavřít smlouvu o stavebním spoření, nemusíte věšet hlavu. Státní podporu za minulý rok již sice neobdržíte, ale můžete si smlouvu uzavřít teď na začátku kalendářního roku, což s sebou přináší také některé výhody. Stavební spořitelny a jejich obchodní zástupci sice často uvádějí, že uzavřít si smlouvu o stavebním spoření právě v prosinci je to nejvýhodnější řešení, ale není tomu vždy tak.Za prvé je dobré si uvědomit, že uzavřít si smlouvu je vhodné kdykoli během roku – a nečekat tedy ani na prosinec ani na leden, ale pokud se rozhodneme, že stavební spoření skutečně chceme zařadit do svého osobního portfolia jako výhodný finanční produkt, pak neváhat a smlouvu si uzavřít pokud možno hned. Ze zákona o stavebním spoření vyplývá povinnost spořit minimálně pět let (chceme-li státní podporu), proto je dobré „nepropást ani den“ a odbýt si pětiletou lhůtu tím dříve. A po pěti letech třeba opět okamžitě uzavřít další smlouvu. Když už platíme daně, bylo by hříchem maximálně nevyužívat státem nabízenou podporu.Za druhé je dobré si uvědomit rozdíl mezi datem uzavření smlouvy a datem, kdy začneme skutečně spořit. A právě protože tato dvě data se nemusí shodovat, lze z toho vytěžit o něco vyšší výnosnost stavebního spoření – v ideálním případě, kdy se nám podaří zhodnotit peníze více někde jinde než ve stavebním spoření. Pokud se nám podaří co nejvíce maximalizovat dobu mezi uzavřením smlouvy a uložením prvního vkladu na účet, máme vyhráno. A to se podaří právě v případě, že smlouvu uzavřeme na začátku roku v lednu, ale svůj vklad vložíme na účet pokud možno až koncem tohoto roku. Nárok na státní podporu je totiž posuzován až k 31.12. každého roku a nezohledňuje se délka doby, po kterou vklady ležely na účtu stavebního spoření.Výhodou je, že nemusíte mít peníze v likvidní podobě k dispozici hned k datu uzavření smlouvy (tak jak tomu je při uzavření smlouvy v prosinci), ale můžete je buď teprve začít postupně ukládat a nebo celý vklad uložit až téměř za rok – buď proto, že je prostě nyní nemáte, a nebo proto, že je zatím přes rok zúročíte někde jinde lépe než na účtu stavebního spoření. Přesto, že první vklad (např. 18 000 Kč) uložíte v případě lednové i prosincové smlouvy například až krátce před 31.12., své celkové úspory budete mít v případě lednové smlouvy k dispozici o rok dříve než v případě prosincové smlouvy, jak ukazuje tabulka:To znamená, že v případě lednové smlouvy a uložení prvního celoročního vkladu v prosinci jsou vaše peníze v nelikvidní podobě na účtu stavebního spoření „znehybněny“ o jeden rok méně.Aby toto fungovalo, je třeba si však předem zjistit, zda vám vybraná stavební spořitelna tuto prodlevu mezi datem uzavření smlouvy a datem prvního vkladu povolí. Ve všeobecných obchodních podmínkách stavebních spořitelen jsou ustanovení, která říkají, co se stane, je-li účastník určitou dobu v prodlení s placením vkladů. Stavební spořitelna může smlouvu vypovědět. Jde ale o to, zda to v praxi skutečně udělá a nebo určité zpoždění bude tolerovat.Další podmínkou toho, aby snaha o maximalizaci časové prodlevy mezi uzavřením smlouvy a uložením vkladu vedla ke zvýšení celkového výnosu získaného z našich peněz, je vhodná alternativní investiční příležitost, která naše peníze zhodnotí během roku více než úroky ze stavebního spoření. Jak to vypadá v současné době? Protože pro časový horizont kratší jednoho roku lze jako o alternativní investici uložení peněz na účet stavebního spoření uvažovat asi pouze termínované vklady nebo otevřené podílové fondy peněžního trhu (snad i depozitní certifikáty ), lze říci, že chybu dnes neudělá ani ten, kdo by celý vklad vložil na stavební spoření hned na začátku roku. (Uvažuje-li účastník stavebního spoření o tom, že si bude chtít vzít úvěr ze stavebního spoření, je to dokonce to nejlepší, co může udělat.) Nejlepší OPF peněžního trhu v ČR zhodnotily vklady svých podílníků přibližně o 4,6% - viz zde. (Samozřejmě z toho nelze usuzovat na jejich další vývoj v nadcházejícím roce.) Roční termínované vklady do 20 000 Kč v současnosti nabízejí hrubé úrokové sazby kolem 3,4%, termínované vklady na kratší dobu sazby ještě nižší – viz zde. Proto stavební spoření, které pro účastníka, který se zřekne úvěru, nabízí čisté úrokové sazby kolem 4 – 5%, není špatná investice.1/ Nečekejte do prosince a pokud si chcete založit stavební spoření, udělejte to čím dříve, tím lépe. O to dříve budete mít své celkové vklady k dispozici. A poté si samozřejmě můžete uzavřít další smlouvu a neustále čerpat státní podporu – dokud bude ruka státního rozpočtu takto štědrá.2/ Pokud budete chtít stavební spoření využít pro co nejvyšší zhodnocení svých peněz a zároveň budete jistě vědět, že nebudete potřebovat v budoucnu úvěr ze stavebního spoření, pak v situaci, kdy bude možné dosáhnout během jednoho roku vyššího zhodnocení peněz např. na termínovaných vkladech či v OPF než činí úroky ze stavebního spoření, můžete využít výše prezentovaný postup: smlouvu uzavřít v lednu, peníze přes rok zhodnocovat někde jinde a na konci roku je teprve uložit na stavební spoření. Díky maximalizaci časového rozdílu mezi uzavřením smlouvy a uložením peněz na účet dosáhnete toho, že vaše peníze budou v nelikvidní podobě na účtu stavebního spoření ležet o téměř rok méně.