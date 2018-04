Lednový scoring – dluhopisové fondy stále září

Hvězdičky fondům přidělujeme déle jak rok, přičemž české fondy hodnotíme v konkurenci fondů zahraničních. Pokud tedy například české dluhopisové fondy mají v průměru čtyři hvězdičky, lze zjednodušeně říci, že mají se svými zahraničními protějšky vyšší výnos při nižším riziku. Scoring sleduje relativní, nikoliv absolutní, výkonnost a riziko. Pokud tedy některému fondu přibude hvězdička, neznamená to nutně, že by měl ve srovnání s předchozím obdobím vyšší výnos nebo nižší riziko. Znamená to pouze, že jeho výkonnost je v konkurenci ostatních fondů relativně vyšší a riziko relativně nižší než tomu bylo v říjnu.

Jaké jsou celkové statistiky? Velké části českých fondů se v posledních třech měsících dařilo relativně dobře, když pouze jediný fond ztratil jednu hvězdičku a naopak jedenáct fondů získalo hvězdičku navíc. O dvě hvězdičky se zlepšil jeden fond. Ve scoringovém hodnocení se objevilo mnoho nových fondů, které teprve v lednovém hodnocení dosáhly dostatečně dlouhé historie ke scoringovému ohodnocení. Podívejme se blíže na fondy v jednotlivých kategoriích.

Fondy peněžního trhu Více o českých i zahraničních fondech se dozvíte ZDE.

Výkonnost fondů peněžního trhu byla v uplynulých měsících na jednu stranu snižována tím, že se úroky na termínovaných účtech snížily, na druhou stranu byla zvyšována díky tomu, že některé fondy drží i krátkodobé dluhopisy a cena těchto dluhopisů vzrostla v reakci na pokles úrokových sazeb. Maximální možný počet hvězdiček získal fond 1.IN Fond peněžního trhu a fond ISČS Sporoinvest. Posledně jmenovaný fond si oproti minulému scoringu polepšil o jednu hvězdičku. Své hodnocení si vylepšil i fond CitiMoney Czech Crown Fund (nyní tři), fond J&T AM Perspektiva P (nyní tři) a fond AKRO Obligace (nyní dvě). Naopak o jednu hvězdičku si pohoršil fond ISČS MERKUR (nyní dvě).

Dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy si díky říjnovému snížení úrokových sazeb a díky očekávání dalšího snížení sazeb v prvním čtvrtletí tohoto roku udržely vysokou výkonnost. Již tradičně tak polovička z hodnocených fondů obdržela nejvyšší možné hodnocení – pět hvězdiček. Znamená to, že poměr výnos/riziko je u českých dluhopisových fondů stále výrazně výhodnější než u jejich zahraničních konkurentů. Je však otázkou, jak ještě dlouho potrvá tato situace, zatím se zdá, že by k růstu úrokových sazeb mohlo dojít až ke konci příštího roku. Jedinou změnou v této kategorii je přírůstek jedné hvězdičky u fondu IKS Plus bondový (nyní tři), který si polepšil již v minulém scoringu. Scoringová premiéra příliš nevyšla fondu ČP Invest – fond korporátních dluhopisů, který při svém prvním hodnocení získal pouze jednu hvězdičku.

Smíšené fondy

V této kategorii dochází obvykle k největším posunům v hodnocení, neboť investiční strategie českých smíšených fondů je značně rozdílná – některé smíšené fondy jsou podle složení portfolia de facto akciovými fondy a jiné zase dluhopisovými fondy. Tentokrát se většině smíšených fondů dařilo dobře, když polovina z hodnocených fondů získala více hvězdiček než v říjnu. O jednu hvězdičku více má fond Jupiter růstový, AKRO český, IKS balancovaný (všechny nyní tři hvězdičky), 1.IN Středoevropský fond, ČP Invest smíšený OPF a AKRO výnosový (všechny nyní dvě hvězdičky). Hned o dvě hvězdičky výše poskočil fond 1.IN výnosový, který má nyní tři hvězdičky. Nově je hodnocen fond ISČS Výnosový (pět*), investAGe AF 2000 fond (4*), CitiBalanced Czech Fund (3*) a ČP Invest – universální fond (1*).

V této kategorii jsou s ohledem na dlouhý investiční horizont akciových fondů (5 let) mezi českými fondy hodnoceny pouze tři fondy - 1.IN Akciový fond, ČP Invest – Fond globálních značek a nově fond ČSOB světový akciový. Stagnace světových akciových trhů a pouze mírný růst českých akcií v posledních měsících vedl k tomu, že první dva jmenované fondy si udržely průměrný scoring dvou hvězdiček. Scoringový nováček získal do začátku dvě hvězdičky.

V poslední kategorii – fondů fondů – zatím není hodnocen ani jeden český fond, protože pouze jeden český fond (1.IN Fond fondů) má dostatečně dlouhou historii ke scoringovému hodnocení, což nestačí k objektivnímu srovnání fondů v této kategorii.

Fondy peněžního trhu Scoring leden 2003 Scoring říjen 2002 1. IN. Fond peněžního trhu ***** ***** ISČS-Sporoinvest ***** **** Živnobanka-Sporokonto **** **** ČP Invest – Fond peněžního trhu **** **** IKS Peněžní trh *** *** ČSOB peněžní trh *** *** CitiMoney Czech Crown Fund *** ** J&T AM PERSPEKTIVA-P *** ** ISČS-MERKUR ** *** AKRO Obligace ** * Dluhopisové fondy IKS Dluhopisový ***** ***** 1.IN Dluhopisový fond ***** ***** ISČS-Sporobond ***** ***** CitiBond Czech Fund ***** ***** ČSOB český dluhopisový **** **** ISČS-Bondinvest *** *** IKS Plus bondový *** ** ČP Invest – Fond korporátních dluhopisů * n.a. Smíšené fondy J&T AM PERSPEKTIVA-S ***** ***** ISČS-Výnosový OPF ***** n.a. ISČS-Fond řízených výnosů 1/ ***** ***** investAGe AG7 FOND **** **** investAGe AGB **** **** investAGe AG 2000 FOND **** n.a. Jupiter růstový OPF (původně PKIS) *** ** AKRO Český *** ** IKS Balancovaný *** ** CitiBalanced Czech Fund *** n.a. 1.IN Výnosový fond *** * AKRO mezinárodní balancovaný ** ** Pioneer Trust ** ** 1.IN Středoevropský fond ** * ČP Invest – Smíšený OPF ** * AKRO výnosový ** * ČP Invest – Universální OPF * n.a. Akciové fondy ČP Invest – Fond globálních značek *** *** 1.IN Akciový fond *** *** ČSOB světový akciový ** n.a.

n.a. – údaje nejsou k dispozici, a to z jednoho z následujících důvodů: a) fond neměl v minulosti dostatečně dlouhou historii k výpočtu scoringu, b) fond je nově začleněn na stránky Fincentra

1/ scoring fondu ISČS - Českého OPF, který se v prosinci přeměnil na fond ISČS – Fond řízených výnosů

Srovnat fondy podle scoringu můžete v Interaktivním výběru, pokud si zvolíte kategorii fondu a v kritériích zatrhnete Scoring. Kromě celkového scoringu uvádíme i jakýsi subscoring v obou dílčích složkách – výnosu a riziku. Jednoduše tak zjistíte, zda je vysoký scoring fondu způsoben vysokým výnosem nebo nízkým rizikem.

Podrobný popis výpočtu scoringu u ukázku výpočtu naleznete zde.

Pokud nevíte, k čemu je scoring a k čemu naopak není, přečtěte si článek Scoring – hvězdy nepadají jen z nebe.

Polepšil si Váš fond nebo si naopak pohoršil? řídíte se při investování scoringem nebo pouze výkonností fondu? Napište nám svůj názor!