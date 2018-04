Legálně a při tom mimo zákon? No, neberte to

Na českém trhu se můžeme setkat s několika definicemi pojmu bankopojištění. Prodej různých pojistných produktů klientům bank nebo jiných finančních institucí patřících do stejné finanční skupiny je první z nich. Od tohoto „cross-sellingového“ prodeje si pojišťovny především slibují snížení nákladů a využití sítě bankovních poboček, která bývá mnohonásobně hustší než u pojišťoven. Vedle toho se můžeme setkat s pojmem bankopojištění u finančních produktů, do kterých je v rámci zatraktivnění nabídky integrován pojistný produkt a přináší tak klientovi dodatečnou hodnotu. Nejčastěji to bývá spojení životního pojištění s různými typy úvěru. Podle této definice můžeme za bankopojištění považovat i různé typy cestovního pojištění s platební kartou nebo kupříkladu havarijní pojištění v případě leasingu vozidel.