Peníze v obálce nově jen do 270 tisíc a další legislativní novinky

1. Hotově zaplatíte jen do 270 tisíc korun

Už od 1. prosince platí změna zákona o omezení plateb v hotovosti. Dotkne se širšího okruhu převodů, omezení se totiž kromě úhrady závazků vztahuje také na půjčky, darování a další smlouvy reálné povahy.

„Nově budou tímto omezením postiženy už transakce nad 270 tisíc korun (10 tisíc eur), před 1. prosincem se tento zákon vztahoval na částky nad 350 tisíc korun. Opatření má přispět k redukci korupčního rizika,“ vysvětluje Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

Když tedy budete chtít například půjčit kamarádovi půl milionu korun, můžete mu nyní dát v hotovosti jen 270 tisíc a zbytek poslat na účet, případně mu to dát ve dvou částkách s jistým časovým rozmezím. Stejně tak za zboží vyšší hodnoty může podnikatel dodavateli zaplatit už jen 270 tisíc hotově, zbytek opět na účet, nebo částku dělit.

Zákon byl primárně upraven proto, aby ztížil dávání úplatků. Časový odstup by měl být tak dlouhý, aby bylo jasné, že nechcete obcházet zákon, zhruba jeden až dva měsíce.

2. Operátoři zatopili podnikatelům

Od 5. prosince začala platit změna zákona o elektronických komunikacích. Změny se týkají zejména podnikatelů.

„Pro podnikatele se ruší limit pokut při ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou byla uzavřena. Dosud telefonní operátoři směli účtovat jen pětinu součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, nově není výše pokuty stanovena, a operátor tak může požadovat doplacení všech zbývajících paušálů,“ uvádí Jiří Hartmann.

Zároveň se výrazně snižuje informační povinnost vůči podnikatelům. Operátor je už nemusí informovat o změně smlouvy samotné, ale jen o tom, že změnu uveřejnil na internetových stránkách a ve svých prodejnách. „Jak konkrétně se smlouva změnila, si ale musí klienti v obchodních podmínkách dohledat sami,“ doplňuje Jiří Hartmann.

3. Méně administrativy pro živnostníky

Od 1. ledna 2015 dojde ke změnám v oblasti živnostenského podnikání. Cílem chystaných změn je usnadnit podnikatelům papírování.

Od Nového roku nebude muset ohlašovatel živnosti či žadatel o koncesi při dalším ohlášení živnosti, nebo při podání další žádosti o koncesi dokládat živnostenskému úřadu řadu dokumentů.

Mezi nimi je například vysvědčení, doklad o praxi, souhlas vlastníka s umístěním sídla na určité adrese a podobně. „To platí ale pouze v případě, že tyto dokumenty předložil při předchozím ohlášení živnosti,“ upozorňuje Jiří Hartmann.

4. Levnější potraviny pro celiaky

Desetiprocentní sazba daně z přidané hodnoty byla původně určena jen pro léky, knihy a kojeneckou výživu. Od nového roku by mohla zahrnovat i bezlepkové potraviny.

„Potraviny pro lidi držící bezlepkovou dietu by měly od ledna 2015 výrazně zlevnit. Díky novému návrhu zákona, který už začátkem listopadu poslanci schválili, by totiž suroviny určené k výrobě potravin pro celiaky měly nově patřit do nižší, desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty,“ říká Jiří Hartmann. Čeká se ještě, zda změnu podpoří také senátoři.