Zjistili jsme, za co si někteří lékaři účtují peníze neoprávněně

Třeba jistá lékařka z Prahy si přilepšuje tím, že se k ní pacienti běžně objednávají po telefonu. Tuto objednávku totiž naúčtuje pojišťovně jako "konzultaci ošetřujícího lékaře s pacientem" a shrábne za každé objednání 73 korun. A když k ní pacient delší dobu nepřijde, účtuje si za výkon nazvaný "minimální kontakt s pacientem". S minimální námahou za to zkasíruje 35 korun.

A nebo další příklad. Jistá zubní ordinace, která má smlouvu s několika zdravotními pojišťovnami, si zakládá na tom, že je ohleduplná k pacientům a vrtá zuby bezbolestně. Za každou injekci pak inkasuje peníze od pojišťovny, což je správně. Ale pozor, každé vpíchnutí anestézie naúčtují i pacientům. A hned je v kase pár stovek navíc. "To, co je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, zaplatí pojišťovna. Pro pacienta je pak taková služba zdarma. Neexistuje dvojí úhrada," říká mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Hana Kadečková.

Nesrovnalosti lze reklamovat u zdravotní pojišťovny

Kontrolovat lékaře, zda si účtuje za výkony správně, není dnes problém. Některé pojišťovny zavedly pro své klienty on-line účty, které umožňují kdykoliv nahlédnout, kolik korun péče stála a zda si lékař nepřipsal za něco, co neposkytl. A to až tři roky zpětně. U VZP, kde on-line kontrola zatím není možná, se dá požádat o písemný výpis přehledu vykázané péče. "Klient má ze zákona nárok na to, aby mu byl přehled vydán bezplatně jednou za rok," upozorňuje Oldřich Tichý, mluvčí VZP.

Nepřehlédněte Přehled bezplatných preventivních prohlídek a vyšetření

Podle pojišťoven si lidé začínají zvykat, že mohou hlídat náklady na svou péči a postupně přibývá i těch, kteří se přestávají bát upozornit na nesrovnalosti a neoprávněně účtované výkony reklamují u své pojišťovny. "Na nesrovnalosti upozorní ročně zhruba 15 procent našich klientů," přibližuje Hana Kadečková.

"Mezi nejčastější typy reklamací patří stížnosti, že klient daného lékaře vůbec nenavštívil," poznamenává Mario Böhme z Oborové zdravotní pojišťovny. "Například náš klient upozornil, že si na něj lékař pravidelně vykazuje zdravotní péči, ačkoliv on u něj v ordinaci nebyl celých devět let. Škoda dosáhla částky zhruba 38 tisíc korun a nyní probíhá trestní řízení," dodává Hana Kadečková.

Lékařka kouzlila s recepty a vydělala 350 tisíc korun

Častým prohřeškem některých lékařů je i fiktivní vypisování léků a vykazování chirurgických, stomatologických a jiných výkonů, které vůbec neprovedli. Neoprávněně inkasované částky přitom nejsou malé, jdou do statisíců a končí i podáním trestního oznámení a u soudu. "Neoprávněně vyúčtované výkony pojišťovna vymáhá zpětně od lékaře. Pokud se jedná o opakované zjištění, je u lékaře provedená fyzická revize a v krajním případě může dojít na rozvázání smlouvy," přibližuje Elenka Mazurová, mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny. Nepoctiví lékaři si tak musejí zvykat, že se na podvody může přijít.

Pocítila to i lékařka, která na sebe pod různými jmény vykazovala nadměrné množství léčivých přípravků. "Vzhledem k tomu, že množství léčivých přípravků, které si lékařka předepisovala, několikanásobně převyšovalo doporučené dávkování, vzniklo podezření, zda jsou přípravky skutečně vydávány. Proto jsme podali trestní oznámení," přibližuje Hana Kadečková. Manipulací s recepty si lékařka přišla na 350 tisíc korun, škodu však obratem uhradila a trestní stíhání vůči ní bylo podmíněně zastaveno.

Velkou škodu se podařilo odhalit i Oborové zdravotní pojišťovně. "Na základě reklamace klienta byla provedena revize zdravotnického zařízení a následně tomuto zařízení byly odúčtovány výkony za 450 tisíc korun," říká Mario Böhme.

Jednadvacet stomatologů si přirazilo téměř 2,5 milionu korun

Řadu nesrovnalostí odhalila i nedávná cílená revize 21 smluvních zubařů, kterou provedla VZP. Vykazovali totiž extrémně vysoký počet plomb. Výsledek? Se třemi ordinacemi skončila, dalších šest lékařů se dostalo na seznam "zařízení hodných zvláštní pozornosti" a budou se u nich kontroly opakovat. Částku 2 419 000 korun, kterou jednadvacet stomatologů vykázalo pojišťovně neoprávněně, bude VZP požadovat zpět.

"Touto akcí se nesnažíme kriminalizovat smluvní lékaře. Cílem bylo identifikovat a kontrolou potvrdit případné nesrovnalosti ve vyúčtování zdravotních služeb a chránit pojištěnce před nekvalitními poskytovateli. Nicméně přínos akce nespočívá jen v konkrétně zjištěných nedostatcích, ale také v jejím preventivním působení. Pro případné nepoctivce jde o signál, že se je snažíme systematicky vyhledávat, postihovat a vynakládané prostředky ohlídat. A v tom budeme pokračovat i nadále," přibližuje Oldřich Tichý.

Jsou však i případy, kdy nejde o snahu někoho okrást, ale o nedopatření, administrativní chybu či překlep. "Takových případů, kdy lidé zjistí, že mají v přehledu péče vykázané něco, co jim lékař neprovedl, je velká část," říká Oldřich Tichý. Některé překlepy jsou kuriózní. "Řešili jsme například úhradu vytrženého zubu u mladíka s kompletním chrupem. Šlo o překlep v rodném čísle. Nebo jsme zjistili "operaci" u člověka, který nikdy nebyl hospitalizován. V jiném případě byl pacient operován, i když v tu chvílí pobýval v zahraničí," přibližuje Hana Kadečková.

Vymýšlejí se i nejrůznější nadstandardní poplatky

Existují také lékaři a zdravotnická zařízení, kteří si vylepšují příjmy tím, že se pacienta ujmou, když zaplatí "poplatek za členství v klubu", "poplatek za vstupní prohlídku" nebo jinak pojmenovaný "sponzorský příspěvek". Často jde o částky ve výši 500 či 700 korun i více a někdy je takový poplatek vyžadován za každý rok péče.

"V mnoha případech se o těchto platbách pojišťovna nedozví a je jen na domluvě lékaře s pacientem, zda tuto úhradu zaplatí. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna jednoznačně tyto platby za členství nepodporuje," říká mluvčí Elenka Mazurová. A nesouhlasí s nimi ani Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. "Pokud je to smluvní zdravotnické zařízení, pak žádná platba 'za vstup' nesmí být požadována," míní Hana Kadečková.

A co na to říká legislativa? "Žádné takové poplatky nejsou v legislativě uvedeny. Legislativa však umožňuje nabízet nadstandardní péči. Taková nabídka však musí být uvedena v ceníku poskytovatele zdravotních služeb a pokud pojištěnec takový nadstandard odmítne nebo nemá o takový výkon zájem, nesmí být ze strany poskytovatele standardní péče omezena," uzavírá Mario Böhme.

Jaké jsou vaše zkušenosti s lékaři. Máte odvahu ozvat se, když zjistíte nesrovnalost ve vykázané péči? Podělte se o názor s ostatními.

Stalo se vám, že jste platili za něco, na co neměl lékař nárok?