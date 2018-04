Lékařské vyšetření

Můj syn, kterému je 17 let pracuje již rok u soukromého podnikatele. Prý jeho povinností bylo vyslat ho před přijetím do pracovního poměru a pak po roce na lékařskou prohlídku. Tuto svou povinnost však nesplnil a syn nebyl až dosud na žádné lékařské prohlídce. Jak mohu donutit zaměstnavatele, aby tuto svou povinnost splnil?Před uzavřením pracovní smlouvy s mladistvým byl zaměstnavatel povinen vyžádat si vyjádření rodiče nebo zákonného zástupce. Jestliže jste byl při sjednávání pracovní smlouvy, měl jste možnost upozornit zaměstnavatele na jeho povinnost vyslat vašeho syna na lékařskou prohlídku. Jestliže to zaměstnavatel neudělal, pak je třeba na to upozornit kontrolní odbor příslušného úřadu práce. Ten pak je povinen provést v dotyčném podniku kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů. Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům povinnost zabezpečit vyšetření mladistvých zaměstnanců před vstupem do pracovního poměru a před převedením na jinou práci, které trvá déle než jeden měsíc, a pak vždy podle potřeby a druhu vykonávané práce, avšak nejméně jednou ročně. Mladiství zaměstnanci jsou povinni se podrobit těmto lékařským vyšetřením a zaměstnavatelé, kteří jim přidělují práci, se musí řídit lékařskými posudky při rozhodování, které pracovní činnosti jsou pro ně vhodné.