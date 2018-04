Prodejci pilulek na hubnutí manipulují diskuse a kradou cizí tváře

Stanovisko právníka Článek odhaluje nekalé obchodní praktiky, nikoliv jen běžné a přípustné reklamní přehánění: je nabízeno zboží, které nemá uváděné vlastnosti a doporučení údajně spokojených zákazníků jsou falešná. Z tohoto pohledu nejsou poškozenými pouze sami spotřebitelé, ale i další korektní soutěžící na trhu (např. firmy s dietními produkty) a tím se dostáváme do oblasti obchodního práva a nekalé soutěže. Z hlediska občanského práva prodejci pilulek na hubnutí zasahují do osobnostních práv těch osob, jejichž podobizny či fotografie celých postav si "vypůjčili" kvůli falešným referencím. Z hlediska trestního práva se lze odvolat na poškozování cizích práv podle § 181 trestního zákona, případné pomluvě podle § 184, protože se zveřejňují, a to dlouhodobě, nepravdivé údaje o různých osobách, což může ohrozit jejich vážnost u spoluobčanů. Co s tím? Možností je podání podnětu Policii ČR či soukromá žaloba. Je ovšem otázkou koho vlastně žalovat. Z tohoto pohledu se první z cest, podání podnětu Policii ČR, jeví jako rozumnější. Rovněž stojí za úvahu podat podnět k České obchodní inspekci či Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Jde o státní orgány, které jsou ze zákona povinny vykonávat dohled nad ochranou spotřebitele. JUDr. Alois Deutsch, Brno