Jaké odškodnění žádat, když po příletu nedorazí kufr, nebo je na odpis

Pokud se svého kufru po vystoupení z letadla nedočkám, na jaké odškodnění má nárok?

V podstatě mohou nastat tři situace – buď dojde ke zpoždění zavazadla, nebo jeho ztrátě. Zavazadlo však může být i poškozeno. V takovém případě máte nárok na finanční kompenzaci, která se řídí Montrealskou úmluvou. Toto odškodnění může vyšplhat v přepočtu na koruny až do výše přibližně 35 tisíc, je však potřeba dodržet základní pravidla.

Kdy je kufr považovaný za zpožděný?

Za zpožděné se považuje zavazadlo, které letecký přepravce doručí majiteli nejpozději do 21 dnů od příletu. Už v této době má cestující nárok na proplacení nejnutnějších věcí, které si kvůli zpoždění kufru musel koupit.

Představa, co jsou nejnutnější věci, může být u každého cestovatele jiná. Co si mohu bez problémů koupit a co ne?

Za nezbytné potřeby se typicky považují hygienické potřeby nebo základní ošacení. Naopak by se cestující měli vyvarovat utrácení za věci, které tak úplně nezbytné nejsou. Značkové oblečení nebo drahé hodinky pravděpodobně dopravce neuzná a neproplatí. Jestliže by se však cestujícímu na služební cestě ztratilo zavazadlo s oblekem, který měl připraven na důležitou obchodní schůzku, mohl by být nárok na proplacení nového obleku oprávněný. Vždy záleží na konkrétních okolnostech.

Musím dopravci nějak prokázat, co jsem si potřebovala koupit?

Aby měl cestující šanci odškodnění získat, musí si schovat veškeré účtenky a do 21 dnů od doručení zavazadla poslat dopravci písemnou reklamaci a žádost o proplacení nákladů. Celkové náklady, které cestující může teoreticky žádat proplatit, přitom nesmí překročit částku přibližně 35 tisíc korun. Pokud však bylo zpoždění způsobeno vyšší mocí, kterou dopravce nemohl ovlivnit, nemusí odškodnění vyplatit vůbec.

Na mám nárok, když se kufr ztratí?

Za ztracené je považováno zavazadlo, které nedorazí ani do 21 dní od příletu. V takovém případě má cestující nárok na finanční náhradu za zavazadlo i za veškerý obsah v něm. Cestující však musí prokázat, že uvedené věci zavazadlo skutečně obsahovalo a určit jejich hodnotu. Ideálními důkazy tedy jsou fotografie zavazadla a zabalených věcí před odletem a dále účtenky od ztracených předmětů.

Co když ale budu mít v kufru velmi drahé věci?

Jestliže je hodnota zavazadla a obsahu v něm vyšší než 35 tisíc korun, budete mít smůlu. Letecká společnost je povinna vyplatit odškodnění pouze do stanoveného limitu. Pokud cestující v zavazadle převáží drahé věci, například potápěčské vybavení v hodnotě padesáti tisíc, je vhodné si jej proti ztrátě komerčně připojistit v cestovním pojištění.

Co dělat, když dostanu své zavazadlo sice hned po příletu na letišti, ale je poškozené?

Poškozené zavazadlo je potřeba reklamovat u dopravce do sedmi dní od příletu, doporučuji to však udělat hned na letišti. Cestující se tím vyhne problémům s prokazováním toho, že k poškození došlo skutečně během letu.

Pokud dojde k poškození kufru a jeho obsahu, na jaké odškodnění mám nárok?

Maximální kompenzace se pohybuje opět okolo 35 tisíc korun, záleží však na konkrétním poškození.