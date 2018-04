Letecká příprava pro začátečníky

Počítejte, že cestou na letiště se můžete zdržet v koloně, hledat místo na parkovišti. Bezpečnější je v tomto případě taxík či veřejná doprava. Ostatně vyjde i levněji. Taxíkem se například z centra Prahy dostanete na letiště za 600 korun. Pět až 14 dní parkování na Ruzyni vyjde na 2 000 korun.

Nováčky, ale i ty, kdo už několik let neletěli, může na letišti překvapit důkladnější bezpečnostní kontrola.

Daleko rychlejší je zase nyní odbavení neboli check-in. Tedy místo, kde získáte palubní vstupenku a odevzdáte kufr, který poletí v zavazadlovém prostoru. Pokud nechcete platit nadváhu, zvažte ho ještě doma, neměl by mít více než 20 až 30 kilogramů, podle toho, s jakou letíte společností. Třeba u SkyEurope zaplatíte za každý kilogram nad 20 kilogramů zavazadla 240 korun. Lístek od zapsaného zavazadla si dobře schovejte, to pro případnou ztrátu.

Dopředu byste také měli vědět, s čím vás přímo do letadla pustí a které věci je lepší zabalit do kufru, který poletí v zavazadlovém prostoru. Nepovolené věci vám totiž nemilosrdně zabaví. Takže když si v kabelce zapomenete nůžtičky na nehty, můžete se s nimi natrvalo rozloučit. I když jsou to vaše oblíbené a stály tisíc korun.

S sebou do kabiny si můžete vzít:

* příruční zavazadlo maximálně do velikosti 55 x 40 x 20 cm

* tekutiny (voda, polévky, sirupy, krémy, parfémy, pleťová mléka, oleje, spreje, gely, šampony, pěny na holení, zubní pasty) v malém balení do objemu 100 ml, celkem nejvýše litr na osobu; musí být v uzavíratelném igelitovém sáčku (dají se koupit na letišti). Letíte-li s malým dítětem, rozlijte mu pití do několika malých lahviček, s velkou lahví vás do letadla nepustí.

* léky a dietologické přípravky včetně dětské výživy potřebné pro dobu letu. Na ně se nevztahuje omezení povoleného množství.

Před průchodem bezpečnostním rámem vyndejte na pás všechny kovové předměty, jako jsou hodinky, klíče, pásky z kalhot. Pokud máte nějaké kovové části na botách, je možné, že vás donutí se i zout.