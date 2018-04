Letecky, nebo busem? Cena může být stejná.

, aktualizováno

Kdo jede na dovolenou do ciziny, může na dopravě ušetřit nemalé peníze. Je ale třeba připravit se na cestu dlouho dopředu. Nebo naopak riskovat, že do poslední chvíle nebudete vědět, co a jak. To je daň za levnou letenku, lístek do autobusu či spolujízdu.