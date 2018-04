Letenky: Na levné myslete raději ve velkém předstihu

Například do Londýna či do Paříže se dá pořídit zpáteční letenka za 2000 korun. Platí, že pokud chcete letět levně na letní dovolenou o prázdninách, musíte začít jednat už teď. K radosti cestovatelů navíc stále přibývá levných leteckých společností. V Praze jich v současné době přistává 14, v dubnu přibyla další – SkyEurope, která dosud létala jen z Bratislavy. Cestovat s ní můžete z Prahy například do Dubrovníku, Neapole, Splitu, Milána, Barcelony, Říma, Amsterdamu či Paříže.

Levně letadlem i do Varny

Do léta se rozšíří mapa, kam se dá letět za pakatel, ještě o další místa. Novinkou jsou levné lety do Bulharska. Dvakrát týdně mohou zájemci od června cestovat do přímořských letovisek Varny a Burgasu se společností Smart Wings. Jednou týdně je levné spojení do španělské Malagy a třikrát za týden do řecké Soluně, šestkrát za týden do italských Benátek. Letadla míří také do Palmy de Mallorca, Heraklionu a Lárnaky.

Například do Burgasu vyjde letenka o prázdninách, pokud ji rezervujete nyní, na 6000 korun i s poplatky, do Lárnaky je o tisíc korun dražší a na cestu na Mallorku stačí 5200 korun, vše i s taxami. Další letoviska, například Zadar, jsou dostupná z Bratislavy. I s přejezdem se odtud cestovat vyplatí. Včas objednaná zpáteční letenka vyjde na 2500 korun. Celkem je míst, kam se dá levně letět z Prahy, zhruba čtyřicet.

Cesta začíná u počítače

Levné létání se zařizuje přes internet. Počítejte, že vám to chvíli potrvá, než celou akci vyřídíte. Postup není složitý – na webových stránkách přepravců je vždy na výrazném místě interaktivní formulář. V něm vyplníte, kam a kdy chcete jet, zda potřebujete jednosměrnou, nebo zpáteční letenku, kolik lidí bude cestovat a jestli má někdo z nich nárok na levnější let. U některých společností jsou to děti, mládež nebo senioři. Pokud na vybrané místo létá několik leteckých společností, je dobré

je porovnat.

Ušetřit se dá posunutím termínu odletu o den

Vyplatí se metodou pokusů a omylů vyzkoušet více variant termínů odletů a příletů. To, zda bude zájemce úspěšný a letenku se mu podaří získat, může být otázka jednoho včasného kliknutí. „Letím za kamarádem do Madridu, a když jsem posunul odlet o den, ušetřil jsem tisíc korun,“ říká student Ondra. „Kdybych si ale na zajištění letenky vzpomněl o měsíc dříve a nenechával to na poslední chvíli, měl bych další dva tisíce,“ dodává.

Na webových stránkách společností dost často můžete obstarat také levné ubytování, pronájem auta a podobně. Ceny letenek s blížícím se datem odletu rostou. Například zpáteční letenka z Prahy do Londýna na 18. června stála v únoru u Easy jet 2000 korun, 25. dubna by přišla už na 3000 korun.

Platit musíte hned

Na rozdíl od klasických aerolinií, kdy můžete mít beztrestně rezervovanou letenku i několik měsíců, se u levných společností na rezervace nehraje. Zájemce s placením nesmí otálet. Letenka bude jeho, až když proběhne platba, nejčastěji prostřednictvím bankovní (embosované nebo kreditní) karty přes internet. Kdo má problémy s internetem, může si levnou letenku i spojení v některých případech vytelefonovat.

Například u společnosti Smart Wings vyjde minuta hovoru na 16 korun, příplatek za telefonickou rezervaci je dvě eura k původní ceně letenky. Stejná přirážka je i za platbu v hotovosti přímo na letišti v Ruzyni. Levné letenky se dají koupit také přes zprostředkovatele s přirážkou. Když se domluvíte, dostanete většinou jen kód a na ten vám vystaví palubní lístek. Jednou z nevýhod levných leteckých společností je to, že nemohou zaručit čas odletu. Klasické společnosti zajistí – pokud nedopraví pasažéra včas na přípoj – jeho dopravu na místo určení náhradním spojem. Levné společnosti to nezařídí.

Změnit datum? To nepůjde Podobně mohou být problémy s měněním data odletu. U některých společností to není možné, takže letenka propadne, jiné to umožňují za značný poplatek. Většinou však platí: kdo chce levnou letenku, nemůže měnit podmínky letu. Čím svobodnější je volba odletu i návratu, tím dražší letenka. Nejvíce peněz zájemci zaplatí za takzvané otevřené (open) letenky s návratem zpět kdykoli, nejpozději do jednoho roku od odletu.

Cesta z letiště může být dražší než letenka

Důležité je vědět předem, na jaké letiště letadlo dosedne. Je pravděpodobné, že to bude několik desítek kilometrů od centra a že se náklady zvýší o transfer. Pamatujte na to, že ze vzdáleného letiště je obvykle několik možností dopravy. „Vyplatí se je buď zjistit předem do centra, nebo porovnat různé varianty na místě,“ říká Irena Svobodová, která často létá do Londýna. Například z letiště Gatwick zaplatíte za zpáteční jízdenku do centra mezi 16 a 20 librami. „Můžete ale získat místo v autobuse za 6 liber, často bývají různé slevové akce,“ radí Svobodová. Podotýká, že nejhorší variantou je v tomto případěcesta autem – je nejdražší a trvá nejdéle.

Luxus nebude

U levných leteckých společností počítejte s tím, že se u nich stravy nedočkáte. Leda když si ji zaplatíte zvlášť. „Trochu nás zaskočilo, že jsme nedostali v letadle jídlo a pití. Naštěstí nebyl ale problém si je koupit, sendvič stál tři libry,“ popisuje první setkání s levnými leteckými společnostmi grafička Gabriela. S novinkou přišla společnost Smart Wings. „Od 1. května nabízíme v ceně letenky lehké občerstvení a studený nealkoholický nápoj,“ uvádí tisková mluvčí Vlaďka Dufková.

Jak získat levnou letenku

1. Prověřte všechny možnosti

Do mnoha míst létá více společností, je rozumné porovnat všechny možnosti. Orientujte se nejprve na serverech levných přepravců, nezatracujete však ani klasické, někdy u nich mohou letenky vyjít na méně peněz.

2. Připočítejte taxy a poplatky

Důležitá je nejen cena letenky, ale také výše letištních tax. Ty mohou být dražší než sama letenka. U většiny společností se dá spočítat celková cena přímo na internetu. Ceny se přitom mohou od sebe výrazně lišit.

3. Rozhodujte se rychle

Nejlevnější letenky získáte, když se o ně začnete starat s velkým předstihem. Čím blíž je k datu odletu, tím jsou letenky dražší a jejich ceny se blíží klasickým přepravcům. Nezapomeňte v možnostech zkusmo zadat i odlety o den či dva dříve nebo později. Můžete ušetřit několik set i tisíc korun. Pokud se rozhodnete, musíte hned zaplatit, rezervace není u levných letenek možná.