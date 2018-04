Letní akce stavebních spořitelen: pozor na jejich triky

Českomoravská stavební spořitelna

Českomoravská stavební spořitelna nabízí až do 30. září 2009 možnost změny tarifu s 3% úrokem za zvýhodněných podmínek. Poplatek při přechodu na tarif Perspektiv není, na tarif Atraktiv je poloviční - místo 2/3 dosud připsaných úroků jen 1/3 dosud připsaných úroků. Poplatek za zvýšení cílové částky je ponechán ve standardní výši.

Lidé mění tarif nejčastěji ze dvou důvodů. Prvním z nich je, že si rozmyslí původní účel smlouvy o stavebním spoření a chtějí kromě spořicí části využít také úvěr. Druhým důvodem změny tarifu je navyšování cílové částky - pokud chce klient navýšit cílovou částku u tarifu, který stavební spořitelna již ve své nabídce nemá, je nucen přejít na některý z aktuálně nabízených.

Liška (ČMSS) připravila i další akci. Všem, kdo do 30. září 2009 uzavřou smlouvu o stavebním spoření s cílovou částkou minimálně 300 000 korun, do 31. ledna 2010 zaplatí poplatek za uzavření smlouvy (tedy 3 000 korun) a vloží na účet stavebního spoření 30 000 korun, získá od stavební spořitelny 3 000 korun. Prémie tak zaplatí poplatek za zřízení smlouvy. Tuto skutečnost podtrhuje fakt, že pokud klient využije zároveň "akce pro mladé", v jejímž rámci obdrží 50% slevu na poplatku za uzavření smlouvy, jeho prémie bude také poloviční, a pokud uzavře smlouvu v rámci "akce Liščata", kde je poplatek odpuštěn zcela, nedostane nic.

Akce Liščata trvá taktéž do 30. září 2009. Pokud rodiče uzavřou smlouvu novorozeněti do ročních narozenin, získá 100% slevu na poplatku za uzavření smlouvy, maximálně 3 000 korun.

Wüstenrot - stavební spořitelna

Poplatek za změnu tarifu je stanoven téměř u všech stavebních spořitelen tak, že pokud přecházíte z tarifu s vyšší úrokovou sazbou, sebere vám stavební spořitelna připsané úroky tak, jako byste měli od počátku úrokovou sazbu novou - tedy nižší. Jedinou výjimkou je Wüstenrot - stavební spořitelna. Ta si za první změnu neúčtuje nic, za každou další 100 korun. Její "výhodnost" je ale jen zdánlivá a spíše se blíží klamavé reklamě.

Zatímco všechny stavební spořitelny mají v sazebníku uveden poplatek za změnu tarifní varianty ve výši rozdílu úroků, které jim byly připsány, a úroků, které by obdrželi v případě, že by od počátku smlouvy měli dojednáno nižší úročení, u Wüstenrot - stavební spořitelny je poplatek psaný jako nulový. Na webu na stránce nesouvisející s poplatky je pouze uvedena poznámka o způsobu úročení, kde se klient dozví, že o připsané úroky při změně tarifní varianty také přijde.

Problém poplatku za změnu tarifu u všech stavebních spořitelen (a u Wüstenrotu "poznámky k technice úročení") je i v tom, že se o něm mnoho lidí dozvídá až po obdržení výpisu z účtu. Zejména při navýšení cílové částky bývají poplatky prezentovány tak, že za navýšení klient zaplatí 1 % z rozdílu cílových částek a sníží se úroková sazba (je-li původní smlouva více úročena). Že bude úroková sazba snížena zpětně od počátku platnosti původní smlouvy, se klient velmi často nedozví.



Daleko od sazebníku úhrad v poznámce k technice úročení a jen při pečlivém čtení u Wüstenrot - stavební spořitelny naleznete: "Uspořená částka je úročena roční sazbou sjednanou ve smlouvě o stavebním spoření. U každé tarifní varianty si může účastník, který při uzavření smlouvy zvolil úrokovou sazbu z úspor 1,0 %, zvolit při přidělení cílové částky úrokovou sazbu 2,2 % p.a. Úrok z úspor bude přepočten, a to od počátku smlouvy k datu změny."

Raiffeisen stavební spořitelna

Raiffeisen stavební spořitelna inzeruje prémii 5 000 korun ke smlouvě uzavřené do 31. srpna 2009. Cílová částka musí být v rozmezí 200 000 až 500 000 korun a zůstatek na účtu k 30. listopadu 2009 musí dosahovat 20 000 korun. Pozor. Jedná se ale opět o reklamní trik.

Stavební spořitelna uvádí: "Prémie 5 000 korun ke smlouvě o stavebním spoření RSTS pro všechny." Ve skutečnosti (a v podrobnějších podmínkách to zmiňuje) dává prémii pouze 2 000 korun. Zbylé 3 000 korun jsou standardní státní podpora. A tu pochopitelně nedostanou ti, kteří ji v letošním roce čerpají na jinou smlouvu.

Do 31. srpna 2009 mohou noví klienti získat také slevovou kartu Více domova. Ta nabízí do stejného data slevy u čtyř firem ve výši až 40 %.

Až do konce roku 2009 platí nabídka zvýhodněného stavebního spoření pro mladé. Ti se museli narodit v roce 1990 nebo později a musí uzavřít smlouvu s cílovou částkou od 200 000 do 500 000 korun s tarifem S041 (spořící tarif s úrokovou sazbou 2 % p.a.). Získají tak 50% slevu na poplatku za uzavření smlouvy a úrokový bonus ve výši úroků připsaných do konce roku 2010.

Stavební spořitelna České spořitelny

Buřinka míří svou letní akci na seniory a novorozence. Obě akce platí do 31. srpna 2009 a do konce roku musí být na smlouvu vložen vklad ve výši minimálně 1 % cílové částky. Prémie v obou případech činí poplatek za uzavření smlouvy, maximálně ale 1 000 korun.

SSČS považuje za seniory lidi, kteří se narodili v roce 1949 a dříve, a za novorozeňata děti, které se narodily v letošním roce.

Zajímavostí je, že naprosto stejnou akci měla Buřinka i na jaře, kdy ale maximální výše prémie činila 1 500 korun. Je vidět, že časy se horší.

