Letní bankovní novinky i příjemně překvapí

Hypotéky s nizkou sazbou

Začátek června byl ve znamení snižování úrokových sazeb hypoték. Se sazbami šla dolů Česká spořitelna, Živnobanka, Hypotéční banka, Raiffeisenbank, ČSOB, GE Money Bank. Sazby s jednoletou fixací se tak dostaly na hranici 2,60 % p.a. Zároveň svou produktovou řadu o hypotéku spojenou s pojištěním představila Raiffeisenbank. Zájemcům nabízí hypotéční úvěr v kombinaci s investičním životním pojištěním společnosti UNIQA. ČSOB oznámila poskytování hypoték cizincům, kteří jsou držiteli průkazu o povolení pobytu člena státu ES.

Pojištěné platební karty

Změny nastaly i v oblasti platebních karet. Držitelé platebních karet s logem Živnobanky si ji mohou od 1. 6. pojistit proti zneužití při ztrátě a krádeži. Pojištění pokrývá transakce uskutečněné v den nahlášení ztráty či odcizení karty a 2 dny před nahlášením. ČSOB poté oznámila snížení minimální splátky u nově vydaných kreditních karet z 10 % (min. 1000 Kč) na 5 % (min. 500 Kč).

Změny v sazebnících někdy nepotěší

V červenci se dočkali velkých změn v sazebnících poplatků klienti Poštovní spořitelny a Raiffeisenbank. První jmenovaná překvapila příjemně snížením poplatků za transakce prováděné přes elektronické bankovnictví. Méně důvodů k radosti měli klienti Raiffeisenbank. Ta se sice příliš nahlas změnami nechlubila, ale na výpisech za sedmý měsíc roku již majitelé účtů její zdražení pocítili. Úpravy se rozhodně nedají nazvat jen kosmetickými. Banka zvýšila např. poplatky za vystavované výpisy z 15 na 19 Kč, nebo poplatky za transakce zadané pomocí kanálů přímého bankovnictví se v průměru zvýšila o jednu korunu.

Zároveň s příchodem dovolených přišla Komerční banka, Česká spořitelna a Raiffeisenbank (RB) se slevou při hotovostní výměně cizí měny. Klienti totiž nehradí poplatek za výměnu. U RB však tato nabídka platí pouze u chorvatských kun.

KB a MAKRO - nová platební karta

Všem majitelům karet pro vstup do velkoobchodu Makro Cash & Carry se na začátku prázdnin otevřela možnost platit zde kartou vydávanou Komerční bankou. Embosovaná platební karta s čipem je použitelná nejen pro bezhotovostní platby v Makru, ale i pro platby u jiných obchodníků a výběry z bankomatů označených logem asociace MasterCard. Lze ji zřídit ke standardnímu účtu či balíčku KB i ke speciálnímu Makro účtu. K účtu s Makro kartou lze poskytnout povolený debet až 100 tisíc Kč. Cena karty je 490 Kč ročně, majitelům vybraných balíčků KB jsou poskytovány slevy ve výši 25 –75 %. Více ZDE.

Přímé bankovnictví v novém

Během července a srpna představila Poštovní spořitelna, Česká spořitelna a ČSOB své vylepšené verze internetového bankovnictví. Banky nabídly uživatelům nové služby (např. dobíjení předplacených SIM karet) nebo začaly oficiálně podporovat alternativní prohlížeče (Netscape, Mozilla, Firefox, Opera). ČS navíc zlepšila zabezpečení internetbankingu autorizačními SMS kódy a plánuje nabídnout i grafickou klávesnici - více čtěte ZDE. ČSOB pak provedla spíše kosmetické změny ve vzhledu, názvosloví, či rozšíření historie účtu. Čtete ZDE.

Studenti, vybírejte dobře bankovní účet. Víte který? Více ZDE.

ČSOB v polovině července zahájila vydávání nové platební karty pod značkou MasterCard Unembossed. Kartou se bude dát platit na internetu a banka plánuje nabízet ji zejména jako kartu kreditní. V prvním roce bude vedení této karty zdarma.

Prodloužený termín placení

Volksbank CZ klientům prodloužila termíny pro podávání tuzemských platebních příkazů. Aby platba odešla ještě týž den, stačí, když s ní klient přijde na pobočku do 15 hodin. U elektronicky zadávaných příkazů je nejzazším termínem 17. hodina.

Snížené nebo zrušené poplatky

Od 1. srpna přestala účtovat hned trojice bank poplatek při zrušení běžného účtu nebo balíčku služeb. Jsou to: České spořitelna, GE Money Bank (GEMB) a Raiffeisenbank. GEMB pak upravila ještě sazebník poplatků u příkazů zadávaných na pobočce, které navýšila o 4 Kč a zlevnila výběry z vlastních bankomatů. Každý třetí a další výběr je zpoplatněn částkou nižší o 5 korun. Zlevněného poplatku na bankomatech se dočkali i klienti ČSOB. Pokud budou vybírat hotovost na Slovensku z jejích bankomatů, zaplatí stejnou cenu jako v ČR – 5 Kč. O změnách v sazebnících čtěte podrobněji ZDE.

Mládí má zelenou

Novinky představily banky i pro nezletilé klienty a studenty. Česká spořitelna pro nezletilce připravila spořitelní knížku Cvrček a pro mladé od 12 let Xtra konto, se kterým mohou ovládat své finance bezhotovostně nebo vybírat hotovost platební kartou. K programu Student+ banka nabízí nově kreditní kartu, která je alternativou k již poskytovanému kontokorentu. Další dětský produkt nabízí nyní ČSOB pod názvem Dětské konto Slůně (více se dočtete v našem článku ZDE). Tento produkt je kombinací běžného a spořícího účtu. Jeho majitel může po dosažení věku 8 let vybírat hotovost platební kartou. ČSOB také inovovala studentské konto. V jeho názvu přibylo slovo plus a pokud si jej pořídí student od 15 do 30 let, má šanci získat jeden z nejlacinějších balíčků služeb na trhu. Může totiž používat běžný účet, embosovanou platební kartu, všechny výběry z bankomatu ČSOB jsou zdarma, stejně tak vedení účtu, příchozí a odchozí elektronické platby a čtvrtletně vystavovaný výpis.

Prázdninové novinky v ČSOB – je o co stát? Více ZDE .

Poslední představila své Studentské konto Živnostenská banka. Za paušální poplatek 19 Kč měsíčně získá jeho majitel běžný účet, platební kartu, 2 kanály přímého bankovnictví, 5 SMS o stavu účtu, čtvrtletní výpis, výběry z vlastního a 1x v měsíci z cizího bankomatu, příchozí platby zdarma a nad 18 let kontokorent až 5000 Kč.

Nový registr dlužníků

Důležitou zprávou pro dlužníky je spuštění nebankovního registru klientských informací. Jeho zakládajícími členy jsou leasingové společnosti (ČSOB Leasing, CAC Leasing, CCB Finance, GE Money Auto, ŠkoFIN, Leasing České spořitelny, s Autoleasing) a splátková společnost (GE Money Multiservis). V registru budou shromažďovány všechny informace o úvěru, který si dlužník od společnosti vezme, tj. výše, pravidelnost splácení, dlužné částky, atd. Další podrobnosti naleznete ZDE.

V přehledu naleznete novinky a změny, které banky představily od června do srpna 2005. Rozhodně mezi nimi naleznete produkty, jejichž kvality by bylo škoda nevyužít. Za nejzajímavější lze označit ČSOB Studentské konto Plus. Nejméně pozitivní změnu pocítili klienti Raiffeisenbank zvýšením většiny cen ve své sazebníku poplatků. Jistou nápravu však provedla tím, že společně s ČS a GEMB přestala účtovat poplatek za zrušení účtu nebo balíčku služeb. Klient tak má možnost bez sankcí odejít k jinému ústavu, pokud se mu služby některé ze zmíněných bank přestanou líbit.

Kterou z bankovních novinek považujete za užitečnou vy? Jak jste spokojeni s úrovní služeb právě "té vaší" banky? Napište nám své názory.