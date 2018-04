Letní brigáda: Kam ještě můžete odjet

Pokud netoužíte strávit prázdniny u českého rybníka, ale rádi byste si vydělali peníze prací v cizině, máte nejvyšší čas začít shánět svého budoucího zaměstnavatele. Některé pracovní programy už agentury pro tento rok uzavřely, ale stále je z čeho vybírat.

Anglicky mluvící studenti mohou využít nabídky asistenčních služeb při hledání práce ve Velké Británii a Irsku. Asistence zpravidla zahrnuje povinnou informační schůzku po příjezdu na místo, rezervaci ubytování, bezplatné používání internetu a kancelářských služeb v sídle firmy, pomoc poradce při hledání práce a poskytnutí potřebných formulářů.

Spropitné zvedne výdělek

Brigádníci ve věku 18-35 let s dobrou španělštinou či základní znalostí španělštiny a dobrou angličtinou mohou letos poprvé legálně strávit léto v turistických střediscích Španělska. Jde zejména o práce v hotelech, restauracích, obchodech nebo supermarketech. Obvyklý výdělek se při čtyřicetihodinovém pracovním týdnu pohybuje okolo 900-1000 eur hrubé mzdy měsíčně. Jestliže poskytuje zaměstnavatel pracovníkovi ubytování a stravu zdarma, plat se o několik set eur sníží. Další podstatný výdělek plyne brigádníkům většinou ze spropitného.

A jak je to s daněmi? Po návratu domů mohou brigádníci přes specializované agentury žádat úřady země, ve které pracovali, o navrácení části daně ze mzdy. Doma díky mezinárodním smlouvám o zamezení dvojího zdanění už daně z bridády neodvádí.

Zážitky a procvičení italštiny nebo angličtiny čekají pro změnu na zájemce o práci v hotelech a penzionech na jihu Itálie či na ostrově Malta. Šanci dostanou, stejně jako u španělských zaměstnavatelů, lidé ve věku 18-35 let s ukončeným středoškolským vzděláním.

Reference přijdou vhod Zatímco vyřízení programu, při kterém klient nemá garantované umístění do zaměstnání, trvá okolo dvou týdnů, na odjezd s adresou zaměstnavatele v kapse si počká zhruba měsíc. Aby hledání práce bylo úspěšné, zájemce by měl být schopný domluvit se v cizím jazyce ve všech běžných situacích a být ochotný zůstat u zaměstnavatele alespoň tři měsíce. Předchozí zkušenosti s požadovanou prací jsou významným plusem, nejde však o nutnou podmínku.

V příručním zavazadle by si uchazeč o práci měl vést strukturovaný životopis v jazyce dané země a případné reference od minulých zaměstnavatelů. Personalisté často ocení i charakterovou referenci, ve které jsou hodnoceny uchazečovy vlastnosti vztahující se k práci. Důležitý je i evropský průkaz zdravotního pojištění, který uchazeči zajistí ošetření v cizině ve stejném rozsahu jako tamním občanům.

Výplata až po měsíci

Jestliže uchazeč nemá specializované vzdělání a skvělou úroveň cizího jazyka, měl by se zpočátku připravit na horší nabídku dostupných zaměstnání. „Brigádníci většinou začínají jednoduchými pracemi, jako například číšník, servírka, mytí nádobí, pokojská, nebo pomoc v kuchyni. Záleží na jejich schopnostech a aktivitě. Pracovní pobyt v cizině je zkušenost, na kterou se nezapomíná. Jak dobrá bude, záleží na klientově přístupu k práci a pobytu celkově,“ radí Sylva Brýjová z agentury Studyline.

Podle slov Alexandry Hroncové z GTS international by klienti měli počítat také s tím, že první výplatu obdrží až po dvou až čtyřech týdnech strávených v zahraničí. Dostatek finančních prostředků do začátku by měl být proto samozřejmostí. Před podceněním plánování rozpočtu varuje iAlena Moučková ze Student agency: „Uchazeči si mnohdy neuvědomují, že životní náklady v zahraničí jsou podstatně vyšší než u nás. Nejsou připraveni na skutečnost, že poměrně velkou část jejich výdělku pojme ubytování, strava, doprava, případně pojištění. Proto klientům doporučujeme strávit prací v cizině co nejdelší dobu.“

Kde hledat brigádu

GTS international Marbella, Španělsko

Práce zajištěna již před odjezdem

Cena pro držitele karty ISIC

a Alive: 7500 Kč

Cena pro ostatní: 7900 Kč

Interview se zaměstnavateli zajištěné

až po příjezdu

Cena pro držitele karty ISIC

a Alive: 5490 Kč

Cena pro ostatní: 5990 Kč

Student agency

Barcelona, Španělsko

2-6 měsíců praxe

Cena programu 465 EUR

Studyline