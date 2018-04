Letní brigáda: kdy platíte daně a pojištění a jak je možné ušetřit

Brigády trvají většinou jen pár týdnů či měsíců. Se zaměstnavatel uzavřete buď dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

Velkou výhodou práce na dohody je to, že se z měsíční odměny do limitu neplatí sociální ani zdravotní pojištění. U dohody o provedení práce se povinné pojistné neplatí při měsíční odměně 10 tisíc korun a méně. U dohody o pracovní činnosti při měsíční odměně do 2 499 korun.

„Z měsíční odměny do limitu však nevzniká nárok na nemocenské dávky a odměna se nezapočítává pro důchodové účely nebo pro případný výpočet podpory v nezaměstnanosti,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Pokud měsíční odměna limit přesáhne, pak musíte sociální i zdravotní pojištění zaplatit. „V případě práce pro jednoho zaměstnavatele na dvě dohody o provedení práce pro různé činnosti se odměny z dohod pro účely limitu sčítají, například ze dvou dohod na 8 tisíc pro jednoho zaměstnavatele se tedy povinné pojistné odvádí, neboť brigádník získá 16 tisíc,“ doplňuje Gabriela Ivanco.

Daňové slevy

Všichni pracovníci mají nárok na měsíční slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč. Další daňové slevy (například na studenta, na invaliditu) je možné uplatnit pouze při splnění zákonných podmínek. Měsíční daňové slevy se při práci pro více zaměstnavatelů současně mohou uplatnit pouze u jednoho z nich.

Brigádníci, kteří se „vejdou“ u DPP do limitu 10 000 Kč a méně a u zaměstnavatele nepodepsali prohlášení k dani, budou mít odměnu automaticky zdaněnou 15 procenty. Odvedenou srážkovou daň je možné ale obdržet zpět. Jak?

Podmínkou je podání daňového přiznání a vyžádání si potvrzení o příjmech a výši sražené daně od všech zaměstnavatelů. Daňové přiznání jsou povinni podat studenti, kteří pracovali současně pro více zaměstnavatelů, a to nezávisle na výši výdělku. Ostatní studenti, kterým se brigády nepřekrývaly, tuto povinnost nemají. „V případě, že jim z výdělku byla stržena daň, se však podání přiznání zcela jistě vyplatí, protože daň jim bude na základě daňového přiznání vrácena. Většině vyjde přeplatek, který získají od finančního úřadu,“ radí Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu www.eDane.cz.

Může se hodit Sháníte brigádu? Na jobDNES.cz naleznete každý den nové nabídky.

Zaměstnavatel totiž může uplatnit pouze měsíční slevu na poplatníka 2 070 korun a na studenta 335 korun, tedy dvanáctinu roční částky. U obou slev však platí nárok na jejich plnou výši, tedy 24 840 korun a 4 020 korun.

Daňové přiznání za nezletilé dítě na brigádě podá jeho zákonný zástupce, tedy rodič.

Studium a živnostenský list

Pokud si ke studiu člověk přivydělává jako OSVČ, živnostenský úřad tuto skutečnost oznámí na zdravotní a sociální pojišťovně i na příslušný finanční úřad. „Podnikání při studiu je vedlejší činností, plátcem pojistného je stát a během prvního roku činnosti není nutné platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Po skončení kalendářního roku OSVČ podá daňové přiznání a přehledy na sociální a zdravotní pojištění a v dalších letech pak platí zálohy na pojištění podle dosaženého výdělku,“ upřesňuje Blanka Štarmanová.

Jsem nezaměstnaný, důchodce a mám brigádu

Brigády už nejsou jen doménou mladých lidí. V létě si s oblibou přivydělávají i lidé vedení na úřadu práce nebo důchodci.

Uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadu práce si mohou vydělat až do výše poloviny minimální mzdy. Přivýdělek je možný jak na základě dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, tak pracovní smlouvy. Limitující je pouze výše výdělku. V současné době činí minimální mzda 9 900 korun, lze tedy dostat maximálně 4 950 korun.

Důchodci nemají žádné zvláštní postavení, pokud se týká zdanění výdělků. „Jen v případě, že důchodce vykoná příležitostnou činnost, například jednorázovou výpomoc v sousedství, pak je příjem osvobozen od daně z příjmů, jestliže nepřesáhne hranici 30 tisíc korun za rok. Z takového příjmu se neodvádí ani sociální a zdravotní pojištění. Důchodce může také uzavřít dohodu o provedení práce, ze které při splnění podmínek neplatí sociální ani zdravotní pojištění,“ dodává Blanka Štarmanová.