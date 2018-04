Letní brigáda v cizině? Spěchejte!

Nalézt práci v západní Evropě je dnes, na rozdíl od předešlých let, již problematičtější. Nekvalifikovaná místa obsadili daleko skromnější a přizpůsobivější přistěhovalci z jiných zemí východní Evropy. Kdo chce dočasně pracovat v Německu, musí splňovat určité předpoklady. Ovládat velmi slušně němčinu kvůli komunikaci se zaměstnavatelem a pracovním nebo finančním úřadem. Němci nabízejí příležitosti hlavně pro české studenty v době prázdnin nebo semestrálních přestávek, to znamená prosinec - březen, květen - říjen. Převážná většina pracovních kontaktů probíhá přes agentury. Kdo si chce zajistit pracovní místo sám, musí mít konkrétního zaměstnavatele, to znamená kdo má například známé nebo příbuzné a přes ně sežene pracovní místo, může si na základě pracovních papírů zaslaných zaměstnavatelem vyřídit pracovní vízum sám. Pro většinu lidí je schůdnější kontaktovat agenturu. Ty spolupracují s podobnými institucemi v zahraničí a pomáhají shánět podle poptávky na trhu práce v té které zemi pracovní místa. Se svými klienty (studenty) uzavírají smlouvy a na jejich základě vyřizují za poplatek (ten se většinou pohybuje mezi 300 až 500 korunami) veškeré formality. Poplatky za víza, pojištění i ostatní náklady musí hradit student. Naproti tomu například ve Francii si musí zájemce sehnat místo sám a poté vyřizovat formality třeba přes agenturu. Francouzi nabízejí převážně práci v restauracích a hotelích. Lze zde také pracovat jako au-pair. V Německu pracují studenti nejčastěji v hotelnictví a restauratérství v rekreačních oblastech, v úklidových firmách nebo v průmyslových podnicích. Platy se pohybují okolo tisíce marek měsíčně. Pokud je plat vyšší, musí si student většinou platit byt a stravu. Lze zde získat i nižší zdanění, ale je třeba si o ně zažádat hned na začátku pobytu. Tyto předpisy jsou v každé spolkové zemi jiné a podrobnější informace podá tamní finanční i pracovní úřad nebo agentura, přes kterou svůj pobyt zařizujete. Pokud nepřekročí sezonní práce dva měsíce, není třeba platit sociální pojištění.Do Velké Británie se většinou cestuje na místa au-pair. Pro tento druh práce bývá vyžadována delší doba pobytu. Rodiny si chtějí najímat pomocnice k dětem minimálně na tři měsíce. Není proto nejvhodnější se vydávat jako au-pair v době prázdnin, ale například po ukončení školy nebo před přihlášením na vysokou školu. Na rozdíl od USA nevyžaduje většina anglických rodin perfektní znalost angličtiny. Do Anglie se jezdí rovněž na zemědělské brigády (rajčata, jahody) a do restauračních zařízení. Výše výdělku je velmi individuální a záleží i na místě pobytu. Také zde platí, že pokud nemáte kontakt na zaměstnavatele sami, pomohou vám jej nalézt specializované agentury.Zájemci o práci ve Spojených státech by měli dobře ovládat angličtinu. Existují zde americkou vládou podporované programy pracovních pobytů pro studenty z evropských zemí. Pracovat je zde možné v době od 1. června do 19. října, maximálně čtyři měsíce. Dalších třicet dní se dá cestovat. "Například program Work and Travel USA 2001 umožňuje studentům vysokých a vyšších odborných škol zdokonalit praktické užívání angličtiny a legálními výdělky pokrýt náklady na cestu a pobyt," uvádí Otto Brabec z pražské agentury Servus, která se zabývá zprostředkováním práce pouze pro studenty vyšších odborných a vysokých škol. Studenti si buď sami nebo prostřednictvím agentury hledají práci většinou v ubytovacích, restauračních nebo zábavních zařízeních. Celkové předstartovní náklady, přibližně 940 amerických dolarů, lze získat za čtyři až šest týdnů práce. Podobný studentský program je Work Experience USA. Pro lidi od 18 do 28 let, pro studenty i nestudenty, je určen program Camp Counselors USA - práce v dětských letních táborech. Studenti mohou pracovat jako sportovní instruktoři, musí však umět perfektně anglicky. Ostatní pracují jako pomocníci v kuchyni, v prádelně, údržbáři, zahradníci či řidiči. Zájemci musí odpracovat nejméně devět týdnů (tábory trvají 9-12 týdnů). V České republice podstoupí zájemci osobní pohovor a posuzují reference od učitelů nebo instruktorů. Celkové náklady jsou asi 400 dolarů. Kapesné za devět týdnů práce je 750 dolarů, za každý den práce navíc 25 dolarů.