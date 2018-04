Přes rok studenti, v létě pokladní a plavčíci. To už ale neplatí

Psal se rok 1993 a z odpolední směny v perníkárnách si studenti odnášeli pár stovek v kapse na přilepšenou a trávicí obtíže na celý další týden.

Dnes by zaručeně takovou otročinu za pár korun na hodinu nikdo nedělal. Dokonce se mladým lidem nechce pracovat ani v případě, že hodinová mzda bohatě překročí hranici 100 korun.



A tak i když agentury dennodenně chrlí stovky nabídek pracovních míst, mnoho z nich zůstává neobsazeno. „Ve srovnání s minulým rokem je přibližně o čtyřicet procent víc volných pracovních míst, ale přitom ubyla asi třetina uchazečů,“ potvrzuje René Kuchár, jednatel agentury Student a člen vedení Asociace pracovních agentur.

Může se hodit Hledáte brigádu? Navštivte portál jobDNES.cz

Ten z praxe dobře ví, jak to chodilo kdysi a jak to vypadá teď. „V druhé polovině devadesátých let 90 procent našich klientů studovalo, dnes jich je sotva pětina,“ může si jen postesknout Kuchár, podle něhož studenty rozmazlil všeobecný blahobyt. Slušné kapesné dostává kdekdo, tak proč se uskromňovat na chmelové brigádě či dřít ve skladu nebo u pásu. Důvodem je ale i to, že vysokoškoláků v posledních letech ubývá.

Hledají se pomocné ruce na stavby i k pokladnám...

Jenže před dvaceti lety si studenti z brigády odnášeli nejen první pracovní zkušenosti, puchýře a mnohdy pouze symbolický výdělek, ale také nenahraditelné zkušenosti. „Poznali jiné sociální prostředí, lidi, svoje možnosti a občas i první pořádnou fyzickou práci,“ vypočítává René Kuchár.

Právě mladí lidé, kteří by byli ochotni doslova přiložit ruku k dílu, se hledají nejvíc. A nejhůř. „Firmy shánějí lidi do pohostinství, na manuální práci, do skladů nebo na obsluhu stánků. Jenže zrovna manuální práce jsou ty, které brigádníky příliš netáhnou,“ přiznává jednatelka pracovní agentury Job Factory Daniela Domesová.



Vždyť se stačí podívat na nabídku brigád na internetu. Manipulační dělník, výpomoc při noční inventuře, brigádník v rostlinné výrobě, uklízeč, pomocná síla v kuchyni, prodavačka, servírka, práce na stavbě – to je průřez obvyklými agenturními „ležáky“. „Zřejmě nejméně oblíbenou pozicí je pokladní v supermarketu,“ připomíná další nepopulární brigádu Jitka Součková ze společnosti Grafton Recruitment.

... jenže studenty láká práce v kanceláři

Jestliže si pustíte americký film z univerzitního prostředí, je pravděpodobné, že dějem prokmitne hlavní hrdina ve stejnokroji z rychlého občerstvení či při rozvozu pizzy. Podobný scénář by mohl mít i český snímek z vysokoškolských prázdnin 2016. V Česku není snad jediná pobočka fastfoodových řetězců, kde by nehledali brigádníky. Jenže když už studenti hledají práci, nechtějí smažit hranolky a obracet hamburgry. „Největší zájem je o nenáročné administrativní práce v kanceláři. Těch ale není mnoho,“ vzkazuje ředitel personálně-poradenské společnosti McRoy Czech Tomáš Surka těm, kteří si pohodlnou brigádu nezajistili v předstihu.

Nechcete pracovat na výletní lodi nebo řídit parkoviště?

Šikovní a odvážní studenti se však nemusí smiřovat s kancelářskou nudou nebo manuální dřinou. Kdo si dá práci, najde lukrativní nabídky.

Co byste řekli například práci na výletní lodi ve Švýcarsku, správcování vozového parku v Africe, pomoci při koordinování parkování na letišti v Praze nebo testování bankovních aplikací?



„Některé firmy lákají sezonní pracovníky i na bonusy a výhody, nabízejí zdarma ubytování nebo dopravu,“ podotýká Zuzana Lincová, ředitelka personální společnosti Profesia, která se v červnu ptala návštěvníků svých webových stránek, proč shánějí na léto brigádu.

A anketa jen potvrdila trend, který zaznamenali v praxi personalisté. Totiž že jen necelá polovina odpovědí byla od studentů. „Větší část respondentů hledala možnost přivýdělku či sezonní práci nebo považovala brigádu za dočasné řešení, než sežene stálé zaměstnání,“ dodává Zuzana Lincová.

Tipy kde hledat brigádu

Prověřené pracovní portály

Abyste se na internetu vyvarovali nabídek neseriózních společností a zaměstnavatelů, vybírejte především prověřené pracovní servery: Jobs.cz, JobDNES.cz, Práce.cz, Student, Index Nosluš, Grafton, Randstad, Brigádníci.com a další. Při volbě portálu se řiďte referencemi a komentáři na internetu či zkušenostmi známých, vodítkem je i členství agentury v Asociaci poskytovatelů personálních služeb.

Přes známé a příbuzné

Odhadem 60 procent nabídek na zajímavé brigády se vůbec nedostane na veřejnost, protože pracovní pozice obsadí příbuzní a známí zaměstnanců firmy. Není se ani čemu divit, společnost tak má větší jistotu, že k ní brigádník opravdu nastoupí, vydrží pracovat a také už o náplni práce něco ví.

Přímo ve firmách

Vývěsky za okny restaurací a stánků jsou takovým letním koloritem – najdete je na stáncích s rychlým občerstvením, v restauracích, na koupalištích. Pro potenciální uchazeče o práci má tento typ „inzerce“ tu výhodu, že obvykle dopředu tuší, do čeho jdou. Nemůžou si stěžovat, že nevěděli, jaká to bude dřina a v jakých podmínkách mají pracovat, když před kioskem na plovárně sami o prázdninách stávají hodinovou frontu na limonádu a sledují zpocenou obsluhu v posledním tažení.

Na sociálních sítích

Podle internetového průzkumu zveřejněného na serveru Vyplňto.cz si téměř 60 procent mladých lidí hledá práci prostřednictvím sociálních sítí. Dávejte si ale velký pozor – nikdy nevíte, kdo a jakou práci vám nabízí a nakolik je spolehlivý. Zároveň vás může ohrozit, pokud sdílíte na sociálních sítích citlivá data.