S brigádou v zahraničí si pospěšte. Rady, jak na to a co si ohlídat

Oblíbená místa animátorů či plavčíků ve Středomoří nebo ve Spojených státech už zřejmě neseženete. Ta se nabízejí v zimních měsících. Nicméně ještě je šance vyrazit sbírat ovoce, pomáhat v hotelích a restauracích či starat se o děti jako au-pair.

"Sezonní práce se nabízejí nejčastěji v zemědělství, například ve Velké Británii, Nizozemsku, Dánsku, Německu. Či v hotelnictví a turistickém ruchu, hlavně ve Španělsku a Itálii. A pak obecně ve službách, a to ve většině zemí Evropské unie," říká Miroslav Chytil ze sítě EURES ČR, což je evropský portál pracovní mobility při Evropské komisi.

Podle něj je v zahraničí stabilně největší zájem o pracovníky, kteří ovládají cizí jazyk alespoň na komunikační úrovni, někdy je vyžadována i znalost více řečí. Menší nároky jsou jen na brigádníky sbírající ovoce. "Další výhodou je předchozí zkušenost a praxe v oboru. A také časová flexibilita, kdy zaměstnavatel potřebuje pracovníka déle než jen na červenec a srpen," dodává Miroslav Chytil.

Aktuální nabídku na letošní sezonu najdete na stránkách www.eures.cz v sekci Volná místa nebo pak v databázích úřadů práce v jednotlivých zemích.

S prověřenou agenturou je to snazší

Méně zkušení cestovatelé, kteří si netroufají vyrazit na vlastní pěst, mohou odjet do zahraničí s pracovní agenturou, která za ně vše zařídí. Je však třeba najít tu správnou. Na trhu působí i řada podvodných společností, které naslibují "hory doly", a na místě se lidé setkají jen s odmítnutím nebo s prací na tři dny.

Za zprostředkování práce si agentury nesmějí vzít žádné peníze ani požadovat procenta z domluvené mzdy. Poplatky, které jim na začátku zaplatíte, jsou spojeny pouze se servisem před odjezdem a během pobytu. Ověřte si také, že má agentura povolení Úřadu práce ČR ke zprostředkování zaměstnání v zahraničí a že má sjednané pojištění proti úpadku.

"Na schůzce s klientem vybereme nejvhodnější pobyt a zaregistrujeme ho do programu. Většinou chceme vidět životopis a někdy i reference z předchozích zaměstnání," říká Martina Květoňová, manažerka zahraničních pobytů společnosti Student Agency a dodává: "Poskytujeme komplexní servis od společného vyplnění přihlášky, kontroly životopisu přes přípravu na odjezd, zajištění víza, pojištění, dopravy až po informace, jakou dokumentaci je třeba vyřídit po příjezdu do cizí země a jakou před návratem."

Kromě místa mají brigádníci často zajištěno i ubytování. "Dostávají kontakt jak na místního garanta programu, tak na 24hodinovou help linku, v případě potřeby je jim k dispozici kompetentní osoba, která poradí a pomůže," přibližuje Květoňová.

Do Británie a USA? Jdete pozdě

Ačkoliv agentury nabídku zahraničních pracovních pobytů stále rozšiřují, poptávka se rok od roku zvyšuje a ne všichni zájemci práci získají. Brzy "vyprodané" jsou hlavně anglicky mluvící země: Velká Británie, USA, Irsko.

Zkušenost ze zahraničí je bonusem pro další kariéru. Personalisté dají rozhodně přednost absolventovi, který byl na brigádě ve světě, před tím, jenž nemá v životopise nic. Navíc velmi ceněná je v dnešní době znalost jazyků, minimálně angličtiny, kterou si při práci v zahraničí zdokonalíte.

Právě naučit se dobře anglicky chtěla i Hana Bílková, a tak loni v září odjela do Spojených států. Tam si v Saint Louis přes agenturu zajistila práci jako au-pair. "Nemohla jsem po maturitě sehnat místo, chodila jsem jen po krátkodobých brigádách, a tak jsem se rozhodla zkusit štěstí za oceánem. V agentuře jsem dělala test z angličtiny, pak psychotest. Prošla jsem, takže se mnou natočili takové krátké video, kde jsem se představila, řekla, jakou jsem studovala školu, jaké mám koníčky a co mě baví, a to poslali několika rodinám v Americe. Ty se pak se mnou zkontaktovaly přes Skype. Nejvíce jsem si sedla právě s tou, u které teď pracuji," vypráví dívka, jež se stará o ani ne roční holčičku.

"Jsem moc spokojená. V domě mám svůj pokoj s koupelnou, dostala jsem telefon, notebook, koupili mi i auto a chodím do školy na angličtinu, kterou mi rodina platí, a ještě dostávám v přepočtu zhruba čtyři tisíce korun kapesného," říká Hana. "Budu tady rok a už teď přemýšlím o tom, že bych si pobyt prodloužila. A možná půjdu i na zkoušky na vysokou školu, abych tu mohla případně zůstat ještě déle."

Vyřizování cesty jí trvalo zhruba tři měsíce, platila pouze registrační poplatek zhruba dva tisíce korun a vízum, vše ostatní včetně letenky hradila americká rodina.

Dobrovolná pomoc dětem, postiženým i přírodě

Pokud neseženete sezonní práci, můžete vyrazit na dobrovolnický kemp. Teď je ideální doba se přihlásit. Takzvaný workcamp je zhruba třítýdenní pobyt někde v zahraničí, kam se sjede skupina až 20 dobrovolníků z různých zemí, kteří společně pracují, tráví volný čas, poznávají okolí a místní kulturu. Dobrovolníci si mohou vybrat z nabídky veřejně prospěšných projektů, zaměřených nejčastěji na ochranu přírody, renovaci památek, práci s dětmi a postiženými, podporu kulturních akcí.

Na workcampy mohou vyrazit i starší lidé, dokonce existují projekty organizované speciálně pro seniory. Češi se nejčastěji účastní akcí v Evropě, zejména v Německu, Francii, Itálii, Španělsku nebo severských zemích.

"Dobrovolník si sám zajišťuje a hradí dopravu, pojištění, případně víza a očkování, jsou-li třeba. Na místě má ubytování a stravu zdarma, což mu tam domluví hostitelská organizace. Výhodou těchto projektů je, že většinou nevyžadují žádnou speciální kvalifikaci ani předchozí zkušenosti, a šanci tedy mají všichni, kdo ovládají alespoň základy cizího jazyka, většinou angličtiny," říká Jana Koňasová, koordinátorka vysílání dobrovolníků do zahraničí společnosti INEX-SDA.

Vše v ceně z evropských peněz

Na dobrovolnický kemp je možné vyrazit i s Českou národní agenturou Mládež. Akce trvající od dvou měsíců do jednoho roku se konají nejčastěji v Německu, Francii, Španělsku, ale i v exotičtějších zemích, jako je Gruzie, Arménie, Bělorusko. Tyto programy jsou výhodné zvláště tím, že mladí lidé téměř nic neplatí. Náklady – ubytování, strava, doprava... – se hradí z velké části z evropských grantů. Placeny jsou i jazykové kurzy, často také místní jízdné, někdy kapesné.

Projektů se může zúčastnit každý ve věku 18 až 30 let a není vůbec podstatné, zda studuje na vysoké škole, nebo dosáhl pouze základního vzdělání.

Žádosti o účast mohou mladí lidé podávat za podpory neziskové či nevládní organizace třikrát do roka k České národní agentuře Mládež. Seznam akreditovaných vysílajících a hostitelských organizací lze najít na webu www.evsdatabase.eu. Více informací o programu a termínech uzávěrek pak na stránce www.mladezvakci.cz.

Vedle práva ucházet se o místo a pracovat v jakémkoli členském státě EU máte také určité povinnosti: někde je vyžadována registrace pro platby odvodů, jinde registrace pobytu... Informace najdete na portálu EURES zde.

Pokud pracujete v některém ze států EU a platíte tam zdravotní pojištění, měli byste být odhlášeni z toho českého. Před odjezdem kontaktujte svoji tuzemskou zdravotní pojišťovnu.

Při nástupu do zaměstnání v kterékoliv členské zemi EU je zvykem uzavřít pracovní smlouvu. Ta se obvykle řídí právem státu, ve kterém je pracovník zaměstnán a kde také sídlí zaměstnavatel. Po ukončení pracovního poměru je dobré vyžádat si a uschovat zápočtový list.

