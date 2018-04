Letní kurzy můžou být i vyhlídkou na lepší práci

Využijte času, kdy jsou děti jsou na táborech, u babiček nebo popřípadě i své dovolené a vyzkoušejte některý z rozmanitých druhů kurzů. Třeba zjistíte, že jste se až doteď míjeli povoláním či se naopak přesvědčíte, že to, co děláte, zase tak špatné není.

Než začnete, dobře se informujte

V libovolném internetovém vyhledávači zadejte heslo „kurzy, vzdělávání, odborná školení či semináře“ a vyskočí vám desítky nabídek prakticky ze všech koutů republiky a různého zaměření. Stačí si jen vybrat, o jaký obor máte zájem. Než se ale do některého z kurzů pustíte, dobře si zvažte, jestli investujete opravdu rozumně.

Člověku s nemocnou páteří nebo karpálními cévami v rukou by asi certifikát profesionálního maséra byl k ničemu. Také si ověřte, jak je vámi vytipovaná profese žádaná na trhu práce, zda by vás mohla uživit a jaká je v okolí konkurence. Jsou oblasti, v nichž se na volné noze uchytí jen ti nejlepší a nejšikovnější. Čili se vám může stát, že sice budete proškoleni a zdokonaleni v novém oboru, ale po podání výpovědi v bývalém zaměstnání, zůstanete třeba v nové provozovně bez zákazníků a bez peněz.

Ne každému bude vybraný obor pasovat

Stalo se to i šestadvacetileté Martině, která byla dříve sekretářkou. „Nebavilo mě stále někomu posluhovat. Loni jsem absolvovala kurz vizážistiky, naučila jsem se některé další podobné praktiky v tomto směru, pronajala si místnost při jednom kadeřnictví a začala podnikat,“ líčí žena. „Asi nějak negativně působím na lidi, ale klientelu jsem si nevybudovala, nedařilo se mi. Dnes jsem zpět na městském úřadě.“

Další z žen zase chtěla psát knihy. Celkem jí to šlo, tak se přihlásila do jednoho z dost drahých kurzů tvůrčího psaní. Tam ale zjistila, že pokud píše pro zábavu, tak jí to jde, ale živit by se psaním nechtěla. Naopak pozitivní zkušenost má jednadvacetiletá Helena. Sportovní nadání ji přivedlo k lektorství aerobicu. „Během léta jsem si udělala potřebné zkoušky a už dva roky se živím pohybem. Jsem stokrát spokojenější, než jsem byla na místě prodavačky v supermarketu,“ říká Helena.

Pro někoho je to startovní čára

Podle organizátora prázdninových kurzů aromaterapie Vlastimila Kulíka jsou lidé, kteří se do něčeho takového pustí spíše se zajímavosti a berou to zprvu jako určitý druh relaxace. Stává se však, že je tato oblast nadchne, někdy doslova pohltí a nastartuje k rozhodnutí, zkusím se tím živit. „Začnou si pak doplňovat další vzdělání například z alternativní medicíny a znám případy, kdy si tito naši absolventi otevřeli soukromou poradnu a daří se jim. Byla to třeba jedna zdravotní sestra, knihovnice, dokonce i obchodní zástupce významné firmy,“ říká Kulík. „Ověřili si, že jim to přináší větší pohodu a uspokojení, než to, co dělali dříve. I když se stává, že některým zpočátku o něco klesne životní úroveň.“

Výuku jazyků můžete spojit s rekreací

Vrchol sezóny zažívají v létě i organizátoři jazykových kurzů. Jedná se hlavně o intenzivní výuku, která je často spojená i s pobytem někde v přírodě. Ideální možnost jak skloubit dovolenou a zároveň se zdokonalit hlavně v konverzaci. I to je cesta, jak díky jazykové vybavenosti získat lepší pracovní uplatnění nebo alespoň postoupit i hierarchii firmy a polepšit si na platu. Jazykové kurzy však také raději vybírejte na doporučení, neboť jejich úroveň je různá a nebývají nejlevnější. Je škoda ztratit čas dovolené i spoustu peněz, za nekvalitní výuku či špatné lektorské vedení. Obdobnou, hodně preferovanou letní záležitostí jsou i počítačové kurzy.

O letní semináře je obrovská poptávka

Klára Fousková, produktová manažer vzdělávacích akcí společnosti 1. VOX tvrdí, že každoročně o prázdninách zaznamenávají zvýšenou poptávku po vzdělávacích kurzech. „Trendem posledních let je, že zájem o letní semináře je především z řad velmi pracovně vytížených lidí. Využívají k nim svou dovolenou, a to proto, aby se zdokonalili v tom, co dělají.

Všechny semináře jsou v tomto období bezezbytku naplněny,“ uvádí Fousková. „Jedná se o vzdělávací akce jako je účetnictví, daně, právo, mzdy a personalistika, ale také o manažerského vzdělávání. Tam si klienti trénují komunikační, manažerské a prezentační dovednosti. „Podle posledních průzkumů hraje při rozhodování o účasti v kurzu zejména chuť stále se učit něco nového, případně získat potřebný certifikát, nebo že to vyžaduje pracovní pozice či zaměstnavatel,“ dodává Fousková.

I odpočívat je však třeba

Psycholožka Hana Součková sice nic nenamítá proti tomu vzdělávat se a hledat cestu k lepšímu uplatnění na trhu práce, ale s mírou. „Pokud je člověk hodně pracovně vytížený přes rok a pak ještě obětuje dovolenou k výuce, jeho organismus ten nápor nemusí vydržet. Když už není jiná cesta a v absolvování kurzu vidíte jistou šanci na lepší práci, tak se do toho pusťte. Určitě si však alespoň polovinu dovolené nechejte k odpočinku,“ radí.