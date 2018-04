V tílku, kraťasech a žabkách do práce nechoďte

Co letos "frčí" René Volek, módní poradce z Fashion style radí, co je právě teď "in":

Dámská móda Šaty, a to jednobarevné, se vzorem i proužky. Odklon je od klasických kostýmků. Pokud sako, tak z bavlny. Pestrým barvám vévodí letos korálová a žlutá ve všech odstínech. Pánská móda Trendem zůstává tmavý oblek, a to bez ohledu na počasí, dále sako na dva knoflíky, se dvěma rozparky ve slim fitu. Pánové mohou v letních měsících sáhnout i po světlých oblecích, ovšem přes den. Oblíbená je světle šedá a světlé odstíny hnědé. Módní jsou též modré obleky s flash efektem. Bavlněná casual móda je pro business konvence nepřijatelná.