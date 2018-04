Letní pojišťovací perličky: podvodníci to zkouší na letišti i u lékaře

V létě lidé podvádějí pojišťovny především u cestovních pojistek. Typické letní pojišťovací podvody souvisí například s falšováním dokladů a účtenek. Podvodník to často "zkouší" hned u několika pojišťoven najednou.

Takový případ s důchodcem-padělatelem zmiňují shodně likvidátoři České podnikatelské pojišťovny a Evropské cestovní pojišťovny. Podnikavý senior přivážel ze zájezdů po Evropě čím dál více dokladů o ošetření v cizině. Účtenky z mnoha států byly na stále dražší léčebné výlohy. Díky svým padělkům, které nebyly laicky rozeznatelné od originálů, získal od několika tuzemských pojišťoven celkem téměř dva miliony korun. Pojišťovny jej ale nakonec odhalily kvůli důsledné kontrole a vzájemné spolupráci.

Neobvykle vysoká částka upozornila na podvod s dokladem také experty v pojišťovně Kooperativa, když se pojištěný pokoušel uplatnit účtenku za lékařské vyšetření v Mongolsku ve výši 35 tisíc amerických dolarů (téměř 600 tisíc korun). Pro zjištění, že se jedná o podvod, nakonec stačil jediný telefonát na český konzulát, který potvrdil, že uvedené zdravotnické zařízení v Ulánbátaru vůbec neexistuje.

Zavazadla, která se ani nedají unést

Na letní dovolené zase některým lidem nápadně často mizí zavazadla. V různých destinacích se opakovaně ztrácely kufry jedné rodině lékaře. Detektivové pojišťovny Allianz ale díky mnoha svědkům a všudypřítomnému kamerovému systému na letištích tuto záhadu nakonec přece jen prokoukli. Zjistili, že když rodinka odletěla na dovolenou, vždy po příletu si hned vyzvedli všechna svá zavazadla a matka s dětmi je odvezla do hotelu. Otec ještě chvíli počkal na letišti, aby tam pak oznámil, že se mu ztratily všechny kufry.

Ještě kurióznější byl případ pojišťovny Uniqa, které její klient postupně nahlásil nápadně velké ztráty ze své prázdninové cesty. Podle jeho hlášení to vypadalo, že s sebou na cesty bral pomalu celou domácnost a že měl i celkově potřeby na mnohem delší dobu než byla doba jeho dovolené. "Případ dostal jasné kontury, když se zjistilo, že podobné pojištění uzavřel dotyčný ve více pojišťovnách a nároky vznesl všude," říká mluvčí pojišťovny Eva Svobodová a dodává, že se "objevují i případy dovolenkových podvodníků, kteří se takto snaží přivydělat z cestovního pojištění opakovaně a dokonce pravidelně."

Ošetření, která jsou ve výlukách

Někteří cestovatelé se podle Jiřího Cívky z pojišťovny Generali vydávají do zahraničí nejen za turistikou, ale i cíleně za plánovaným lékařským ošetřením. Právě to však bývá ve výlukách z pojistných podmínek.

Když pak likvidátoři zjistí, že místo akutního zubního ošetření si klient nechal například vybělit zuby, z pojistného plnění nic nedostane. Stejně tak dopadnou i dámy, které si chtějí nechat proplatit lékařské výlohy z nečekaného lékařského ošetření, ačkoliv vycestovaly ven kvůli kosmetické operaci.

Přírodní živly neznají kalendář ani datum sjednání pojistky

V létě se také podle pojišťovacích odborníků častěji objevují podvody spojené s antedatováním pojistných smluv při náhlých živelních událostech. Výjimkou nejsou ani nejrůznější fingované pojistné události v majetkovém pojištění sezónního charakteru. To bývají především povodně, vichřice nebo požáry.

Majitel jihočeského statku oznámil České pojišťovně škodu na majetku kvůli samovznícení stohu slámy. Šetření však prokázalo, že "samovzněcujícím" činitelem byl dvanáctiletý syn majitele statku, který se svými kamarády na stohu popíjel alkohol a kouřil cigarety. K tomu, aby pak stoh slámy lehl popelem, už nebylo daleko.

Méně frekventovaným, přesto typickým letním podvodem, jsou také fingovaná vloupání do bytů během delších dovolených. A podle Hany Axmannové z Evropské cestovní pojišťovny nemusí jít jen o byty doma v Česku: "Podvod jsme nedávno zaznamenali i s vykradeným apartmánem v Dominikánské republice. Klient jezdil do stejného střediska několik let a znal místní poměry. Věděl, že nahlášení krádeže v apartmánu na policii je víceméně formální záležitost. Nepočítal ovšem s tím, že budeme kontaktovat jednoho z uvedených svědků události, a ten nám sdělí naprosto odlišná fakta ohledně doby vykradení, způsobu násilného vniknutí do místnosti včetně výčtu ukradených věcí. Zřejmě se podvodník se svými spolucestujícími nedbale domluvil. Případ jsme proto předali policii."

Podvodníci sami proti sobě

Někdy se z podvodů usvědčí klienti i sami. "Klient při cestě do Anglie uplatňoval škodu za odcizení notebooku z pokoje hotelu, bohužel se o tuto skutečnost nepodělil s manželkou, se kterou cestoval. Když se likvidátor snažil zjistit nějaké další údaje k odcizenému notebooku, zvedla telefon právě jeho manželka, která pronesla kouzelnou větu: To bude asi nějaký omyl, nám nikdo žádný notebook neodcizil, opravdu, máme jeden jediný a teď když spolu telefonujeme jsem se šla podívat a je na svém místě," popisuje Kateřina Krásová z Direct pojišťovny.

Léto tak přináší pojistné podvody sezónního charakteru, jako jsou právě případy u cestovních pojistek či majetkových pojištění. Počty podvodů u autopojistek, které jinak suverénně u podvodníků dlouhodobě vedou, podle statistik největších tuzemských pojišťoven však o prázdninách mírně klesají.

Celkově se ale letní měsíce od jiných částí roku prý zase až tak neliší. "Když například v létě přijde kalamita, někteří lidé se na neštěstích jiných snaží přiživit a pokusí se o podvod. Reakce podvodníků na zimní kalamity ale bývá stejná," upozorňuje Václav Bálek z Allianz. Za pojistný podvod přitom hrozí až deset let vězení.