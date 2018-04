Letní slevy: ceny padají i o 70%

Tytam jsou doby, kdy obchodníci zlevovali pouze sezonní oblečení nebo boty a čekali se slevami až ke konci prázdnin. Nyní ceny klesají prakticky u veškerého zboží už od počátku července. Se slevou se dá v létě snad koupit úplně všechno do domácnosti, ale na rozdíl od levnějšího textilu, který nabízejí všude, někdy ze shánění trochu bolí nohy. Lidé, kteří kvůli zahraničním dovoleným letní slevy v tuzemsku zmeškají, nemusí truchlit - v řad zemí, kam míří na dovolenou, mohou také nakoupit levněji. Tradiční velké slevy textilu propuknou na přelomu července a srpna v Německu, ve Francii a Británii lze nakoupit o polovinu levněji už nyní.

Slevy začínají na 10 procentech, horní hranicí je vtšinou 50 procent, větší slevy vyhlašují jen obchodníci s textilem, kde ceny skončí na jedné třetině původních. To platí zejména pro dražší, značkové obchody - Max Mara, Escada nebo Yanny sráží z původní ceny až polovinu, nalézt je možno i kousky levnější nejméně o 70 procent. Značkové obchody však často poskytují ty nejvýraznější slevy zejména na módní výstřelky, tedy na zboží, ve kterém se už příští sezonu příliš parády neudělá.

K de se dá ušetřit?

Výrazně ušetřit se dá při nákupu bot z kolekce jaro/léto. Kdo si počkal až na toto období, může si mnout ruce. "Právě uskutečujeme plošné slevy," informuje Barbora Šuláková, marketingová manažerka společnosti Baťa. "Zákazníci ušetří třicet procent z původní ceny. Koupit si mohou i boty z loňské kolekce, které jsou zlevněny o polovinu. Ke konci července chystáme další kolo slev." I v dalších obchodech s obuví se dá nakoupit levnji než před pár týdny - třeba Vagabond poskytuje slevu 30 a 60 procent, Salamander zlevňuje až o polovinu, Bruno Magli sráží z původní ceny 30 procent.

Ř etězce nejsou pozadu

Chcete vědět, jak ušetřit na cestovním pojištění? Klikněte ZDE.

Se slevami neotálejí ani obchodní řetězce, například v Tesku zákazníci pocítí zlevnění o 30 až 50 procent. Podobné je to i v Carrefouru: "Letní slevy začínají na padesáti procentech a jsou ještě vyšší," říká tisková mluvčí Jana Havlíčková. "Vztahují se na textil, elektrospotřebiče, televize, videa, fotoaparáty, vybavení do domácnosti a nářadí pro kutily. Potrvají až do vyprodání zásob. V průběhu může dojít ještě k dalšímu snížení."

Zlevňuje i Gigasport. "Slevy a různé speciální akce nabízíme zákazníkům v průběhu celého roku, takže žádné vyloženě letní výprodeje u nás nejsou. Nicméně mohu prozradit, že chystáme výrazné zlevnění kol, bot a plavek," říká vedoucí prodejny Černý Most Pavel Přichystal. Pozadu nezůstává ani Mountfield. "Zákazník přijde do jakékoliv prodejny a na trenažéru si podle svých možností vyjede slevu až dvacet procent. Akce bude probíhat celé léto a vztahuje se na všechny typy jízdních kol," popisuje Václav Brom. A jak je to u nábytku? IKEA a Říha nábytek poskytují slevu až 50 procent, Asko nábytek pro změnu 30, 40 a 60 procent.

J en do vyprodání zásob

Zruční lhůta I na zlevnn zboží se vztahuje bžná záruční lhůta. Na poškozené vás musí obchodník upozornit. Na vadný výrobek se mnohdy poskytuje další sleva, ale vadu už nelze reklamovat.

Prodejny začaly s letními slevami na počátku července, trvat budou až do vyprodání zásob. "Slevy, které se vztahují na jarní kolekci, se nemění. Potrvají až do vyprodání zásob, ukončeny budou v srpnu, kdy dorazí nové zboží," informuje provozovatelka obchodu Pietro Filipi Kateřina Kadeřábková. Někde však mohou slevy postupně růst. "Každý rok máme stejnou strategii, poslední týden výprodeje jsou slevy ještě vyšší než na počátku," říká Tomáš Havlůj z Hugo Boss.

Velké snížení cen mají na kolekce jaro/léto obchody pro mladé - u Kenvelo se pokles cen pohybuje mezi 30 a 75 procenty, Sasch zlevuje o 70 procent, Clockhouse až o polovinu. Pozadu nezůstává ani Zara, Mango nebo Mexx - na vybraných kouscích se dá ušetřit až 50 procent z původní ceny.

V ýprodeje zvýší firmám zisk

Proč vlastně dochází k masivním výprodejům? Obchodníci chtějí co nejdříve vyprázdnit sklady, aby regály a ramínka zaplnili novým zbožím, které zpravidla dorazí v polovině srpna. Ale to není jediný důvod. I díky letním slevám si obchodníci mohou zvýšit zisk, a to i přesto, že zboží stojí podstatně méně než normálně. Český zákazník na slevy slyší. "Kupující, který čeká na slevy, je specifický, je jiný než ten, který nakupuje v průběhu celého roku. O letní výprodeje je větší zájem než o ty v zimě, slevy totiž bývají vyšší," vysvětluje Barbora Šuláková ze společnosti Baťa.

P ohled za humna

Jak již bylo předesláno, dochází i v zahraničí o prázdninách k masivním výprodejům. U západních sousedů letními slevami doslova žijí - začínají na přelomu července a srpna a jsou kolem 50 až 80 procent. "Přesné datum se nedá určit, informace o právě probíhajících slevách naleznete každý rok v novinách. Výši slev si každý obchodní dům určuje sám," říká studentka Kateřina Pihávková, která se pravideln vydává za nákupy do Německa. Až padesátiprocentní slevy jsou i ve Francii nebo Velké Británii - vesměs začínají ve stejnou dobu jako v Česku.

O kolik se zlevuje až 70% plavky, letní obuv, oblečení - zejména módní výstřelky až 60% textil, značkové oblečení, nábytek až 30% sezonní sportovní zboží, elektronika, boty, zahradní technika Zdroj: obchodníci

"Datum zahájení výprodeje se liší pouze minimálně. Třeba letos začali v Británii vyprodávat o týden dříve než my," popisuje Martin Jemčík z obchodního oddlen Marks and Spencer. Podobně jako v Německu, i za "velkou louží" si v období letních prázdnin přijdou kupující na své. "Výprodej je v Americe výprodejem v pravém slova smyslu," říká manažerka Kara Blake. "Obchodníci se chtějí zbavit veškerého zboží, takže řada kousků je zlevněna až o devadesát procent. Slevy jsou nejvýraznější u oblečení a bot, zejména u značkového zboží, protože třeba v New Yorku je nemyslitelné, abyste se v oblečení z minulé kolekce ukázali ješt napřesrok."

N enechte se napálit

I když bývají slevy opravdu výrazné, neznamená to, že zlevněné zboží musíte bezpodmínečně mt. Co je dobré mít při nakupování na paměti?

Než se vydáte do obchodu, ujasněte si, zda nové zboží skutečně potřebujete.

Při nákupu myslete na to, že například oblečení z kolekce jaro/léto nemusíte kvůli nepříznivému počasí užít.

Dávejte si pozor na nepoctivé obchodníky - řada z nich totiž v těchto dnech zneužívá důvěřivé zákazníky (může se tak stát, že mezi zlevnnými kousky naleznete zboží, které žádné slevě nepodléhá, přestože cedulky tvrdí pravý opak; cena pak může být dokonce vyšší, než by byla v období normálního prodeje).