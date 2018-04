Léto: Nejvyšší čas vybrat tábor

Osm týdnů prázdnin a žádná hlídací babička na obzoru. Kde budou děti? Na táboře. Kde ale sehnat ten pravý, kde se dětem bude líbit, program bude perfektní a dvoutýdenní pobyt přitom nezpůsobí finanční krach rodiny?

Kdo nemá partu, se kterou by potomek jezdil pravidelně, začíná shánět doporučení, prohledává internet a telefonuje. Málokdo totiž chce svěřit dítě „nějakým neznámým lidem přes inzerát“. K vyhledání správného tábora vyzkoušejte například www.borovice.cz nebo se vypravte i se svými dětmi na Bambiriádu – to je jarní přehlídka neziskových organizací pracujících s mládeží. Letos se koná poslední květnový víkend ve 26 městech České republiky. Různě zaměřené dětské organizace zde představují svou činnost a často také inzerují místa na táborech. Když se domluvíte, vaše peněženka nebude příliš trpět, protože právě tábory pravidelně pracujících oddílů jsou docela levné. Týden pořídíte už za tisíc korun. Musíte samozřejmě počítat s tím, že syn či dcera budou spát pod stany a pomáhat v kuchyni.

Výprava na zkoušku

Zaběhnutý oddíl si však mnohdy klade podmínky. „Chceme, aby dítě před táborem bylo alespoň jedné oddílové výpravě. Tak si navzájem ověříme, že vše bude klapat a ani táborový nováček nepojede úplně do neznáma,“ říká Ondřej Zeman, vedoucí

oddílu Pterodactylus z Prahy. Nezoufejte, do začátku prázdnin se dají stihnout klidně výpravy dvě. Pokud narazíte na letní pobyt, který se vám zamlouvá, ptejte se. Na webových stránkách www.dobrytabor.cz naleznete nápovědu, co všechno ověřit. Měli byste se například informovat, kdo tábor provozuje a jestli má kvalifikované vedení.

Nasnadě jsou samozřejmě i dotazy ohledně programu, způsobu ubytování a stravování. Teprve dalším kritériem by měla být cena. Ta se u komerčních táborů pohybuje od 1500 korun za týden až po 7000 za stejnou dobu. Záleží i na tom, jaký komfort pobyt dětem přináší a jakého je zaměření. Například týden v sedle s ubytováním v chatkách vyjde na 2900 korun, ale i na 4500, když se bydlí v penzionu. Tábor s výukou jazyků a s rodilými mluvčími může být za 3000 týdně, při pobytu v cizině počítejte s dvojnásobkem.

Zaplatíte, a co dál?

Když se rozhodnete, že vybraný tábor je ten pravý, nezbývá než zaplatit. Většina provozovatelů chce mít peníze na kontě alespoň 14 dní před zahájením akce, ale na žádané tábory je třeba poslat co nejdřív alespoň zálohu. „Pokud má někdo finanční problémy, může se s vedením tábora dohodnout, že zaplatí těsně před odjezdem. To je hodně individuální,“ říká k tomu pořadatel tábora Luboš Bezděk. Pokud se rozhodnete těsně před zahájením tábora, že dítě pojede jinam, připravte se na to, že část peněz nedostanete zpátky. Jestliže vaše dítě onemocní, organizátoři stornopoplatek většinou odpouštějí.

Zdá se vám tábor drahý?

Jste v nepříznivé finanční situaci a tábor pro děti je nad vaše možnosti? Nezoufejte, i zde existuje řešení. Požádejte o pomoc příslušný obecní úřad s rozšířenou působností. Mohou vám jednorázově poskytnout „peněžitou pomoc rodičům nezaopatřených dětí“. Samozřejmě pokud pracovníci úřadu zhodnotí vaši situaci jako obtížnou. „Na dávku totiž není nárok, požadavek je třeba zdůvodnit,“ vysvětluje Kateřina Beránková z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Příspěvek na tábor poskytují i někteří zaměstnavatelé.