Léto: Splátky pořídíte v cestovce

Úvěr na dovolenou si můžete vyřídit v bance, ale můžete vyrazit i rovnou do cestovní kanceláře. Flexibilní splátkové společnosti a banky mají totiž smlouvu přímo s některými z nich. Nakoupit na splátky není problém, stačí aby byl člověk plnoletý a měl pravidelný příjem. Jeho výši ani nikdo moc nezkoumá, například mluvčí společnosti Essox Jana Hanušová říká: „Potvrzení o příjmech chceme, jen když si klient půjčuje víc než 40 000 korun.“

Nezaplatíte nic navíc

Trendem jsou splátky bez navýšení, je však třeba porovnat nabídky obdobných zájezdů, aby úvěr „zdarma“ nebyl vykoupen vyšší cenou zájezdu. Podmínkou úvěru bez navýšení je akontace. Ta bývá deset až třicet procent z hodnoty nákupu. U Home Creditu tak při podpisu smlouvy na nákup dovolené za 20 tisíc korun na počátku zaplatíte dva tisíce, u Cetelemu nebo Essoxu 6000 korun. Kdo nemá k dispozici ani tuto první navýšenou splátku, může si vzít klasický úvěr. V tom případě by měl počítat s navýšením, desetitisícová dovolená tak vyjde asi o tisícikorunu dráž.

Druhou možností, jak nezaplatit nic navíc, je srovnání dluhu v předem domluveném termínu. Například u společnosti GE Money Multiservis zaplatíte při nákupu na splátky deset procent navíc, pokud však celou půjčku doplatíte do čtyř měsíců, navýšení se vás netýká. Splácení může vyjít na období před dovolenou, ale i po ní, což se dá využít při zájezdech na poslední chvíli. Psychologové však doporučují splácet spíš před odjezdem na dovolenou, protože po návratu od moře chybí ta správná motivace a člověk posílá peníze neochotně.

V bance získáte peníze „na ruku“

Pokud půjdete pro úvěr raději do banky, třeba proto, abyste si za část peněz mohli nakoupit cizí měnu, nezapomeňte se zeptat na poplatky. Navíc s požadavkem na nízký úvěr všude nepochodíte – spodní limity poskytovaných úvěrů bývají vyšší, než kolik na dovolenou potřebujete. „Spotřebitelský úvěr nabízíme od 30 000 korun, pokud někdo potřebuje méně, nabídneme mu spíš kontokorent nebo kreditní kartu,“ vysvětluje například Marie Petrovová z Komerční banky.

Kam pro peníze nechodit?

Ačkoliv reklamy nabízejí i rychlé peníze od společností jako Provident Financial nebo Profireal, pro financování dovolené nejsou tyto nabídky vhodné. Ne, že byste půjčené peníze nemohli na dovolenou využít, vyjde to však poměrně draho. Za 20 tisíc, které si například půjčíte od Provident Financial zaplatíte během půl roku 29 640 korun, což odpovídá RPSN 405 % procent. To je sazba, která je na půjčku na dovolenou dost vysoká.