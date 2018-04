Léto stavebního spoření je ve znamení slev a losování

Protože je léto a období prázdnin a dovolených pro prodej stavebního spoření poněkud obtížnějším obdobím, pomáhají si stavební spořitelny tím, že nabízejí zájemcům a potenciálním klientům za uzavření smlouvy různé výhody. Ty mají podobu soutěží s možností něco vyhrát, slev na nákupy různého zboží nebo třeba finančního bonusu, který bude připsán klientovi na jeho účet stavebního spoření.Pokud patříte mezi ty, kdo se o takovéto třešničky na dortu zajímají, můžete si zde udělat konkrétní představu, jak to vypadá s nadílkou stavebních spořitelen letos v létě.ČMSS svou letní akci pojmenovala „Barevné léto s liškou“ a slibuje pod tímto názvem velkou letní soutěž o atraktivní ceny. Může se jí zúčastnit každý, kdo si uzavře novou či následnou smlouvu, nebo kdo si zvýší svou stávající cílovou částku v období od 1. července do 31. srpna 2001. Podmínkou je, že cílová částka uzavírané smlouvy (nebo částka zvýšení) je alespoň 160 000 Kč a zároveň že poplatky za uzavření smlouvy a za vedení účtu budou zaplaceny do 15. září 2001. Všichni, kdo tyto podmínky splní, budou automaticky zařazeni do slosování, které se uskuteční v říjnu.A co že lze u lišky vyhrát? Zájezdy od Čedoku dle vlastního výběru: třikrát v hodnotě 20 000 Kč, třikrát v hodnotě 15 000 Kč, třikrát v hodnotě 10 000 Kč. V klientském časopise Mozaika, kde je tato soutěž zveřejněna, ale není bohužel uvedeno, kdy si výherce může na svůj zájezd vyjet – letos v létě už to ale nebude. Dalších 300 vylosovaných získá tričko – liška slibuje „300 nádherných triček v barvách slunečného léta“.Modrá pyramida připravila akci „Modrá sluší létu … a Vám taky“. Každý, kdo si u ní v létě uzavře smlouvu o stavebním spoření – akce byla právě prodloužena až do konce srpna 2001 – dostane za odměnu poukázku na 25% slevu při nákupu zboží Levi’s. Tuto poukázku mohou její držitelé uplatnit do 30.9.2001 ve vybraných autorizovaných prodejnách - jejich seznam je uveden na poukázce nebo na webu VSS KB. Sleva platí pro nákup oblečení značky Levi’s nad 1 000 Kč a není shora omezena – takže což takhle využít této nabídky pro nákup oblečení pro celou mateřskou školku nebo dětský domov?„Kdo nezaváhá, vydělá“ – to je heslo akce, kterou připravila stavební spořitelna Wűstenrot. Kdo se jí chce zúčastnit, musí si zde v období od 1. července do 30. září uzavřít smlouvu (novou i následnou) o stavebním spoření s cílovou částkou minimálně 100 000 Kč a zároveň do této doby také zaplatit poplatek za uzavření smlouvy. Takovýto klient pak má nárok jednak na finanční bonus, který mu bude automaticky připsán na jeho účet stavebního spoření, a jednak na slevovou Kartu Wűstenrot.Výše připisovaného bonusu závisí na výši cílové částky: při cílové částce nad 100 000 Kč klient získá 200 Kč, při cílové částce nad 200 000 Kč je bonus 300 Kč a kdo si uzavře smlouvu s cílovou částkou 300 000 Kč a vyšší, získá za odměnu 500 Kč.Karta Wűstenrot opravňuje k čerpání slev při nákupech mobilních telefonů, sportovního vybavení, střešní krytiny, kuchyňských vestavěných spotřebičů, bezpečnostních dveří a zabezpečovacích systémů. Slevy lze uplatnit do konce roku 2001.Ostatní stavební spořitelny podobné aktuální letní akce pro své klienty letos nepřichystaly. Jak už jsme si několikrát v různých komentářích řekli, tyto a podobné akce by určitě neměly být jediným kritériem při výběru té nejvhodnější stavební spořitelny. Ale pokud již máte vybráno, chystáte se uzavřít si smlouvu a stále jste se k tomu ještě nedostali, pak by vás tyto časově omezené nabídky spořitelen možná mohly popostrčit k uskutečnění akce.A pokud takovéto speciální nabídky vyhledáváte, můžete si zde přečíst něco na podobné téma.