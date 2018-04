Léto v práci – spolehněte se na kvalitní materiály a deodorant

Nezapomenout na deodorant

Závidíte dělníkům, kteří si to vykračují ráno v nátělníku a kraťasech, zatímco vy si cestou rozepínáte knoflík u košile a na chvíli přehazujete sako přes sedadlo auta? Možná vás za pár minut zachrání klimatizovaná kancelář. To je pro mnohé manažery a lidi ve vysokém postavení, kde je oblek nutností, velmi důležitý výdobytek poslední doby. Jenže málokdo tráví v kanceláři celý den. Různé schůzky a pracovní jednání vás stejně donutí se opětovně vydávat na milost třiceti stupňům ve stínu.

„Naštěstí už dneska existují materiály, které zaručují vzdušnost jak košilím, tak oblekům. Vybírejte pečlivě, informujte se, investujte do kvality. Vyplatí se to. K mání je i spousta slušných oděvů na úrovni, které klasický oblek v některých případech skvěle nahradí. Když budete upocení, nervózní, že se na vás všechno lepí, projeví se to na vašem celkovém vystupování, pracovním výkonu a únavě,“ radí vizážistka Helena Menšíková. „A zapomenout na deodorant? To už by byl dneska téměř hřích.“

Naboso a bez ramínek ne

Také ženy ve vyšších funkcích musejí být více opatrné. Nosit výstřih a poloodhalené tělo jako třeba prodavačka v butiku, u mnoha profesí prostě nejde. Obchodníci a manažeři mají jisté hranice, které by překračovat neměli. „Ženy mají výhodu, protože možností, jak se vkusně a slušně obléci a přitom netrpět horkem, je pro ně více. Sukně, halenky, šaty, kostýmy bývají mnohem vzdušnější než pánské obleky. Jejich oblečení by ale rozhodně nemělo být vyzývavé, a odvádět pozornost přítomných od pracovních záležitostí,“ dodává Menšíková.

U minisukně zase platí, že když žena usedne, neměla by být sukně nad koleny výš než na šířku dlaně. „Nevhodné do práce jsou i šaty nebo halenky na ramínka a bez ramínek. Zcela nepřípustné jsou šortky, roztrhané džíny, odhalená bříška, bokové kalhoty, ze kterých záměrně vykukují tanga, příliš krátké sukně, které se po usednutí mění v opasek. Punčochové kalhoty jsou sice ve vedrech stejně nepříjemné jako saka u mužů, ale lepší je si vzít ty se samodržícím lemem než jít naboso,“ upozorňuje odborník na etiketu Ladislav Špaček.

Stejně tak make up je v létě potřeba zvolit s mírou. Líčidla mají tendenci se při zpocení rozmazávat, proto vybírejte kvalitnější značky jak stínů, tak řasenek. Když si na tvář nanesete velké množství pudru a budete se potit, vše na lesklé tváři dvojnásob vynikne. „Doporučila bych spíše lehký tónovací krém, jemné zvýraznění očí, lesk na rty a nepříliš těžký parfém,“ radí Menšíková.

Mějte v zásobě náhradní oděv

Jednačtyřicetiletý státní úředník Karel říká, že v podstatě musí nosit oblečení podle pracovního řádu. Ten stanovuje, že úředníci musí být oblečeni v dlouhých kalhotách, musí mít košili s vázankou a svetr nebo sako. „Dostáváme i ošatné, čili bychom jej měli dodržovat. Jenže ne ve všech kancelářích máme klimatizaci, takže někdy, v neúřední dny, si beru na sebe tričko nebo rozhalenku. I kolegyně občas přijdou v šatech na ramínka. Ale nic příliš výstředního si nikdo nedovolí,“ konstatuje Karel. „Osvědčilo si mi také, mít ve skříni vždy něco na převlečení. Sem tam musím do terénu a nevím, jak bych se pak cítil před lidmi s propocenými fleky.“

Lidé na cestách či manažeři mají ve zvyku, mít nějaké oblečení do zásoby. Náhradní oděv je pro ně v mnoha případech nezbytnost. „Záleží na tom, kam člověk jede a kolik má času. Když to jen trochu jde, cestuji v létě ve sportovním oblečení a převlékám se až na místě. Klidně i na benzínce. Klimatizace mi totiž nedělá dobře a cítím se pohodlněji,“ vysvětluje obchodník Josef. „Také se snažím domlouvat si schůzky na ráno nebo na večer.“

V provozu a na stavbách moc výběr nemají

Montérky se v továrenských provozech na letní a zimní obvykle nijak nerozlišují. Oděv musí dělníky či stavbaře chránit před úrazem. Pokud se svlečou do půl pasu, ohrožují své vlastní zdraví a porušují předpisy. Pro většinu tak neznamená léto možnost vyfasovat odlehčené oblečení, ale maximálně odvětrávací helmy.