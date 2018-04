Léto vám dává příležitost vydělat. Jen se nebát

Nejlepší podnikatelský záměr bývá zpravidla ten, kdy na vlastní kůži pocítíme potřebu nějakého produktu či služby na konkrétním místě. Příkladem může být například nějaká cyklostezka s kvalitním povrchem, kterou rádi využíváme jako bruslaři na kolečkových bruslích. V současných skoro letních teplotách vzrůstá spotřeba tekutin a na takové bruslařské stezce by se určitě hodil nějaký ministánek s chlazenými nápoji. Může jít o vhodnou příležitost k podnikání. Nyní se ale podívejme na to, co musí člověk s takovým podnikatelským plánem udělat, aby mohl skutečně začít podnikat.

Před prvním krokem si odpovězte na pár otázek, pak běžte na živnostenský úřad

Jestliže cítíte, že taková letní příležitost stojí za využití, tak si nejprve odpovězme na několik jednoduchých otázek. Vlastně většinu nejnutnějších podmínek pro realizaci tohoto podnikatelského plánu najdeme v živnostenském zákoně. Jaké jsou nejnutnější podmínky vůbec pro provozování živnosti?

Dosažení věku 18 let



Způsobilost k právním úkonům



Bezúhonnost



Absence daňových nedoplatků z minulosti



Absence nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení



Absence nedoplatků na pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Pokud člověk splní tyto pro většinu populace lehce dosažitelné podmínky, pak v podstatě nic nebrání tomu, aby získal živnostenský list na živnost ohlašovací, volnou. Přes živnostenský úřad vede možná cesta i k ostatním úřadům a je možné současně s oznámením živnosti podat i přihlášku na ostatní instituce:

Přihláška k daňové registraci (adresováno správci daně FÚ)



Oznámení zahájení samostatné výdělečné činnosti (orgánu soc. zabezpečení)



Přihláška k důchodovému pojištění (orgánu soc. zabezpečení)



Přihláška k nemocenskému pojištění (orgánu soc. zabezpečení)



Přihláška dle zákona o veřejném zdravotním pojištění (příslušné zdravotní pojišťovně)

REKLAMA: KAM S INZERÁTEM?

Důležitá je správná volba médií REKLAMA: KAM S INZERÁTEM?

Pozor na existenci provozovny – musí být oznámena na živnostenském úřadu

Výše uvedený výčet povinností může někomu připadat jako vyčerpávající, ale v případě našeho podnikatelského plánu – stánek s chlazenými nápoji vedle bruslařské stezky - stojíme před větším problémem, existencí provozovny. Provozovna je vlastně nějaký prostor, který slouží k provozování živnosti s tím, že je za ni považován i stánek, pojízdná prodejna nebo jiné podobné zařízení k prodeji zboží nebo poskytování služeb.

V našem podnikatelském plánu je tedy nutné počítat s tím, že na živnostenském úřadu bude nutné oznámit existenci provozovny. K jejímu oznámení by měl živnostník doložit buď užívací anebo vlastnické právo. Vraťme se do reality našeho podnikatelského plánu.

Chlazené nápoje musí být nabízeny v nějakém stánku (pojízdném či nemovitém). Tento stánek musí stát na nějakém pozemku, který někdo vlastní. Živnostník se tedy musí připravit na to, že mu vlastník pozemku provozování této živnosti podél stezky povolí. Je tedy nutné zahájit jednání s vlastníkem pozemku, který mu buď poskytne část svého pozemku k postavení tohoto stánku, anebo mu pronajme třeba již existující stánek.

To už záleží spíše na konkrétních podmínkách, ale je nutné tuto věc vyřešit, neboť v opačném případě celý podnikatelský projekt selže. Nejčastěji se to řeší nájemní smlouvou se souhlasem vlastníka pozemku s existencí provozovny konkrétního podnikatele. Právě tuto smlouvu bude živnostenský úřad vyžadovat a samotná existence provozovny musí být zapsána v živnostenském rejstříku. Podnikatel se zároveň musí připravit na to, že provozovna musí být řádně a viditelně označena základními údaji o podnikateli.

Pokud si živnostník smluvně zajistí pozemek a prostory pro provozování živnosti, tak má to nejhorší za sebou a může se směle pustit do podnikání (samozřejmě po splnění všech administrativních povinností v úvodu článku). Z hlediska záznamních povinností se živnostník musí připravit na to, že musí vést takové záznamy, aby bylo možné zjistit základ daně a daň. V praxi buď povede daňovou evidenci příjmů a výdajů, anebo bude uplatňovat výdaje paušálem. Sám si musí rozhodnout, co je pro něj výhodnější.



Začít podnikat jako živnostník není skutečně složité. Úspěch v podnikání není v žádném případě o teorii, ale je o využití příležitosti. Mnoho dnes velkých a úspěšných podnikatelů začínalo s podobným podnikatelským plánem a dnes vytvářejí stamilionové zisky. Bohužel platí, že první krok je nejtěžší, a spousta lidí se k němu neodhodlá. Třeba to zkusíte právě vy…