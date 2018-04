Léto ve znamení zdražování: banky opět mění ceníky

Nové sazebníky představilo hned šest tuzemských bank. V červnu přistoupily k přecenění Česká spořitelna, GE Money Bank a také Poštovní spořitelna.

Česká spořitelna

Česká spořitelna však provedla jen minimum zásahů. Prvním je již tradiční upuštění od výběru poplatků za výměnu valut na dobu letních prázdnin (akce trvá od 1. června a pokračuje do 30. září), druhým zavedení nové služby zvané Šikovné spoření. Novinku však banka představí veřejnosti až v průběhu několika následujících týdnů.

Další úpravy chystá banka na srpen, ovšem výhradně pro služby spjaté s šeky.

GE Money Bank

GE Money Bank přistoupila k zásahu do vybíraných poplatků poněkud razantněji. Zdražila transakce prováděné na pobočce i upomínky, zavedla a zpoplatnila novinky. Jednorázový platební příkaz zadaný přes pobočku tak dnes přijde na 45 korun oproti původním 39 korunám. Změnit či zrušit trvalý platební příkaz vyjde o 10 korun dráž. Nově to bude 45 korun (do konce května to bylo 35 korun).

Banka zavádí vkladové bankomaty (v tuto chvíli je však v provozu pouze jediný vkladomat) a patrně se jejich provoz osvědčil. Každý takový vklad totiž zpoplatnila od 1. června šesti korunami. Novinkou je v ceníku GE Money i služba zvaná restrukturalizace, za kterou banka od tohoto měsíce účtuje 250 korun měsíčně po dobu odkladu splátek.

Počátek června znamenal také den změny poplatku za vedení služeb přímého bankovnictví, které podražilo o 10 korun, tedy na současných 49 korun měsíčně. Je ale pro úplnost třeba dodat, že u balíčkových kont je služba zahrnuta v paušálu.

Naopak z nabídky banky zcela vypadl účet Genius Aktive+, o který podle vyjádření banky klesal zájem v souvislosti s poklesem zájmu o platební transakce na pobočkách. "Jde o ukončení prodeje pro nové klienty. Stávající klienti, kteří tyto produkty již mají, je mohou využívat samozřejmě i nadále,“ dodal Milan Kříž, tiskový mluvčí GE Money Bank.

Poštovní spořitelna

Poštovní spořitelna se zařadila mezi banky, jejichž ceníky doznaly změn rovněž v první červnový den. Úpravy se nejvíce dotkly platebních karet a jejich používání. Mezi postžirovými účty se objevila také jedna novinka, a to bezhotovostní převod Maxkarta expres.

Banka ji zpoplatnila v závislosti na programu účtu od 30 do 40 korun. Navýšila poplatky za používání kreditních karet. Kreditka PS MasterCard Standard čipová podražila o 50 korun na 450 korun, kreditka Elektron MasterCard čipová pak v druhém a dalším roce používání přijde na 250 korun. Původně poplatek činil 150 korun.

Víc zaplatí i držitelé kreditních karet Poštovní spořitelny za výběry z bankomatů jiných bank. Poplatek za výběr z bankomatu ČSOB tak přijde nově na 5 korun + 1,5 % z vybírané částky (původně 1%), za výběr z bankomatu ostatních bank a společností v tuzemsku pak vydá klient Poštovní spořitelny 25 korun + 1,5 % z vybírané částky. Naopak držitelé platebních karet ušetří při požadované změně limitu karty 60 korun a 100 korun v případě požadavku o obnovené vydání platební karty s původní vlastností. Obě transakce jsou od června zdarma.

Na první letní měsíc si ponechaly přecenění Citibank, Komerční banka a Raiffeisenbank.

Citibank

Citibank překvapila zaváděním poplatků, na něž nebyli její klienti zvyklí. Je to především omezení na pouhé dva výběry v měsíci zdarma, pokud se držitel karty rozhodne využít bankomatovou síť Euronet. Každý výběr navíc přijde tedy od července na 19 korun.

Novinkou je cashback (výběr peněz u pokladníka v obchodě po uskutečněné platbě kartou), za který vám ale naúčtuje 9 korun. Zdarma nebudou klienti Citibank po úpravě ceníku už ani posílat peníze do jiných tuzemských bank. Nové poplatky banka alespoň odstupňovala podle způsobu zadání příkazu. Nejlevněji vyjde zadání přes internetbanking, a to na 6 korun (původně byla operace zdarma). Využijete-li Citiphone, zaplatíte za transakci už 19 korun (dnes rovněž zdarma).

V neposlední řadě nepotěší banka ani toho, kdo si chodí na její pobočky vybírat peníze v hotovosti. Pokud totiž částka nepřevýší 2 miliony korun, zaplatí za transakci 49 korun, zatímco dnes pouze 18 korun. Dražší bude i expresní tuzemská odchozí platba. Za tu nově zaplatí klient, opět v závislosti na použitém způsobu zadání, od 250 do 299 korun. Původně přitom stačilo 200 korun.

Komerční banka

Ani Komerční banka nepřišla s velkým množstvím změn a zlevnila spíše služby na okraji klientského zájmu. Na rozdíl od Citibank, která cashback nejen svým klientům teprve nabídne a zároveň zpoplatní, Komerční banka od účtovaného poplatku zcela ustupuje. Od začátku letních prázdnin také nabídne jeden bezplatný výběr z bankomatu v zahraničí všem majitelům studentských kont G2 nadstandard a také majitelům embosovaných kreditních karet.

Uleví se i tomu, kdo se například dostane do finančních potíží a opozdí splátku úvěru. Banka totiž nově naúčtuje za první upomínku takřka symbolických 20 korun. Zaslání druhé a další pak již bude zpoplatněno standardně, a to částkou 500 korun. Tím však výčet pozitivních změn končí.

Banka přeceňuje i poplatky za směnárenské operace z dnešního 1 %, minimálně 50 korun na 2,5 % z částky, min. 50 korun. Největšího počtu klientů se ale bezesporu dotkne nová telefonní platforma. Od 1. července budou všechna telefonní čísla Komerční banky začínat předvolbou 9555, což znamená běžným způsobem placené linky. Nepůjde tedy o tzv. zelenou linku jako doposud.

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank je zatím poslední z bank, která ohlásila výraznější zásah do svého ceníku. Jde však proti hlavnímu proudu a řadu z diskutovaných bankovních poplatků ruší. Od července snižuje svým klientům poplatek za nadměrný vklad hotovosti. Za ten nově zaplatí pouze 10 korun (dnes 10 korun + 0,15 % z částky). Zdarma bude blokace karty či příchozí urgentní a expresní platby.

Naopak navyšuje ceny za upomínání nesplácených úvěrů a za operace realizované na pobočce. Částka za zaslání písemné upomínky vzroste na 300–1 000 korun z dosavadních 200–500 korun. Zároveň banka zavádí poplatek za poskytnutí spotřebitelského úvěru ve výši 1 % z objemu úvěru, minimálně 500 korun a maximálně 5 000 korun. Podraží i vydání náhradní karty ze 180 na 250 korun.

Výběr hotovosti na přepážce přijde nově na 70 korun (původně 60 korun), dražší bude i papírový příkaz k úhradě na přepážce či ve sběrném boxu. Obě položky banka navýší o 5 korun. Nejvýrazněji se změny cen dotknou těch, co využívají pronájem bezpečnostní schránky. Dosavadní cenové rozpětí 1–5 000 korun totiž vzroste na 2–7 000 korun.