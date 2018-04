Letos k moři levněji než před rokem

Radost dělá českým turistům americký dolar. Ten se loni před sezonou prodával za více než 33 korun a nyní se pohybuje kolem 26 korun. Vzhledem k tomu, že například turecká lira vůči dolaru neposílila a koruna ano, a to výrazně, vyjde dovolená v Turecku levněji než loni. Podobné počty budou platit i v Bulharsku či Tunisku. To potvrzuje i Lofti Slama z Tuniského národního úřadu pro cestovní ruch: „Cena dovolené bude letos o patnáct procent levnější než loni.“

Levnější zájezdy budou nabízet cestovní kanceláře do arabských zemí. „Cenově výhodná je i dovolená na Slovensku, kterou letos zvolí pravděpodobně mnohem více Čechů,“ doplňuje tisková tajemnice České centrály cestovního ruchu Hana Čermáková. Pod loňskou cenou se pohybují zájezdy do zemí ohrožených nemocí SARS. „Každopádně je však před rozhodnutím odcestovat do nich nutné sledovat aktuální situaci,“ míní Čermáková.

Letenky jsou za pakatel

Líbila by se vám dovolená za peníze banky? Přečtěte si tento článek. Výrazně mohou na dovolené ušetřit lidé, kteří si vyberou leteckou dopravu. Díky nástupu levných přepravců na tuzemský trh podstatně zlevnily letenky. „Týká se to zejména letů na kratší vzdálenosti po Evropě,“ říká marketingový manažer Michal Bican ze společnosti Dust, která se zabývá prodejem letenek. Konkurenční boj přinesl historicky nejnižší ceny letenek, a to i u renomovaných leteckých společností. „Loni v srpnu nabízeli v British Airways zpáteční letenku do Londýna na letiště Heathrow zhruba za 7990 korun, dnes za 3900 korun a ČSA za stejnou cenu, to vše bez letištních tax,“ dokresluje situaci Bican.

I do Chorvatska se lze letos dopravit levněji než loni. České dráhy vypraví na Jadran speciální vlak, zpáteční jízdenka do Splitu stojí 1990 korun. Oproti cestě autobusem ušetří cestovatel zhruba 400 korun, letenka stojí nejméně 6300 korun.

Kurz eura je stabilní, dolar by mohl ještě klesnout

V zemích, kde platí euro, jako jsou například Itálie, Francie, Španělsko či Řecko, by měla vyjít dovolená zhruba na stejné peníze jako v minulém roce. Kurz eura se totiž od loňského roku v podstatě nezměnil - stále se pohybuje na úrovni 31 až 32 korun za euro a v nejbližší době se na něm podle mínění odborníků nebude nic měnit. Vladimír Tomšík, hlavní ekonom NEWTON Holding, k tomu říká: „Kurz eura se stále pohybuje kolem stabilní úrovně plus minus dvacet haléřů, takže očekávat nějaké podstatné změny určitě nelze.“ Kolik však bude dovolená u moře stát, záleží i na inflaci v jednotlivých zemích.

Dolar je sice levný, ale finanční analytici doporučují s nákupem americké měny ještě počkat. Není vyloučeno, že jeho hodnota ještě klesne. Markéta Šichtařová, hlavní ekonomka Volksbank, míní, že se dá očekávat posílení koruny na úroveň 25,50 koruny za dolar.

V Chorvatsku stejné ceny jako loni

Na cestách určitě oceníte platební kartu. Kterou si však vybrat? Navštivte naši speciální sekci. Jak je to s cenami v Chorvatsku, kam míří lidé na dovolenou nejčastěji? „Neočekávám nárůst cen dovolené v Chorvatsku,“ říká ředitelka chorvatského turistického sdružení Mirjana Žilic. „Změní se ceny pouze v některých hotelích, které mají nové vlastníky a prošly rekonstrukcí. Získaly více hvězdiček, a proto podražilo ubytovaní.“

Kolik za dovolenou cestovatelé utratí, záleží i na termínu, který si pro ni vyberou; v každé zemi přitom může být špička, tedy maximální ceny, v jiném období. V Chorvatsku jsou nejvyšší ceny v průběhu hlavní turistické sezony a ta se v podstatě kryje s tuzemskými prázdninami. Srpen je nejžádanější měsíc kvůli velkému počtu turistů z Itálie.

Pobyt v Itálii je nejdražší také v srpnu. Tento měsíc mají totiž italští školáci prázdniny a jejich rodiče dovolené. Ceny za ubytování jsou proto v porovnání s vedlejší sezonou až třikrát vyšší, přičemž stav obleženosti mořského pobřeží je ještě několikanásobně větší.

V červnu, ale i v prvních červencových týdnech, poslední srpnový týden a rovněž v září je situace cenově mnohem příznivější. Za stálé počasí a teplé moře - zejména v září - se zaplatí zhruba o 30 až 60 procent méně než v období hlavních prázdnin.

Jaké peníze na cesty?

V podstatě pro české turisty platí, že s eurem uspějí po celé Evropě. V řadě zemí je euro platnou měnou a v dalších státech - Turecko, Bulharsko či Chorvatsko - je vymění v každé směnárně. Odborníci doporučují brát si na cesty jen nezbytně nutnou hotovost, například na drobné občerstvení, a větší nákupy platit kartou nebo cestovními šeky.

Drtivá většina obchodů, čerpacích stanic a hotelů v oblíbených letoviscích přijímá také platební karty. Placením kartou přímo v obchodě lze ušetřit nejen za směnárenské poplatky, protože banka si za takovou transakci ani v zahraničí nic nenaúčtuje, ale i pro přepočet z českých korun například na chorvatské kuny je použit výhodnější kurz. Pozor však na výběry z bankomatu v zahraničí - za ty majitel karty obvykle zaplatí minimálně sto korun.

Předem je také dobré se v cestovní kanceláři informovat, zda v dané oblasti bude platební karta použitelná. Problémy mohou nastat například v řeckém nebo tureckém vnitrozemí, mimo nejvyhledávanější oblasti.

