Letos raději utrácejte, spořit se nevyplatí!

Dobrou investicí, jejíž hodnota neustále stoupá, je koupě nemovitosti. V souvislosti se vstupem do Evropské unie, ale i s poklesem úroků a lepší dostupnosti hypoték se zvyšuje poptávka po vlastním bydlení, a tedy i cena nemovitostí. Podle názorů odborníků by stávající trend rostoucích cen měl pokračovat v dalších dvou letech. „Zejména ve velkých městech se cena za metr čtvereční u staré výstavby blíží cenám u bytů nových,“ říká Markéta Šichtařová z Volksbank.

Věčným evergreenem je nabídka podílových fondů. Nejúspěšněji si v loňském roce vedly dluhopisové fondy, ale to se pravděpodobně změní. „Výnosy dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu budou letos klesat, i když zůstanou nad výnosy z bankovních vkladů,“ říká Martin Burda, vedoucí týmu analytiků a fondmanažerů Investiční společnosti České spořitelny.

A co akciové fondy, které by měly nabízet nejvyšší zhodnocení, ale sliby o oživení trhu se loni nenaplnily? Nejúspěšnějším akciovým fondem byl za uplynulý měsíc ISČS Sporotrend, jehož podílník „vydělal“ minus 700 korun. Přesto odborníci předpokládají, že by se mohly akcie odrazit ode dna. Martin Burda k tomu dodává: „Výkonnost akciových fondů loni v červnu dosáhla svého minima a od té doby roste. Doporučoval bych investovat do akciových fondů nyní.“ Trend rostoucího kurzu akcií potvrzuje i Vladimír Dvořák z Fincentra: „Český akciový trh za uplynulý rok posílil o úctyhodných 16,75 procenta.“

Co vynášelo v loňském roce

Lidé, kteří odmítají vyšší riziko a upřednostňují jistý výnos, měli na výběr z klasických variant, jako je stavební spoření nebo penzijní připojištění. Přes pokles úroků vede stále stavební spoření, které nabízí roční zhodnocení přes deset procent.

Mezi českými podílovými fondy si nejvýnosněji vedly dluhopisové fondy - nejúspěšnějším byl fond ČPI OPF Korporátních dluhopisů s výkonností přes osm procent. Ze zahraničních patří první místo akciovému fondu CI Gold Stock, který dokázal rozmnožit stotisícovou částku o více než čtyřicet procent.

Investovat do akcií je nejvýnosnější a zároveň nejrizikovější, a i v uplynulém roce byly k mání tituly, které přinesly svým majitelům přímo závratné zhodnocení, ale také velkou ztrátu. Nejlépe ze zahraničních akcií na tom byla farmaceutická firma NCS HealthCare - její akcie se daly koupit i v Česku. Z tuzemských si nejvíc polepšily akcie finanční společnosti Apollón Holding - téměř o 250 procent.

Bankovní vklady sice nebyly úplně špatnou formou uložení peněz, ale jako o výnosné investici se o nich nedá hovořit. Naopak, kdo nakoupil zlato, rozhodně neprohloupil. „Zlato posílilo o dvacet procent a obchoduje se za 340 dolarů za trojskou unci, což je nejvíce od roku 1997,“ uvádí Vladimír Dvořák.

Kurz dolaru se za rok propadl o čtrnáct procent

Vysloveně ztrátovou investicí byl například americký dolar. Ještě na začátku loňského roku se prodával za více než třicet pět korun a v únoru dosáhl téměř hranice třiceti sedmi korun. Pak však česká koruna začala posilovat a po roce se prodává americká měna za třicet korun. Za rok to například pro částku 100 tisíc korun znamená ztrátu čtrnácti tisíc. Nákup eura skončil nulovým výnosem - euro zahájilo rok 2002 na necelých 32 korunách a na stejné úrovni i skončilo.

Čím se řídit při investování?

V každém případě, ať už se rozhodnete investovat s rizikem, nebo jen spořit, je dobré si předem rozmyslet několik základních faktů. Zejména na jak dlouho se hodláte peněz vzdát a jaký výnos očekáváte. S tím souvisí i míra rizika, kterou jste ochotni podstoupit.

Abyste se vyhnuli tomu, že o všechny peníze přijdete v jednom podílovém fondu, je lepší vždy rozdělit prostředky mezi několik investičních variant.

