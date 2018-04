Letos vyděláme víc než procento, věří šéf penzijního fondu ČSOB

Ozývají se vám klienti, kteří loni nic nevydělali? A co jim radíte?

Zatím jsme se s takovými případy nesetkali, a to i proto, že ještě nebylo stanoveno finální zhodnocení. Není ale pravda, že by klienti nic nevydělali. Kromě zhodnocení, které bude v nejhorším případě blízké nule, získají státní příspěvky a také daňovou úsporu. Navíc jde o dlouhodobou investici v horizontu 30 a více let, kterou podobný krátkodobý výkyv neohrožuje – ani v "hubeném" roce se nemohou nijak podílet na případné ztrátě.

Na konci loňského roku mělo penzijní připojištění 4,3 milionu lidí. Může počet lidí s penzijním připojištěním ještě vzrůst?

Očekávám ještě další zvýšení. V tuto chvíli má penzijní připojištění přes 60 procent práceschopných obyvatel. Připravuje se ale penzijní reforma, která s určitou formou příspěvků na stáří počítá. Prostor pro zvýšení tady rozhodně je. Lidé si začínají uvědomovat, že penzijní připojištění je pro ně nutností. Aktuální důchodový poměr se pohybuje kolem 40 procent. To znamená, že státní penze nenahradí ani polovinu posledního výdělku.

Chystají se některé změny v penzijním připojištění. Čeho se mají přesně týkat?

Uvažuje se o tom, že zhruba od roku 2011 by mohli klienti vstupovat do nových penzijních fondů, které by si vybrali podle míry akceptace rizika. Takový model by měl dvě stěžejní výhody. Zaprvé si klienti budou moci vybrat podle svého věku a vztahu k riziku vhodný investiční profil. Nebude se tak už stávat, že někdo, komu je osmnáct a investuje na 40 let, má stejný investiční profil jako sedmdesátiletý klient

Motivace státními příspěvky zůstane?

Ano, pokud víme, počítá se i nadále se zvýhodněním v podobě státních příspěvků. Tato motivace se v minulosti ukázala pro klienty jako velmi důležitá.

Pravděpodobně se zpoplatní přestup mezi fondy. Neodradí to zájemce o penzijní připojištění?

Myslím, že ne. Naopak tuto změnu vítám. Jde především o to, aby se zamezilo zbytečnému přetahování klientů mezi fondy. Stává se, že klienti dostanou doporučení od finančních poradců, aby fond změnili. Nemusí to ale nutně být z racionálního důvodu, ale jen kvůli odměně za akvizici. Takový přístup jednak nemusí vždy být čistě ve prospěch klienta, jednak vytváří fondům náklady navíc, o něž by jinak mohly být jejich výnosy vyšší.

Na jakou částku se připojistit? Jaká je optimální výše měsíční úložky, aby dotyčný čerpal největší možné výhody?

Optimální výše příspěvku, která vám zajistí v součtu jak požadovanou výši daňového odpočtu, tak připsání maximálního státního příspěvku, je platba 1 500 korun měsíčně (tedy 18 000 korun ročně). Při tomto příspěvku získáte roční příspěvek od státu 1 800 korun a roční odpočet od základu daně ve výši 12 000 korun.