Letošní rok financování bydlení přeje

Hypotéky jsou v současné době velmi oblíbené. Banky mezi sebou neustále soutěží o nejnižší úrokovou sazbu, což je pro zájemce o úvěr samozřejmě velmi výhodná situace.

Hypotéky budou nadále výhodné

K další vlně snižování sazeb došlo například v únoru záhy poté, co centrální banka koncem ledna nečekaně snížila svou klíčovou úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu. Jakmile jedna z bank vyhlásila snížení úrokových sazeb u vybraných hypotečních úvěrů, následovaly ji rychle i ostatní. A jak tomu bude do budoucna?

Analytici se shodují v tom, že při současném stavu ekonomiky, který lze velmi zjednodušeně popsat jako „příliš silná koruna a příliš nízká inflace“, by se úrokové sazby v nejbližších měsících zvyšovat neměly. Spíše dojde ke snížení, nemělo by však již být nijak výrazné, a odborníci proto doporučují s úvěrem příliš neváhat.

Pozor na poplatky

Celkové náklady úvěrů však neurčuje pouze úroková sazba, důležité jsou také poplatky. Významnější rozdíly v poplatcích celkovou cenu ovlivní mnohem více než rozdíl několika setin, ba i desetin procenta v úrokové sazbě. Výše poplatků jsou na první pohled v celku vyrovnané. Za vedení účtu se ve většině bank platí 150 korun měsíčně, poplatek za zpracování hypotéky činí nejčastěji 0,8 % z výše úvěru. Výjimkou je ČSOB, která si účtuje pouze 0,45 % z výše úvěru. Chcete-li si požádat o úvěr o nižším objemu, je vhodné sledovat minimální výši poplatku, kterou má každá banka stanovenu jinak. V současnosti se pohybuje od 4000 do 9500 korun. To v praxi znamená, že sjednáte-li si úvěr například ve výši půl milionu korun, zaplatíte za jeho zpracování někde čtyři tisíce, jinde devět a půl. Proto je v případě nižších objemů vhodnější využít. Zpracování úvěru je totiž mnohdy zdarma. Týká se to však pouze tzv. „řádných“zpoplatněny jsou a někdy dokonce více než hypotéky.

Potřebujete nízký úvěr? Volte stavební spoření

Hypoteční banky poskytují hypotéky až od určité výše, v současnosti je to dvě stě tisíc korun. Pro nižší úvěry je vhodné právě stavební spoření. Velkou předností pro mnohé klienty je, že stavební spořitelny úvěry do půl milionu a někdy i vyšší poskytnou bez zástavy nemovitosti a stačí jim zajištění ručiteli.

Další výhodou stavebního spoření je fixní úroková sazba, která zůstane nezměněná po celou dobu splácení úvěru. To u hypoték neplatí - u nich je výše úrokové sazby jistá pouze po sjednanou dobu fixace. Po jejím skončení banka klientovi přidělí sazbu novou. Ta pak může být s ohledem na aktuální situaci na trhu nižší i vyšší. Velkou předností stavebního spoření je možnost úvěr kdykoli částečně či zcela umořit. U hypotečních úvěrů se za tento krok platí nemalé sankční poplatky.

Přestože jsou stavební spořitelny kritizovány za zvyšování poplatků, v porovnání s hypotékami jsou velmi levné. Zatímco úhrady za vedení spořicího účtu se ve stavebních spořitelnách pohybují nyní v rozmezí 235 až 550 korun ročně a při čerpání úvěru se platí navíc i za správu úvěrového účtu, stále je to méně než suma poplatků zaplacená ročně za správu hypotéky.

Nesmíme však opomenout, že stavební spoření je určeno pouze na financování bytových potřeb, které jsou pevně vymezené zákonem. Nemovitosti určené k podnikání z něj tedy pořídit nelze. Zásadní nevýhodou stavebního spoření pro financování nemovitostí je také jeho nepružnost, která vyplývá ze zákona o stavebním spoření. Podmínkou pro vznik nároku na přidělený („řádný“) úvěr je totiž nejprve minimálně dva roky spořit, v praxi tato doba bývá většinou ještě delší. Proto je použití úvěru ze stavebního spoření praktické pouze pro ty, kdo pořízení nemovitosti plánují několik let dopředu.

Překlenovací úvěry napodobující hypotéku

Ovšem stavební spořitelny na hypoteční boom reagují a snaží se mu konkurovat. Téměř všechny nabízejí překlenovací úvěry bez počátečního vkladu, takže klient nemusí mít v okamžiku sjednání smlouvy žádné úspory. Minimální výše nejčastěji bývá stanovena na tři sta tisíc korun, jako zajištění je však podobně jako u hypotéky většinou vyžadována zástava nemovitosti. Úrokové sazby jsou nižší než u standardních překlenovacích úvěrů a svou výší, která se pohybuje nejčastěji kolem 4% až 5 %, se vyrovnají hypotékám s pětiletou fixací.

Co je podle vás pro financování bydlení výhodnější – stavební spoření, nebo hypoteční úvěr? Čemu byste dali přednost a proč?