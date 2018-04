Levné letenky: jen kde se to dopravcům vyplatí

"Platí zásada, že čím výhodnější tarif, tím jsou přísnější jeho omezení. U zlevněných letenek je omezeno přerušení cesty a změna rezervace může být provedena pouze za poplatek nebo je zakázána," vysvětluje Oleg Bril, manager marketingu portálu letuska.cz. "Také nabídka míst, kam vás dopraví není tak široká jako v případě klasických leteckých dopravců, létá se hlavně tam, kde je stálý zájem cestujících."

Zcela změnit původní cestovní plány může fakt, že letecká společnost je oprávněna let úplně zrušit, když jej například nenaplní dostatečným množstvím pasažérů. To může být den před plánovanou cestou velice nepříjemné. Rozhodně to není obvyklé, ale cestující musí počítat i s touto variantou. "Jakmile je let zrušen, což může být kdykoli před odletem, snažíme se kontaktovat klienta a ten se o změně dozví ten den kdy k ní došlo. Letecká společnost pak většinou nabídne náhradní spoj, ale třeba až na další den. Každá low cost společnost má ohledně storna letenek jiné podmínky." říká Radka Hochová z agentury GTS International.

C harterové lety

Na cestu se můžete vydat i mimořádným charterovým letem s cestovní kanceláří. "Při klasickém pobytovém zájezdu na středomořskou pláž vyjde letenka obvykle na 6000 korun," říká Daniel Plovajko ze společnosti Fischer. "Je v ní zahrnut veškerý servis s letem související. Letenku nabídneme i zájemcům, kteří si u nás pobyt nekoupili a jde jim jen o dopravu. Cena pro ně bude o něco vyšší než pro účastníky zájezdů cestovních kanceláří, dopravní servis ale budou mít úplný." Nutno ale dodat, že klasické linkové lety mají přednost před charterovými. Cestující se tak mohou například v případě špatného počasí dočkat nemilého zpoždění.

N epříjemné poplatky

Pro zákazníky platí: neradujte se hned poté, co objevíte nabídku na obzvlášť výhodný let. Lákavá cena na billboardu nemusí být konečná. Je třeba počítat s letištními poplatky a s tím, že ne všechny inzerované nabídky je v sobě zahrnují. Letištní taxy se vybírají předem při platbě letenky. V některých destinacích, hlavně v Asii či Latinské Americe se platí i při odletu v hotovosti, informuje portál www.natour.cz. Výsledná částka po přičtení poplatků může cestujícího nemile překvapit. Například při letu do Madridu a zpět stojí letenka 3490 korun, letištní poplatky však prodraží cestu o dalších 1890 korun. Cestující tedy nakonec zaplatí o polovinu více než předpokládal, celkem 5380 korun.

V ýhodný bývá včasný nákup

Praxe nízkonákladových leteckých společností je taková, že s přibližujícím se datem odletu cena letenky roste. Cestu, kterou plánujete za měsíc pořídíte levněji, než když necháte shánění dopravy na poslední chvíli. "U „klasických" leteckých společností většinou platí pravidlo, že zpáteční letenky jsou výhodnější než jednosměrné," říká Oleg Bril. Příkladem může být let do Neapole - za cestu tam zaplatí cestující 10 097 korun, letenka na oba směry vyjde na 13 092 korun.

Roli též hraje to, jak dlouho se v cílovém místě chce cestující zdržet - dražší jsou letenky, které předpokládají, že se bude vracet hned druhý den, finančně lépe vyjdou ti, kdo plánují alespoň víkendový pobyt. Například do Londýna a zpět se dostanete za 7476 korun s odletem zítra a návratem pozítří, odletíte-li zítra a vrátíte se za týden, bude stát 6882 korun. Kdo ale poletí v září zaplatí za cestu "na otočku" 5476 korun a za cestu s delším pobytem jen 4385 korun.

Doporučení pro ty, kdo se rozhodnou do zahraničí letět, je nekupovat letenku na poslední chvíli, koupit si zpáteční a pobýt v cílovém místě alespoň několik dní - nejlépe přes víkend.

cíl vlakem autobusem 1 cesta letadlem při koupi zpáteční letenky jako spolujezdec Amsterodam 4 520 Kč 1 490 Kč 2 180 Kč 1 299 Kč Budapešť 1 454 Kč 1 100 Kč 4 695 Kč 735 Kč Madrid 9 500 Kč 4 390 Kč 2 284 Kč 2 579 Kč Moskva 2 398 Kč 2 150 Kč 3 766 Kč 2 409 Kč Neapol 4 100 Kč 3 170 Kč 6 546 Kč 1 891 Kč Řím 3 681 Kč 2 680 Kč 2 824 Kč 1 645 Kč Milano 2 961 Kč 2 330 Kč 2 837 Kč 1 282 Kč Split 3 124 Kč 1 520 Kč 5 350 Kč 1 195 Kč Dubrovník - 2 890 Kč 2 995 Kč 1 441 Kč Thessaloniki 4 451 Kč 2 090 Kč 4 897 Kč 1 849 Kč Zagreb 1 994 Kč 1 000 Kč 5 700 Kč 843 Kč

