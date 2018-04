Levné letenky koupíte přes internet: přehled nejnižších cen po Evropě

Ulovit tu opravdu nejlevnější letenku je umění, pro někoho i způsob adrenalinové zábavy. Existují lidé, kteří ve volné chvíli brouzdají po internetu a hledají a hledají, kam by mohli letět co nejlevněji. Teprve potom, co si zarezervují letenku, řeší ubytování a volno v práci.

Levné letenky najdete především mezi nízkonákladovými společnostmi, v Česku patří mezi největší například SkyEurope, easyJet, Smart Wings, Ryanair, Click4sky. Za nižší cenu musíte počítat s menším pohodlím.

. Plaťte přes internet Nejvýhodnější je zaplatit kartou přes internet. Při platbě v bance jsou vyšší poplatky.

Do Londýna zpáteční: za dva i za čtyři tisíce

Zkouším vyhledat nejlevnější let z Prahy do Londýna na letiště Luton a zpátky ještě v červnu.

Pokud bych odlétala 23. a vracela se 26. června, zaplatila bych za letenku tam 999 korun, zpátky jsem chytila ještě výhodnější cenu, a to jen 450 korun. Je to ovšem bez poplatků, celkem stojí zpáteční letenka 3 864 korun. V ceně je už započítaný transakční poplatek 150 korun za platbu kartou on-line.



Pokud bych platila vkladem na účet nebo v hotovosti v kanceláři letecké společnosti SkyEurope, byla by cena o 230 korun vyšší. Kdybych počkala do září, mohla jsem si zarezervovat z Prahy obě letenky za korunu. Včetně poplatků tedy celkem za 2 192 korun.

Kolik stojí levné letenky do 10 oblíbených míst v Evropě

Kdo říká, že musíte letět z Prahy?

Zejména pro Moravany se vyplatí zvážit odlet z Vídně či Bratislavy, mají to na tamní letiště daleko blíž než do Prahy. Na západě a severu Čech budou mít zase blízko do Mnichova či Frankfurtu. Navíc se snadno stane, že ušetříte nejen čas a peníze za dopravu, ale i na letence samé.

Je třeba počítat jen s náklady na cestu na letiště. Pokud pojedete autem, budete muset zaplatit benzin a parkovné, levněji vyjde doprava autobusem. Například se společností Student Agency z Prahy do Vídně na letiště za 490 korun, z Brna jen 310, do Frankfurtu za 950 a do Berlína či Mnichova za 550 korun.

Informace o tom, jak se dostat na zahraniční letiště, kolik to bude stát i na kolik vyjde v místě parkovné, zkuste hledat na http://airstop.cz/ informace-na-cesty/letiste/.

Odletem z Vídně můžete ušetřit



Čtyřčlenná rodina může ušetřit tisíce, když místo do Prahy vyrazí na letiště do Vídně. Například letenka do Atén vyjde každého o dva tisíce levněji. I když započteme náklady na dopravu, bude odlet z Rakouska výhodnější. Jednotlivci se víc vyplatí jet do Vídně vlakem nebo autobusem.



Zpáteční letenka do Atén, začátek června 2008



z Prahy – 9 100 Kč na osobu včetně všech poplatků

z Vídně – 7 100 Kč na osobu včetně všech poplatků



Náklady na dopravu a parkovné



* jízda autem a parkovné z Prahy do Vídně a zpět 2 865 korun, z Brna 1 995 korun (pokud letí Brňané z Prahy, byla by cesta na Ruzyň a parkovné o tisíc korun dražší než do Vídně)



* vlakem zpáteční jízdenka City Star – 1 358 Kč z Prahy a 766 Kč z Brna



* autobusem otevřená obousměrná jízdenka – 920 Kč z Prahy a 620 Kč z Brna



Kolik ušetří



* čtyřčlenná rodina z Prahy:

letenky 4 x 2 000 Kč = 8 000 Kč

benzin a parkovné - 2 865 Kč

úspora 5 135 Kč



* čtyřčlenná rodina z Brna:

letenky 4 x 2 000 Kč = 8 000 Kč

benzin a parkovné - 1 195 Kč

úspora 6 805 Kč



Poznámka: náklady na benzin počítány při spotřebě 8 l/100 km Natural 95, 32 Kč/l, parkovné při rezervaci on-line

Zdroj: Student Agency, Airstop

Kde hledat

Rezervovat letenky a vybírat si přitom z více leteckých společností můžete na vyhledávačích

http://letenky.invia.cz/

www.letenky-1.cz/

www.letuska.cz

www.levneletenky.cz/

www.levne-letenky.org/

www.kralovna.cz

www.poctiveletenky.cz

www.studentagency.cz/letenky