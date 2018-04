Levné nákupy v Německu: elektronika i drogerie

V Německu se vyplatí nákup hlavně elektroniky, drogerie, hudby či dražších značkových výrobků. Naopak většina potravin přijde v Čechách levněji. I když za nákupy v Německu už nedostanete zpět jejich daň z přidané hodnoty, vyjdou často levněji. Svědčí o tom i stále velký počet českých aut před obchody v německém pohraničí.

Už dlouho se vyplácí za hranicemi kupovat drogerii. Rozdíly jsou patrné například u šamponů. Zatímco u Rossmanna v Německu stojí 400 mililitrů šamponu Schauma necelých devadesát centů, v Česku 250 ml téměř čtyřicet korun. „Podobné je tu i u jiných značek. Takové věci už u nás skoro nekupuji,“ říká Petra Chmelíková z Liberce. Ne všechna drogerie se však v Německu vyplatí: prací prášky jsou v českých obchodech například levnější.

Značková elektronika za nižší ceny

Neutuchající zájem mají Češi o elektroniku prodávanou v Německu. Ta je stále levnější. „Trh je tu větší,“ vysvětluje majitele internetového obchodu v Žitavě René Fischer-Bernard. Tím, že žije na hranicích s Českem, má dobrý přehled o tom, co kde stojí. Například v Česku jsou levné některé nepříliš kvalitní úsporné žárovky. Značkové vyjdou na mnohem méně peněz v Německu,“ vypočítává. Totéž platí i u jiných výrobků s logem známé značky, například u oblečení.

Češi v Německu nacházejí i jiné „drobnosti“, které jsou u nich doma dražší. Například svazek desíti narcisů teď pořídíte v pohraničí za euro, tedy třicet korun. V Česku vyjde nejméně na dvojnásobek, ale většinou více. Mnohem levnější je i hudba na CD nebo DVD, koupit se dají často i o polovinu levněji.

Větší výběr a často nižší ceny jsou důvodem, proč lidé jezdí do Německa nakupovat oblečení či obuv. „Výběr je větší, navíc je šance, že budu nosit to, co v Česku moc lidí nemá,“ pochvaluje si Chmelíková.

Levněji než u nás vyjde i účet založený v německé bance. Zakládají si ho hlavně ti Češi, kteří platí ze svého účtu transakce do zahraničí. Rozdíl je obrovský: za převod do banky v EU zaplatí z německého účtu řádově desítky centů, z českého stokoruny. Založit si účet v Německu jen na příkazy do Česka se nevyplatí.

Pro koření i dobrá vína

I některé potraviny vyjdou v Německu levněji. Platí to například o velkých baleních jogurtu nebo přísadách do exotických kuchyní. Těch je obvykle v německých obchodech mnohem větší výběr, především díky většímu počtu přistěhovalců. Co se také stoprocentně vyplatí, jsou dobrá vína. „Ta se v německých řetězcích dají koupit v přepočtu za 70 korun a tady stojí o dost víc. Týká se to jak německých, tak australských, jihoamerických, španělských či italských vín. Dokonce jsem se setkal minulý týden s tím, že italské víno, které kupuji v Německu za 2,70 eura, stálo v Itálii 4 eura,“ podotýká Jiří Machan, který pracuje v Německu a dojíždí do Česka.

Někteří lidé pravidelně prohlížejí také nabídky zájezdů z Německa. Například letenky na poslední chvíli z Drážďan či Lipska vyjdou levněji. „Záleží na nabídce, někdy jsou levnější z Česka. Je potřeba si vybírat,“ upozorňuje cestovatel Pavel Křiklán.



