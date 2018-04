Levné nemovitosti? Na Ústecku a ve Slezsku

Praha je tradičně z pohledu koupě nemovitostí velmi drahou lokalitou jako celek, z hlediska obyčejného člověka je téměř nedosažitelný objekt v jejím centru. Pronájem třicetipětimetrového bytu v blízkosti Karlova mostu stojí 18 tisíc korun měsíčně, a kdo by ho chtěl koupit, musel by si připravit víc než tři miliony.

Blízkost Prahy ovlivňuje i ceny bytů a domů v městech a vesnicích v jejím okolí. Zatímco třeba v Bruntále zaplatíte za byt 356 tisíc, v obdobně velkém Berouně je srovnatelný byt téměř třikrát dražší. To, že do hlavního města se z Berouna dostanete za chvíli, v tomto případě asi hraje hlavní roli.

Cenové rozdíly nejsou způsobeny jen velikostí či dosažitelností velkého města. Například průměrné tržní nájemné v Děčíně je 43 korun za metr čtvereční, Jihlava má tržní nájemné více než dvakrát větší - 98 korun za metr čtvereční. Obě města jsou přitom skoro stejně velká. „Některá místa prostě nemají své kupce,“ říká jednatelka realitní kanceláře Reality LB Irena Mertlíková. „Jihlava jako krajské město nabízí více pracovních možností a i 'uživatelského komfortu' třeba v podobě úřadů. Svou roli hraje možná i životní prostředí na Vysočině.“

S realitkou nebo bez?

Většina lidí nekupuje a neprodává dům, byt či pozemek každý den. Kromě toho, za kolik a kde obchod uzavřou, by se měli soustředit i na otázku, jak to budou dělat. Realitní makléř Jan Šembera si vzpomíná na případ, kdy si klient myslel, že dohoda se uzavře prostě tím, že si obě strany podají ruku. Byl nepříjemně překvapen, když zjistil, že celá operace bude složitější. To je ale vskutku perlička, obvykle prodávající i kupující alespoň vzdáleně tuší, o co jde.

První dilema nastává při rozmýšlení, zda se do obchodu pustit sám, nebo s realitní kanceláří. Pro a proti nejsou složitá: kanceláři se platí provize, a kdo chce ušetřit, raději se spolehne na své síly. Realitka na druhou stranu ví, co je třeba, má zkušenosti, řešila již spoustu problémů... Kdo se rozhodne pro realitní kancelář, měl by v záplavě nabídek dobře vybírat.

Jan Kynzl ze společnosti AB-Rako radí: „Upřednostňoval bych svědomitého a prostředí znalého majitele prověřené realitní kanceláře v místě. Nechal bych si ho doporučit radnicí a právním oddělením katastru. Nejvíce neprofesionality působí lační a neznalí zaměstnanci poboček realitních kanceláří, kteří se snaží co nejrychleji dostat k penězům a nemají žádnou motivaci snižovat náklady.“ Makléřka Nataša Válková k tomu dodává: „Vybraný partner by měl být členem asociace realitních kanceláří.“