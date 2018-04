Levnější volání z ciziny domů: pevné linky a SMS

Kupte si předplacenou kartu X Českého Telecomu nebo využívejte Telekonto a volejte z pevného telefonu. Mobil používejte střídmě a vyberte si správného operátora a službu. Před voláním dávejte přednost textovým zprávám.

Roamingové služby jsou stále drahé. To konstatuje i Evropská komise. „Jsem přesvědčena, že je nejen nezbytné, ale i možné dosáhnout lepších nabídek, než mají spotřebitelé v současnosti k dispozici. Maloobchodní poplatky jsou totiž velmi vysoké, aniž by byly jasně zdůvodněny,“ míní Viviane Redingová, komisařka pro informační společnost a média.

Ceny za volání ze zahraničí domů se v rámci Evropské unie výrazně odlišují. Začínají na 58 centech za minutu, tedy zhruba 17 korunách – za tuto cenu volají z Kypru do Finska finští uživatelé. Platby dosahují až 5,01 eura za minutu, což je více než 150 korun, které platí uživatelé telefonující z Malty do Polska. Českého turistu zase může stát minuta hovoru z Bulharska či Itálie okolo 50 korun (zhruba 1,66 eura).

Aby se zvýšila průhlednost cen roamingu pro konečné spotřebitele, chce Evropská komise od podzimu na zvláštní internetové stránce uvádět příklady maloobchodních tarifů za mezinárodní roaming, jež nabízejí operátoři v 25 členských státech EU.

Draze s mobilem...

Kdo chce používat v cizině mobilní telefon, měl by si ještě před odjezdem zařídit takzvaný roaming, tedy službu, která mu umožní používat telefon v cizině. Jeho zřízení je zdarma, ale operátoři požadují po nových zákaznících nebo těch, kteří se zpožďují s platbami, složení vratné zálohy. Například u Oskara musí složit jistinu všichni, kteří včas platí své účty méně než šest měsíců. U Eurotelu je tato lhůta stanovena na tři měsíce. T-Mobile odpouští zálohu všem klientům, tedy i novým, v případě, že si objednají službu Holiday Roaming, která umožňuje volat v rámci navštívené země a do České republiky, ale nikoli z místa pobytu – třeba Chorvatska – do dalšího státu. Podobnou nabídku má pro klienty i Eurotel v rámci služby Easy Roaming. Nový zákazník Eurotelu musí při aktivaci uhradit jeden měsíční paušál.



Ceny za minutu hovoru se přitom pohybují v desítkách korun – nejčastěji mezi 20 a 60 – podle konkrétní země. V některých státech navíc připočítají k minutovému tarifu ještě jednorázový poplatek. Levnější jsou SMS: za jednu zákazník obvykle nezaplatí více než deset korun.



Obecně platí, že více bude stát volání z ciziny majitele předplacených karet. Výjimkou je Eurotel, který nabízí u Go telefonů do konce srpna minutu za 8,90 koruny. K ní je však nutné připočítat po Evropě sestavovací poplatek 30 korun (na Slovensku 15 korun). Takže se nižší cena hovorného projeví až při delším telefonování. Oskar uživatelům Oskarty sestavovací poplatek odpouští. Minuta hovoru z přímořských letovisek Evropy stojí obvykle okolo 45 korun, podobně jako u T-Mobilu, který si však u Twistu jednorázový poplatek účtuje, a to ve výši 17 korun.





Velký test směnáren! Kdo je nejlevnější? Kdo nejdražší? Více ZDE .

... levněji po pevných linkách

Rozdíl v minutě hovoru mezi Oskartou a Twistem pocítí turista v Bulharsku. V prvním případě platí necelých 81 korun, u Twistu T-Mobile 45,30 + 17 jednorázový poplatek. Naopak levněji vyjde s Oskartou minuta z Egypta – 125 korun, uživatel Twistu zaplatí 159 plus poplatek.

Několikanásobně levnější v porovnání s mobilními telefony může být volání s předplacenou kartou X Českého Telecomu nebo službou Telekonto, kde se zákazníkovi připisuje provolané hovorné k domácímu účtu za telefon. Minuta s kartou X stojí 8,40 nebo 12,60 – podle státu, a to i mimo Evropu. Turista, který využívá kartu či Telekonto, může volat z ciziny prostřednictvím přístupového hesla z kteréhokoli telefonu. Pokud chce telefonovat z hotelového přístroje, měl by se raději předem zeptat, zda mu nenaúčtují „hotelový poplatek“. Telefonáty z hotelů totiž bývají s přirážkou. „I odtud by mělo být volání s naší kartou zdarma, ale je lepší se předem domluvit,“ potvrzuje Hana Hejsková z Českého Telecomu. Kartu lze koupit například v prodejnách Telepoint. Více informací získá zájemce mimo jiné na bezplatné lince 800 123 456.

Jaký výnos můžete čekat od jednotlivých typů investic? Jak vyděláte milion za pět, deset, či patnáct let? Poradíme vám v našem aktuálním tématu .

Méně pohodlně, ale levněji z pevné linky

Kdo oželí na dovolené pohodlí mobilu, může za volání ušetřit. A to v případě, že využije kartu X, Telekonto nebo službu Czech Direct Českého Telecomu.



Předplacená Karta X:

možné volat z libovolného telefonu v zahraničí

při volání se vytočí přístupové heslo a zadá kód z karty

umožňuje se připojit na internet

přesný postup při použití je popsán na letáčku, který je přidáván ke kartě

hovory stojí 8,40 nebo 12,60 koruny podle země, platí se v okamžiku spojení

Telekonto:

hovory není nutné předplácet, připisují se k vašemu domácímu účtu, účtují se podle podmínek příslušného tarifu, který zákazník používá

při volání se vytáčí přístupové heslo a dále postupujete podle pokynů

Czech Direct:

telefonování na účet volaného

hovor probíhá po spojení s operátorkou

Kolik zaplatíte za volání s kartou X (cena v korunách za minutu hovoru):

Chorvatsko 12,60

Itálie 8,40

Bulharsko 12,60

Turecko 12,60

Řecko 8,40

Francie 8,40

Slovensko 8,40

Rakousko 8,40

Španělsko 8,40

Pramen: www.ceskytelecom.cz