Lhát v životopise se nevyplácí

Trend pečovat o svoji kariéru, rozšiřovat si znalosti a vylepšovat si dovednosti dorazil i do České republiky. Budoucí uchazeči se snaží dosáhnout co nejvyšší úrovně vzdělání a stát se pro zaměstnavatele co nejatraktivnějšími. S tím také souvisí daleko vyšší konkurence na trhu práce.

Zajímavých pracovních míst není méně ani více, ale vzrostl počet kvalitních uchazečů. Společnosti tedy ověřují detaily životopisu a dalších získaných informací a malé detaily rozhodují o výsledcích výběrových řízeních. Na prvních příčkách je těsno.

Obecným faktem a náplní řady pouček a návodů pro kandidáty říká: „Dělejte se na pohovoru či v životopise o fous lepší, než ve skutečnosti jste. Prezentujte se co nejlépe.“ Tento fakt je samozřejmě pravdou, nicméně to neznamená, lhát, ale spíše vyzdvihovat silné stránky a dosažené úspěchy, ale dokázat si přiznat neúspěch a doložit, jak jste se zněj poučili nebo v budoucnu poučíte.

Plno uchazečů si mylně říká, malá lež v dobrý prospěch nemůže uškodit nebo když neřeknu všechno a něco zamlžím, nemůže mě to poškodit. Pravda by to mohla být, pokud by na to personalista či jiný zástupce společnosti nepřišel. Pracovníci z oblasti získávání a výběru zaměstnanců se však nedají jen tak lehce obejít. Nejenže mají zkušenosti a lež poznají, ale mají k ruce nástroje, které dokážou lež s vysokou pravděpodobností odhalit. A pokud se jim to přesto nepovede, protože se jedná o lháře první kvality, pravda vyjde přece jenom na povrch…

V anketách na serveru CVMarket.cz 37% uchazečů (více než 1/3!) přiznává, že lhali v procesu hledání nové práce, a to z nejrůznějších důvodů. Většinou se snaží pozměnit důvody odchodu z předchozího zaměstnání. Zde se právě jedná o informaci, která je skoro nejsnáze zjistitelná. Trh práce je malý a pomineme-li, že nevíme, kdo se s kým a jak dobře zná, aby si informaci ověřil neformálním způsobem, není problém zcela formální cestou zavolat a informaci si ověřit.

Obec manažerů řízení lidských zdrojů spolu komunikuje velmi dobře a rádi si vzájemně vyjdou vstříc. Výsledný rozpor v informacích od uchazeče a bývalého zaměstnavatele je konečnou zastávkou. Uchazeč je vyřazen z výběrového řízení, a to ne pro důvod odchodu od minulého zaměstnavatele, ale pro lhaní.

Uhrát nepravdy v oblasti vzdělávání vyžaduje bájnou lhavost a přípravu na lež. Zkušený personalista chytrými otázkami, které jsou pro něj rutinou, dokáže rozpoznat drobné nesrovnalosti a otázkami do této oblasti dokáže lhavé kandidáty lehce vykolejit ze zaběhlé řeči. Pouze ten, kdo mluví pravdu se nenechá znervóznit. Už vůbec se nevyplácí lhát v oblasti znalosti cizích jazyků nebo technických záležitostí. Obojí je možné prakticky ozkoušet a firmy toho využívají čím dál více.

Lhaní vám také nepomůže k vyššímu platu, když budete tvrdit, že váš plat byl např. 50 000 Kč měsíčně a nyní, že žádáte alespoň 60 000 Kč. Při nástupu do nového zaměstnání odevzdáváte zápočtový list, kde je velmi jednoduché zjistit, že plat byl např. 20 000 Kč. Více než částku bude společnost měřit vaši serióznost a pozastaví se nad záměrným lhaním.

A i pokud se vám podaří obejít personalistu, společnosti si nechávají zpracovávat tzv. pre-employmet screening, tedy vaši kompletní profesní historii a tam je téměř nemožné propašovat větší lež. Pouť cestou lži tak skončí ještě dříve, než začala.

Vždy se tedy snažte odpovídat na takové nabídky práce, jejichž podmínky splňujete, alespoň v převážné většině. Společnost ví, jakého člověka hledá a nenechá se obejít smyšlenými údaji.

Lhali jste někdy ve svém životopise při hledání nové práce? A prošlo vám to? Myslíte si, že vlastně každý má ve svém životopise nějakou malou lež? Těšíme se na vaše názory.