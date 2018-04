Lhát v životopise se už nevyplácí

Podobně jako si zájemce o práci zjišťuje co nejvíce informací o budoucím zaměstnavateli, je v zájmu tohoto zaměstnavatele prověřit si svého možného zaměstnance. Důvod? Personální agentury i zaměstnavatelé již dlouhou dobu narážejí na to, že si uchazeči v životopisech ledacos přimyslí ve svůj prospěch, nebo naopak něco zatají. Představa, že nad firemním účetnictvím bdí člověk, který zpronevěřil peníze nebo že se o děti v družině stará někdo, kdo byl stíhán za domácí násilí, se nikomu nelíbí. "V Česku ještě stále panuje představa kádrování. Pokud se lidé navíc s bývalým zaměstnavatelem rozešli ve zlém, mají strach, že jim prověření spíše uškodí," říká ředitelka společnosti Converta Consulting Lenka Nozarová. Avšak paradoxně právě tyto skutečnosti vedou některé zaměstnavatele k tomu, že se obracejí nejen na osoby, které uchazeč sám doporučí (takzvané reference), ale i na ty, které neuvede. A čím je pracovní místo spojeno s vyšší odpovědností, tím samozřejmě roste zaměstnavatelova snaha po objektivních zjištěních.



Není prověření jako prověření



V Austrálii, Spojených státech amerických či ve Velké Británii je kvůli špatným zkušenostem s pravdomluvností uchazečů o zaměstnání využíván takzvaný pre-employment screening (prověření před zaměstnáním, tedy před podpisem pracovní smlouvy). "Jeho smyslem je faktické prověření důležitých osobních údajů vybraných

kandidátů. Jde především o jejich trestní bezúhonnost, pracovní historii, reference, členství v představenstvech a dozorčích radách a podobně," říká Dora Nagajová, konzultantka z poradenství pro lidské zdroje společnosti PricewaterhouseCoopers. Prověření před zaměstnáním podle ní využívají převážně finanční instituce, ale i ty společnosti, které hledají pracovníky na pozice s přístupem k osobním či jinak citlivým údajům (například IT specialisté, pracovníci personálního oddělení a pod.)

Na vrcholových pozicích není výjimkou, že osoba je prověřována například dotazováním u sousedů či osob, které sama neuvedla, zvláště, pokud je její bývalý zaměstnavatel méně známý nebo v údajích něco takzvaně nesedí. Záleží na firmě, která má zaměstnance prověřit, jaký postup zvolí. "Protože celá procedura probíhá s vědomím a se souhlasem prověřovaných osob, nemělo by dojít k tomu, že bude kontaktována firma či osoba, o které zaměstnanec neví. Při prověřování referencí by měli být osloveni pouze lidé, které prověřovaná osoba udala jako kontaktní a s jejichž oslovením souhlasila. Jedině takový postup lze považovat za solidní," míní Nagajová.



Nesouhlas s prověřením diskvalifikuje



I prověřování by mělo mít svá pravidla - musí totiž respektovat osobní práva uchazečů, která jsou popsána v zákoně č. 101/2000 na ochranu osobních údajů. Probíhá pouze se souhlasem uchazeče, který má být o způsobu prověření předem informován. "Nesouhlas s prověřením respektujeme, ale každý si musí být vědom toho, že druhá strana začne pochybovat, proč se tak děje. Může pomoci, když vysvětlíme důvody prověření a jeho průběh, a osoba pak s přezkoumáním souhlasí," říká Nozarová. "V USA a Austrálii jsou v dotaznících velmi detailní otázky o zdravotním

stavu uchazeče a je požadován souhlas s jejich ověřením. Dovedu si představit, že takové prověření může dělat uchazeči problémy. Na druhé straně by však prověření standardních údajů nemělo činit nikomu, kdo nemá co skrývat, potíže," dodává Ivan Chocholouš ze společnosti Amrop Hever Group, Dr. Kaufmann & Partner. Podle něho jde nyní v Česku o stanovení obecně přijímaných standardů, a to jak zaměstnavateli, tak uchazeči o zaměstnání. "I na českém pracovním trhu se nároky v souvislosti s prověřováním zpřísňují. Stanou-li se obecně přijímaným standardem, nezbude uchazečům nic jiného než s nimi souhlasit," dodává. Naopak v případě nesouhlasu s prověřením se mohou v boji o místo skutečně diskvalifikovat.Ze zákona č. 101/2000 na ochranu osobních údajů vyplývá, že zpracovatel osobních údajů (v případě prověření údajů o uchazeči zadavatel i společnost pověřená touto službou) musí dbát na to, aby prověřovaná osoba neutrpěla újmu na zachování lidské důstojnosti, a postarat se o ochranu před neoprávněným zasahováním do jejího soukromého a osobního života. Uchazeči by měli být rovněž předem informováni, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou jejich údaje ověřovány a komu mohou být zpřístupněny. Každý uchazeč má právo tento způsob prověření odmítnout.