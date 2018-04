Liber se nezbavujte, můžete na nich vydělat

HSBC Bank plc (původní název je The Hongkong and Shanghai Banking Corporation) je součástí HSBC Holdings plc, se sídlem v Londýně. Svoji jedinou pobočku v ČR otevřela v Praze v roce 1997 a prodej svých produktů kvůli tomu řeší buď prostřednictvím sítě prodejců, nebo přes pobočkovou síť jiných bank, například BAWAG, ČS, HVB Bank a dalších. Všechny klasické podílové fondy HSBC jsou spravovány společností HSBC Global Investment Funds (HGIF), registrovanou v Lucembursku.

Momentálně je u nás v nabídce několik desítek podílových fondů zabírajících celé spektrum investičních nástrojů. Podle investiční strategie jsou podfondy rozděleny do několika skupin od nejkonzervativnějších, až po nejrizikovější.

První skupinou jsou tzv. Rezervní fondy, tedy alternativa k fondům peněžního trhu. Prvním je fond HGIF Euro Reserve investující do nejkvalitnějších krátkodobých dluhopisů a nástrojů peněžního trhu emitovaných v EUR. HGIF US Dollar Reserve nabízí stejnou strategii, ale v americkém dolaru.

Dluhopisovou skupinu tvoří 16 fondů nabízejících široké spektrum globálních i regionálně zaměřených strategií. Ty jsou běžně dostupné ve všech třech nejrozšířenějších měnách, tedy v USD, EUR i GBP. Hlavní měna (výnosy fondu mohou být například do této měny zajištěny) je ale u každého fondu jenom jedna. U Euro fondů je to EUR, u ostatních pak USD.

Dva Asijské fondy HGIF Asian Bond a HGIF Asian Currencies Bond investují většinu prostředků do asijských dluhopisů všech druhů (investiční i neinvestiční rating). První jmenovaný však nakupuje cenné papíry povětšinou denominované v USD, zatímco druhý nakupuje téměř výhradně v asijských měnách.

Dluhpisy pro konzervativní investory

Na euroobligace je zaměřeno šest fondů, ani jeden však není vyhraněn na dluhopisy emitované pouze evropskými emitenty a nakupují dluhopisy po celém světě. Fond HGIF Euro Investment Grade Bond investuje do dluhopisů s investičním ratingem. HGIF Euro Corporate Bond ukládá prostředky do investičních i neinvestičních podnikových dluhopisů a výnosy zajišťuje do evropské měny. HGIF Euro Investment Grade Corporate Bond investuje do obligací velkých společností s ratingem v investičním stupni.

Fond HGIF European Currencies Bond vydělává na dluhopisech emitovaných v různých evropských měnách, včetně GBP. Podobnou strategii, ovšem zaměřenou pouze na dluhopisy s vysokým výnosem (neinvestiční, spekulativní rating), využívá fond HGIF Euro Currencies High Yeld Bond. Fond HGIF Pan-European Currencies Govrnment Bond investuje zase jen do vládních dluhopisů převážně zemí OECD v různých evropských měnách.

Bude letos kapitálový trh opět úspěšný? Více ZDE .

Čtyři globální dluhopisové fondy investují prakticky do všech skupin dluhopisů. Vládní i podnikové dluhopisy rozvíjejících se zemí, emitovaných v USD, nakupuje fond HGIF Global Emerging Markets Bond. Dluhopisy firem s ratingem ve spekulativním stupni v různých měnách nakupuje fond HGIF Global High Yeld Bond. Kvalitní dluhopisy emitentů s investičním ratingem zase preferuje fond HGIF Global Investment Grade Bond. Jeho klonem zajištěným do USD je pak fond s přídavkem US Dollar-Hedged v názvu.

Do dluhopisů vedených v USD vkládají prostředky dva fondy. HGIF US Dollar High Yeld Bond nakupuje světové dluhopisy s vysokým výnosem, na nejkvalitnější dluhopisy emitentů s investičním ratingem se orientuje fond HGIF US Dollar Investment Grade Bond. Předposlední fond v nabídce, HGIF Turkish Konvergence, nakupuje výhradně turecké vládní a firemní dluhopisy. Jediným fondem, jehož hlavní měnou je GBP, je fond HGIF Sterling Investment Grade Bond, nakupující kvalitní světové dluhopisy vedené v GBP.

Vyberte si akciový trh podle gusta

Skupina akciových fondů se dělí na dvě podskupiny, a to na mezinárodní a regionální podfondy a podfondy pro specifické trhy. V první skupině najdeme fondy orientované na asijské, globální, resp. evropské akciové trhy. Jsou dostupné ve všech třech měnách. Akciové trhy největšího kontinentu s výjimkou Japonska mají v hledáčku čtyři fondy. HGIF Asia ex Japan Equity nakupuje akcie ve všech zemích Asie, fond HGIF Asia Pacifik ex Japan Equity High Dividend se soustřeďuje zejména na akcie firem přinášející nadprůměrnou dividendu v zemích Tichomoří, zatímco fond HGIF Asia Pacifik ex Japan Equity Index zastává pasivní strategii kopírující index FTSE All World Asia Pacifik ex Japan, zahrnující akciové trhy v Tichomoří. Fond HGIF Greater China Equity investuje na akciových trzích v Číně, Hong-Kongu a Taiwanu.

Globální akciové trhy jsou zastoupeny ve čtyřech fondech. Akcie velkých společností zahrnuté v indexu FTSE World Index nakupuje fond HGIF Global Equity Index. Na trzích rozvíjejících se zemí vidí příležitost fond HGIF Global Emerging Markets, obory technologií médií a telekomunikací má v hledáčku fond HGIF Global Equity Technology. Kdo si myslí, že akciové trhy zemí Evropské měnové unie nejsou zajímavé, ten si může vybrat fond HGIF Global ex Euroland Equity.

Do jakých fondů můžete investovat v euru, nebo dolaru a kolik vydělají? V nové příloze se to dozvíte. Čtěte ZDE

Na akcie velkých zavedených společností v zemích Evropské měnové unie je zaměřen fond HGIF Euroland Equity i jeho indexový bratr HGIF Euroland Equity Index, kopírující index DJ EuroStoxx 50. Fond HGIF Europe ex UK Equity vybírá akciové tituly ve všech zemích Evropy kromě Velké Británie.

Poslední čtyři fondy z podskupiny mezinárodních a regionálních investují ve všech zemích Evropy, včetně Británie. HGIF Pan-European Equity investuje bez omezení do všech druhů akcií. Fond HGIF Pan-European Equity High Dividend vybírá akcie společností nabízejících nadprůměrnou dividendu. Podle tržní kapitalizace si tituly vybírají do portfolia fondy HGIF Pan-Eurpean Equity Mid-Cap (středně velké firmy s kapitalizací 1 – 5 mld. EUR) a HGIF Pan-European Equity Small Companies (malé firmy s kapitalizací do 2 mld. EUR).

Každý podfond z akciové podskupiny pro specifické trhy investuje pouze v jedné zemi, kterou obsahuje také v názvu. Investoři tak mohou nepřímo investovat do akcií v Brazílii, Číně, Hong-Kongu, Indii, Japonsku, Koree, Mexiku, Singapuru, Taiwanu, Thajsku, Velké Británii a v USA (tam také do indexu S&P 500 prostřednictvím fondu HGIF US Index).

Dvě samostatné skupiny akciových fondů tvoří tzv. příležitostní podfondy (Opportunities) a podfondy Freestyle. Tyto fondy jsou aktivně spravované a zaměřují se na akcie společností s menší kapitalizací a firem s nadprůměrným potenciálem růstu. Není u nich výjimkou, že portfolio je značně koncentrované, protože obsahuje menší počet titulů, než je běžné. Čtyři fondy ze skupiny Opportunities umožňují investovat v regionech Asie kromě Japonska (HGIF Asia ex Japan Equity Opportunities), Evropské měnové unie (HGIF Euroland Equity Opportunities), USA (HGIF US Equity Opportunities), nebo globálně (HGIF Global Equity Opportunities). Freestylové fondy umožňují vydělávat na trzích Asie (HGIF Asia Freestyle), Velké Británie (HGIF UK Freestyle) a společně na akciových trzích Brazílie, Ruska, Indie a Číny včetně Hong-Kongu (HGIF BRIC Freestyle).